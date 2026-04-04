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Alisha Lehmann sofre um revés, já que a estrela do Leicester é obrigada a desistir da convocação para a seleção suíça
Lesão muscular afasta estrela do Leicester City
A atacante do Leicester City, que se tornou um dos rostos mais conhecidos do futebol feminino, havia sido inicialmente convocada para a dupla de jogos decisivos contra a Turquia. No entanto, Lehmann foi forçada a desistir devido a uma lesão muscular. A jogadora de 27 anos permanecerá agora em seu clube para iniciar o processo de reabilitação, deixando uma lacuna significativa no ataque suíço, que se prepara para um momento crítico em sua campanha de qualificação. A ausência de Lehmann é um grande tema de discussão, dada sua influência tanto dentro quanto fora de campo pela seleção nacional.
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Duplo revés para os planos de convocação de Navarro
Lehmann não é a única ausência na seleção suíça, já que Irina Fuchs também foi descartada. A goleira do FC Colônia enfrenta problemas físicos semelhantes, que a obrigaram a permanecer no clube para tratamento. A perda dessas duas jogadoras experientes representa um desafio para Navarro, que agora precisa lidar com um período crucial sem algumas das titulares do elenco.
Convocados os substitutos
Em resposta às notícias sobre lesões, a comissão técnica suíça agiu rapidamente para preencher as vagas no elenco. Leela Egli, do Freiburg, foi convocada para substituir Lehmann no ataque, enquanto Nadine Bohi, do Union Berlin, se junta ao grupo de goleiras. Essas jovens promessas terão agora a oportunidade de impressionar no cenário internacional. Os dois jogos contra a Turquia serão fundamentais para definir a classificação no grupo de qualificação para a Copa do Mundo de 2027.
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Próximas eliminatórias decisivas
A Suíça encontra-se atualmente em uma posição sólida, após ter iniciado sua campanha nas eliminatórias com o máximo de pontos. O primeiro confronto com a Turquia acontecerá em Zurique, no dia 14 de abril, seguido por uma viagem a Sinop quatro dias depois. Essas partidas não se resumem apenas à classificação para o torneio mundial; elas têm um peso significativo para a classificação da equipe na Liga das Nações. Tanto a Suíça quanto a Turquia buscam garantir a liderança do grupo na Liga B. Conseguir isso não só garantiria a promoção para a Liga A, mas também asseguraria um sorteio teoricamente mais favorável nas repescagens da Copa do Mundo.