Alisha Lehmann sofre um revés, já que a estrela do Leicester é obrigada a desistir da convocação para a seleção suíça

A Suíça encontra-se atualmente em uma posição sólida, após ter iniciado sua campanha nas eliminatórias com o máximo de pontos. O primeiro confronto com a Turquia acontecerá em Zurique, no dia 14 de abril, seguido por uma viagem a Sinop quatro dias depois. Essas partidas não se resumem apenas à classificação para o torneio mundial; elas têm um peso significativo para a classificação da equipe na Liga das Nações. Tanto a Suíça quanto a Turquia buscam garantir a liderança do grupo na Liga B. Conseguir isso não só garantiria a promoção para a Liga A, mas também asseguraria um sorteio teoricamente mais favorável nas repescagens da Copa do Mundo.