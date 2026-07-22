Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Alisha Lehmann LeicesterGetty
Donny Afroni

Traduzido por

Alisha Lehmann retorna a Leicester para os treinos de pré-temporada após o rebaixamento para a WSL 2

A. Lehmann
Leicester City WFC
WSL

Alisha Lehmann voltou oficialmente ao complexo de treinamento do Leicester City, na Belvoir Drive, enquanto as Foxes iniciam os preparativos para a temporada na segunda divisão. Após um rebaixamento doloroso da Superliga Feminina, a jogadora da seleção suíça lidera um elenco determinado a garantir o retorno imediato à primeira divisão.

  • A missão de resgate começa na Belvoir Drive

    O Leicester City Women deu oficialmente início à sua pré-temporada, marcando o começo de uma fase crucial de reconstrução para a WSL 2. O elenco se reuniu em Belvoir Drive para um dia marcado por avaliações físicas intensivas, incluindo exames de triagem, testes de equilíbrio e condicionamento de força.

    O clima no centro de treinamento era de concentração, enquanto as jogadoras vestiam seus novos uniformes de treino pela primeira vez. A transição para a segunda divisão ocorre após um desfecho devastador na temporada anterior, na qual a equipe perdeu sua vaga na primeira divisão de forma dramática.

    • Publicidade

  • Lehmann espera que o Leicester se recupere imediatamente

    Para Lehmann, essa pré-temporada representa uma oportunidade fundamental para encontrar consistência. Ela expressou seu entusiasmo pela nova temporada nas redes sociais, afirmando: “Estamos de volta”. A presença de Lehmann é particularmente significativa, já que ela continua sendo uma das jogadoras criativas de maior destaque do clube. A atacante de 27 anos tem falado abertamente sobre as dificuldades que enfrentou durante seus primeiros seis meses no clube, que foram marcados por problemas físicos e pelo fraco desempenho da equipe.



  • Novos rostos e estrelas que voltam

    O treino também serviu de oportunidade para a nova contratada Leah Eddie se integrar com suas novas companheiras de equipe. A zagueira, que chegou do Rangers, clube escocês de grande tradição, participou de todas as sessões, buscando garantir seu lugar no time titular para a nova temporada. A ela se juntaram Emilia Pelgander e Simone Sherwood, que retornaram após o término do empréstimo, e ambas devem desempenhar papéis importantes na busca do time pelo acesso.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Arsenal v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Preparação durante a pré-temporada

    O plano de pré-temporada do Leicester foi estruturado para ganhar impulso gradualmente nas próximas semanas. A comissão técnica planejou duas semanas de treinos intensos de condicionamento físico e velocidade, que darão lugar a uma série de amistosos a portas fechadas. Essas partidas serão essenciais para integrar os novos contratados e garantir que o esquema tático esteja definido antes do início da temporada do campeonato.