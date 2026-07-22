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Alisha Lehmann retorna a Leicester para os treinos de pré-temporada após o rebaixamento para a WSL 2
A missão de resgate começa na Belvoir Drive
O Leicester City Women deu oficialmente início à sua pré-temporada, marcando o começo de uma fase crucial de reconstrução para a WSL 2. O elenco se reuniu em Belvoir Drive para um dia marcado por avaliações físicas intensivas, incluindo exames de triagem, testes de equilíbrio e condicionamento de força.
O clima no centro de treinamento era de concentração, enquanto as jogadoras vestiam seus novos uniformes de treino pela primeira vez. A transição para a segunda divisão ocorre após um desfecho devastador na temporada anterior, na qual a equipe perdeu sua vaga na primeira divisão de forma dramática.
Lehmann espera que o Leicester se recupere imediatamente
Para Lehmann, essa pré-temporada representa uma oportunidade fundamental para encontrar consistência. Ela expressou seu entusiasmo pela nova temporada nas redes sociais, afirmando: “Estamos de volta”. A presença de Lehmann é particularmente significativa, já que ela continua sendo uma das jogadoras criativas de maior destaque do clube. A atacante de 27 anos tem falado abertamente sobre as dificuldades que enfrentou durante seus primeiros seis meses no clube, que foram marcados por problemas físicos e pelo fraco desempenho da equipe.
Novos rostos e estrelas que voltam
O treino também serviu de oportunidade para a nova contratada Leah Eddie se integrar com suas novas companheiras de equipe. A zagueira, que chegou do Rangers, clube escocês de grande tradição, participou de todas as sessões, buscando garantir seu lugar no time titular para a nova temporada. A ela se juntaram Emilia Pelgander e Simone Sherwood, que retornaram após o término do empréstimo, e ambas devem desempenhar papéis importantes na busca do time pelo acesso.
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Preparação durante a pré-temporada
O plano de pré-temporada do Leicester foi estruturado para ganhar impulso gradualmente nas próximas semanas. A comissão técnica planejou duas semanas de treinos intensos de condicionamento físico e velocidade, que darão lugar a uma série de amistosos a portas fechadas. Essas partidas serão essenciais para integrar os novos contratados e garantir que o esquema tático esteja definido antes do início da temporada do campeonato.
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