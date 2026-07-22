Alisha Lehmann retorna a Leicester para os treinos de pré-temporada após o rebaixamento para a WSL 2

O Leicester City Women deu oficialmente início à sua pré-temporada, marcando o começo de uma fase crucial de reconstrução para a WSL 2. O elenco se reuniu em Belvoir Drive para um dia marcado por avaliações físicas intensivas, incluindo exames de triagem, testes de equilíbrio e condicionamento de força.

O clima no centro de treinamento era de concentração, enquanto as jogadoras vestiam seus novos uniformes de treino pela primeira vez. A transição para a segunda divisão ocorre após um desfecho devastador na temporada anterior, na qual a equipe perdeu sua vaga na primeira divisão de forma dramática.