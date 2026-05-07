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Arsenal v Leicester City - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

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Alisha Lehmann ganha o prêmio de Melhor Jogadora da Temporada do Leicester, apesar de ter sido titular em apenas CINCO partidas, e ainda leva o prêmio de Melhor Gol

A. Lehmann
Leicester City WFC
WSL

Alisha Lehmann foi eleita a Jogadora da Temporada pelos torcedores do Leicester City Women, apesar de ter sido titular em apenas cinco partidas desde sua chegada, em janeiro. A jogadora da seleção suíça, que se juntou às Foxes no meio de uma campanha difícil na WSL, também conquistou o prêmio de Gol da Temporada do clube por seu chute certeiro contra o seu ex-clube, o Aston Villa.

  • Favorito da torcida, apesar dos resultados difíceis da equipe

    A atacante de 27 anos chegou ao Leicester em janeiro, após passagens pela Itália, pelo Como e pela Juventus. Apesar do grande alarde em torno de sua chegada, o impacto de Lehmann na Superliga Feminina tem sido limitado, tendo sido titular em apenas cinco partidas nesta temporada.

    Estatisticamente, tem sido uma campanha difícil tanto para a jogadora quanto para o clube. Lehmann disputou nove partidas da WSL e, surpreendentemente, as Foxes sofreram derrota em todas as partidas em que ela atuou. No entanto, ela conquistou o prêmio de Jogadora do Ano por meio de uma votação dos torcedores, um resultado que ressalta sua imensa popularidade.


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  • Perfil global e influência nas redes sociais

    A chegada de Lehmann ao Leicester atraiu grande atenção para o clube, em grande parte devido ao seu status de sensação nas redes sociais. Com mais de 15,5 milhões de seguidores no Instagram, a jogadora da seleção suíça é uma das figuras mais reconhecidas do futebol feminino. Além da carreira no futebol, ela também atua como modelo, o que contribui para elevar ainda mais sua marca global para além dos gramados.

    Sua vida pessoal também tem sido frequentemente manchete, especialmente seu relacionamento anterior com o meio-campista do Aston Villa, Douglas Luiz. Os dois se transferiram do Villa para a Juventus antes de finalmente encerrarem o relacionamento em 2025.


  • Um gol garante o segundo título

    Lehmann também levou para casa o prêmio de Melhor Gol da Temporada do Leicester Women. A honraria foi concedida por seu único gol na campanha — um gol emocionante marcado em março contra o Villa. Numa temporada que, de resto, tem sido um pesadelo para as Foxes, e que ainda pode terminar com o rebaixamento da WSL, a finalização de Lehmann proporcionou um raro lampejo de brilhantismo.

    O lance premiado no King Power Stadium foi o toque final de uma jogada coletiva sublime. Posicionada perfeitamente perto da marca do pênalti, Lehmann demonstrou precisão cirúrgica para mandar a bola para o fundo da rede. Embora os torcedores tivessem 11 gols para escolher nas honras de fim de temporada, foi o chute certeiro de Lehmann contra seu antigo time que se destacou de todos os demais.

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    Próxima partida do playoff de rebaixamento

    Embora Lehmann comemore suas conquistas individuais, o brilho de seus troféus pessoais não consegue esconder a triste realidade da temporada do Leicester City. O time está fadado a terminar na última posição da tabela da WSL, independentemente de vencer ou não sua última partida contra o Everton.

    O Leicester enfrentará uma repescagem contra o terceiro colocado da WSL 2 em 23 de maio, e o futuro de Lehmann pode depender de o time conseguir evitar o rebaixamento.

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