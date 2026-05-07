Alisha Lehmann ganha o prêmio de Melhor Jogadora da Temporada do Leicester, apesar de ter sido titular em apenas CINCO partidas, e ainda leva o prêmio de Melhor Gol

A atacante de 27 anos chegou ao Leicester em janeiro, após passagens pela Itália, pelo Como e pela Juventus. Apesar do grande alarde em torno de sua chegada, o impacto de Lehmann na Superliga Feminina tem sido limitado, tendo sido titular em apenas cinco partidas nesta temporada.

Estatisticamente, tem sido uma campanha difícil tanto para a jogadora quanto para o clube. Lehmann disputou nove partidas da WSL e, surpreendentemente, as Foxes sofreram derrota em todas as partidas em que ela atuou. No entanto, ela conquistou o prêmio de Jogadora do Ano por meio de uma votação dos torcedores, um resultado que ressalta sua imensa popularidade.



