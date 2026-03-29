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Alisha Lehmann é alvo de críticas por parecer “paralisada de medo”, enquanto o Leicester se aproxima do rebaixamento da WSL após a sétima derrota consecutiva
Contratação da janela de inverno tem dificuldade para causar impacto
Lehmann não conseguiu oferecer o poder ofensivo crucial que se esperava quando trocou o Como pelo Leicester no meio do ano. Contratada para liderar a luta pela permanência e calar seus críticos, a transferência não surtiu efeito. A atacante conseguiu marcar apenas um gol desde sua chegada, e suas contribuições continuam sendo alvo de forte escrutínio à medida que o clube se afunda cada vez mais na crise. A derrota por 1 a 0 para o Brighton marca a sétima derrota consecutiva do Leicester, deixando o time na lanterna da tabela e cada vez mais perto do rebaixamento da Superliga Feminina.
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As estatísticas desanimadoras da partida alimentam as críticas dos comentaristas
Sua falta de impacto ficou bem evidente na partida contra o Brighton, antes de ser substituída por Rosella Ayane aos 86 minutos. Durante o tempo em que esteve em campo, ela não conseguiu dar um único chute a gol, registrou apenas 22 toques na bola e perdeu a posse 12 vezes. Além disso, completou apenas sete de seus dez passes. Essa atuação medíocre suscitou uma avaliação contundente de Trent Hutson, comentarista da BBC Radio Sussex.
Hutson afirmou: “O rendimento final de Alisha Lehmann deixou a desejar hoje. Os poucos jogos que ela disputou recentemente na WSL, voltando e sendo colocada em uma equipe que está passando por dificuldades, nunca são fáceis. Nos momentos em que ela pegava a bola e encontrava um pouco de espaço, ela parecia um coelho diante dos faróis de um carro hoje.”
O técnico do Leicester se recusa a culpar jogadores individualmente
Após o apito final, o técnico do Leicester, Rick Passmoor, falou com a imprensa, recusando-se a culpar jogadores individualmente. Apesar de sua equipe ter criado apenas cinco chutes ao longo de toda a partida, ele continua otimista.
Passmoor disse: “É uma partida difícil. Precisamos apenas refletir e analisar, e depois seguir em frente. Temos tempo de sobra para nos prepararmos para a sequência de jogos em casa. Houve partes da partida em que jogamos bem. Acho que o grupo continua unido. Estamos ansiosos pelo próximo jogo contra o London City.”
Questionado se mantém a confiança na equipe, ele acrescentou: “Com certeza. Sabíamos que isso seria um desafio, e é o que estamos enfrentando agora. Jogadores e comissão técnica estão unidos, nos inspiramos mutuamente e aguardamos ansiosamente os próximos jogos.”
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A luta pela sobrevivência se intensifica nas próximas semanas
O tempo está se esgotando rapidamente para o Leicester salvar sua temporada. O clube ocupa atualmente a última posição da tabela, quatro pontos atrás do West Ham, embora tenha um jogo a menos a disputar. O Leicester volta à ação na WSL no dia 26 de abril, quando viaja para enfrentar o London City Lionesses.