Alisha Lehmann é alvo de críticas por parecer “paralisada de medo”, enquanto o Leicester se aproxima do rebaixamento da WSL após a sétima derrota consecutiva

Sua falta de impacto ficou bem evidente na partida contra o Brighton, antes de ser substituída por Rosella Ayane aos 86 minutos. Durante o tempo em que esteve em campo, ela não conseguiu dar um único chute a gol, registrou apenas 22 toques na bola e perdeu a posse 12 vezes. Além disso, completou apenas sete de seus dez passes. Essa atuação medíocre suscitou uma avaliação contundente de Trent Hutson, comentarista da BBC Radio Sussex.

Hutson afirmou: “O rendimento final de Alisha Lehmann deixou a desejar hoje. Os poucos jogos que ela disputou recentemente na WSL, voltando e sendo colocada em uma equipe que está passando por dificuldades, nunca são fáceis. Nos momentos em que ela pegava a bola e encontrava um pouco de espaço, ela parecia um coelho diante dos faróis de um carro hoje.”