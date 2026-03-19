Alisha Lehmann, considerada uma “gigante do mundo dos negócios”, é instada a se concentrar em manter o Leicester, que está na lanterna, na WSL, enquanto uma lenda do clube alerta que sua saída no meio do ano é uma possibilidade

Lehmann não deu qualquer indício de que esteja planejando deixar o Leicester tão cedo. Ao concluir sua transferência do Como, ela declarou ao site oficial do clube: “É uma sensação incrível e estou muito feliz por estar aqui. Voltar para a Inglaterra é como um regresso a casa, e estou realmente feliz. O Leicester é um clube incrível. Já vi o centro de treinamento e, claro, o estádio. Eles querem impulsionar o futebol feminino.”

O Leicester está encantado por ter Lehmann no time. O técnico Rick Passmoor, no entanto, faz questão de ressaltar que seu foco continua voltado para o que a jogadora da seleção suíça oferece em campo, e não para o fato de ela ter 15,7 milhões de seguidores no Instagram.

Passmoor afirmou: “Deixem isso para as outras pessoas dentro do clube de futebol. Estou aqui pelo futebol e apenas pelo futebol. [O engajamento nas redes sociais] é ótimo para a mídia, ótimo para o clube de futebol, sim. Mas estamos cuidando de todas as jogadoras aqui.

“O importante são as pessoas, o foco sempre foi o jogador. A meu ver, ela está aqui exclusivamente pelo futebol. É ótimo que ela tenha querido vir para o Leicester City e, em termos de treinos, ela já tem se saído bem, por isso estamos felizes por tê-la conosco.”

Ele continuou falando sobre o total comprometimento de Lehmann com a causa dos Foxes: “Esse é o objetivo dela. É para isso que serve a competição: garantir que eu tenha uma dor de cabeça na hora de escolher o time, antes de todos os jogos. Então, ela faz parte dos nossos planos e faz parte deste elenco, e isso é um jogo de equipe; obviamente, estamos escolhendo os times adequados para cada partida e, claro, de acordo com a forma como queremos jogar também. Portanto, ela não virá aqui para ficar sentada nas arquibancadas. Ela está aqui para ser a melhor versão de si mesma, para continuar me pressionando a dizer: ‘Me coloque para jogar.’ Assim como todas as outras jogadoras neste local.”