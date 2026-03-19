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Alisha Lehmann, considerada uma “gigante do mundo dos negócios”, é instada a se concentrar em manter o Leicester, que está na lanterna, na WSL, enquanto uma lenda do clube alerta que sua saída no meio do ano é uma possibilidade
Lehmann está de volta à Inglaterra após ter aceitado um trabalho na Itália
O Leicester foi considerado um grande vencedor ao conseguir trazer Lehmann de volta à WSL. Ela já havia defendido o West Ham, o Everton e o Aston Villa. Em 2024, mudou-se para Turim, o que permitiu à suíça conquistar o título da Série A.
A jogadora de 27 anos agarrou a chance de fazer parte de um projeto ambicioso no Como — o que lhe permitiu viver o sonho em um ambiente idílico —, mas a oportunidade de voltar para as Midlands se mostrou boa demais para recusar.
Lehmann juntou-se à luta pela sobrevivência do Leicester, que permanece na lanterna da tabela da WSL, e já surgem questionamentos sobre o que o rebaixamento poderia significar para seu contrato de dois anos e meio.
Será que Lehmann vai honrar seu contrato com os Foxes?
O ex-atacante do Leicester, Heskey, já atuou como embaixador e técnico interino da equipe feminina do Leicester. Questionado sobre o que Lehmann traz para o time — com sua popularidade fora de campo sendo valorizada —, Heskey, falando em parceria com a Betinia, disse ao GOAL: “Claro, comercialmente ela é um titã, não é? Ela é enorme, mas em termos de futebol, acho que o objetivo é tentar garantir pontos para a equipe.
“Elas estão passando por dificuldades neste momento e precisam de uma vitória em algum lugar que as mantenha na briga para tentar se manter na primeira divisão. Elas precisam apenas de mais uma. Acho que precisam de talvez mais uma, talvez mais duas vitórias, e acho que ficarão bem, mas precisam conseguir isso de alguma forma.”
Questionado sobre se a contratação de Lehmann faz parte de um projeto de longo prazo, com benefícios óbvios em mantê-la no time, Heskey acrescentou: “Sim, existe a possibilidade de pensar além disso, mas, novamente, é preciso permanecer na liga para manter alguém assim no clube.”
O Leicester está focado no futebol, não nos seguidores do Instagram
Lehmann não deu qualquer indício de que esteja planejando deixar o Leicester tão cedo. Ao concluir sua transferência do Como, ela declarou ao site oficial do clube: “É uma sensação incrível e estou muito feliz por estar aqui. Voltar para a Inglaterra é como um regresso a casa, e estou realmente feliz. O Leicester é um clube incrível. Já vi o centro de treinamento e, claro, o estádio. Eles querem impulsionar o futebol feminino.”
O Leicester está encantado por ter Lehmann no time. O técnico Rick Passmoor, no entanto, faz questão de ressaltar que seu foco continua voltado para o que a jogadora da seleção suíça oferece em campo, e não para o fato de ela ter 15,7 milhões de seguidores no Instagram.
Passmoor afirmou: “Deixem isso para as outras pessoas dentro do clube de futebol. Estou aqui pelo futebol e apenas pelo futebol. [O engajamento nas redes sociais] é ótimo para a mídia, ótimo para o clube de futebol, sim. Mas estamos cuidando de todas as jogadoras aqui.
“O importante são as pessoas, o foco sempre foi o jogador. A meu ver, ela está aqui exclusivamente pelo futebol. É ótimo que ela tenha querido vir para o Leicester City e, em termos de treinos, ela já tem se saído bem, por isso estamos felizes por tê-la conosco.”
Ele continuou falando sobre o total comprometimento de Lehmann com a causa dos Foxes: “Esse é o objetivo dela. É para isso que serve a competição: garantir que eu tenha uma dor de cabeça na hora de escolher o time, antes de todos os jogos. Então, ela faz parte dos nossos planos e faz parte deste elenco, e isso é um jogo de equipe; obviamente, estamos escolhendo os times adequados para cada partida e, claro, de acordo com a forma como queremos jogar também. Portanto, ela não virá aqui para ficar sentada nas arquibancadas. Ela está aqui para ser a melhor versão de si mesma, para continuar me pressionando a dizer: ‘Me coloque para jogar.’ Assim como todas as outras jogadoras neste local.”
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A luta pela permanência na WSL: o próximo jogo do Leicester
O Leicester, com apenas duas vitórias e nove pontos conquistados nesta temporada após 16 partidas, volta à ação na WSL no domingo, quando recebe o Aston Villa, antigo clube de Lehmann.
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