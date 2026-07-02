Alisha Lehmann assiste à vitória de Iga Swiatek na segunda rodada de Wimbledon ao vivo na quadra central com seu novo noivo, Montel McKenzie

O relacionamento entre Lehmann e McKenzie evoluiu rapidamente desde que eles assumiram publicamente o namoro, em janeiro. Amigos e fãs não demoraram a comemorar o anúncio do noivado, com vários ex-participantes do Love Island enviando seus parabéns pela internet.

Rumores sobre um possível noivado já haviam surgido em maio, quando o casal foi visto visitando uma joalheria de luxo. Na época, McKenzie provocou os fãs com um emoji de cadeado e chave, embora os representantes tenham inicialmente negado que um pedido formal de casamento tivesse ocorrido. Lehmann finalmente confirmou a notícia em uma postagem para seus seguidores no Instagram em 24 de junho.