Getty/Instagram
Traduzido por
Alisha Lehmann assiste à vitória de Iga Swiatek na segunda rodada de Wimbledon ao vivo na quadra central com seu novo noivo, Montel McKenzie
- Getty
Um passeio romântico após o noivado
Após seu recente noivado, que ganhou grande destaque, Lehmann e McKenzie fizeram uma aparição pública cheia de estilo em um dos eventos mais prestigiados do calendário esportivo britânico. O casal esteve em Wimbledon para assistir à vitória de Swiatek em sets diretos sobre Karolína Plíšková, garantindo assim sua classificação para a terceira rodada. Lehmann compartilhou a experiência em sua conta oficial no Instagram, postando uma foto que mostrava o casal sorrindo nas arquibancadas. McKenzie usava óculos escuros, enquanto Lehmann vestia um look branco. Essa aparição pública ocorre logo após McKenzie ter pedido Lehmann em casamento durante férias de verão pitorescas na praia, um momento que Lehmann comemorou com seus milhões de seguidores ao postar uma série de fotos profissionais da ocasião especial.
- Baller League UK
Um romance relâmpago e comemorações recentes
O relacionamento entre Lehmann e McKenzie evoluiu rapidamente desde que eles assumiram publicamente o namoro, em janeiro. Amigos e fãs não demoraram a comemorar o anúncio do noivado, com vários ex-participantes do Love Island enviando seus parabéns pela internet.
Rumores sobre um possível noivado já haviam surgido em maio, quando o casal foi visto visitando uma joalheria de luxo. Na época, McKenzie provocou os fãs com um emoji de cadeado e chave, embora os representantes tenham inicialmente negado que um pedido formal de casamento tivesse ocorrido. Lehmann finalmente confirmou a notícia em uma postagem para seus seguidores no Instagram em 24 de junho.
Sorte contrastante no campo de futebol
Tanto Lehmann quanto McKenzie estão passando por momentos contrastantes em suas respectivas carreiras. McKenzie comemorou recentemente a conquista do troféu da Baller League UK, depois que seu time, o Prime FC, garantiu uma emocionante vitória por 5 a 2. Enquanto isso, Lehmann e o Leicester City sofreram um rebaixamento devastador da Superliga Feminina.
Lehmann enfrentou inúmeros obstáculos físicos e psicológicos após sua transferência no inverno vinda da Juventus, admitindo aos seus seguidores que passou por grandes dificuldades. Falando sobre esse período exaustivo, Lehmann afirmou: “Este foi um dos anos mais difíceis da minha carreira no futebol. Houve muitos desafios, contratempos, lesões e momentos que me colocaram à prova, tanto dentro quanto fora de campo.”
- Getty
Preparação para os desafios da próxima temporada
Lehmann começará em breve uma preparação intensiva para a nova temporada, embora seu futuro no clube ainda seja incerto. Lehmann precisa decidir se fica para lutar pelo acesso com o Leicester City ou se busca uma transferência para outro clube. Encarando os desafios que se aproximam, Lehmann declarou: “Mal posso esperar pela próxima temporada. Estarei pronta, em melhor forma, mais forte e mais motivada do que nunca. Isso é apenas o começo.”