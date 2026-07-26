De aliados a rivais: como a trajetória de Artur Jorge e Franclim Carvalho levou ao duelo entre Cruzeiro e Botafogo

O confronto deste domingo também marca a primeira vez que Artur Jorge enfrenta o Botafogo desde a histórica temporada de 2024, quando conduziu o clube às conquistas do Brasileirão e da Libertadores.

Apesar do simbolismo, o treinador do Cruzeiro preferiu minimizar o peso do reencontro e direcionou o foco exclusivamente para a partida.

"No domingo, teremos um Cruzeiro x Botafogo, independente de quem está na frente. É o meu foco. O importante é o Cruzeiro sair vencedor. Isso é o mais importante".

Franclim Carvalho adotou um tom mais descontraído ao comentar o duelo. Além de destacar a amizade com o antigo parceiro, brincou ao desejar sucesso a Artur Jorge apenas depois do apito final.

"O adversário tem a vantagem de um dia a mais para se preparar, mas estamos preparados. No domingo estaremos lá. É um elenco forte, com uma comissão com muita qualidade, que são meus amigos, obviamente, a quem eu desejo sucesso, exceto quando jogarem contra mim, que é o caso de domingo (risos). Espero que seja eu a sorrir no final".