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Artur Jorge e Franclim CarvalhoGetty/GOAL
Gabriel Marin

De aliados a rivais: como a trajetória de Artur Jorge e Franclim Carvalho levou ao duelo entre Cruzeiro e Botafogo

A. Jorge
F. Carvalho
Cruzeiro x Botafogo
Cruzeiro
Botafogo
Brasileirão

Ex-companheiros de comissão técnica em Portugal, no Catar e no Botafogo, treinadores se enfrentam pela primeira vez após seguirem caminhos diferentes por causa do desejo de Franclim de assumir uma equipe

O duelo entre Cruzeiro e Botafogo, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Brasileirão, reserva um encontro marcado pela amizade e por uma mudança de planos que alterou a trajetória de duas carreiras. De um lado estará Artur Jorge, comandante da equipe celeste. Do outro, Franclim Carvalho, técnico do Alvinegro. Até pouco tempo atrás, porém, a expectativa era de que ambos dividissem o mesmo banco de reservas.

Parceiros de longa data, os portugueses construíram uma trajetória conjunta em diferentes clubes, mas seguiram caminhos distintos quando surgiu a oportunidade de retornar ao futebol brasileiro. A decisão de Franclim de iniciar a carreira como treinador principal foi determinante para que a parceria fosse interrompida e resultasse, meses depois, em um confronto direto à beira do gramado.

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  • FBL-LIBERTADORES-BOTAFOGO-TRAININGAFP

    Parceria construída em Portugal, consolidada no Catar e no Botafogo

    A relação profissional entre Artur Jorge e Franclim Carvalho começou ainda em Portugal, no Braga. A sintonia entre os dois fez com que a parceria fosse mantida nos trabalhos seguintes.

    Depois da passagem pelo clube português, ambos desembarcaram no futebol brasileiro para integrar a comissão técnica do Botafogo. Na sequência, seguiram juntos para o Al Rayyan, do Catar, antes do retorno ao Brasil nesta temporada.

    O histórico em comum fazia com que a expectativa natural fosse de uma nova parceria, desta vez no Cruzeiro, quando Artur Jorge foi contratado para assumir o comando da equipe mineira.

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  • imago-sport-1077798186.jpgFotoarena

    O desejo de Franclim mudou os planos para o Cruzeiro

    Artur Jorge foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro em 22 de março, mas, diferentemente das experiências anteriores, não trouxe Franclim Carvalho para compor sua comissão técnica.

    A mudança ocorreu porque o antigo auxiliar decidiu seguir um novo caminho na carreira. Com o objetivo de assumir uma equipe como treinador principal, Franclim optou por não acompanhar Artur Jorge em Belo Horizonte.

    Menos de duas semanas após a apresentação do técnico português na Toca da Raposa, Franclim foi confirmado como treinador do Botafogo, iniciando oficialmente sua primeira experiência profissional no cargo. A oportunidade, no entanto, não surgiu do zero. Em 2024, ele já havia comandado interinamente a equipe carioca na vitória sobre o Corinthians pela 26ª rodada do Brasileirão.

  • imago-sport-1054967103.jpgZUMA Press Wire

    Reencontro tem significados diferentes para cada treinador

    O confronto deste domingo também marca a primeira vez que Artur Jorge enfrenta o Botafogo desde a histórica temporada de 2024, quando conduziu o clube às conquistas do Brasileirão e da Libertadores.

    Apesar do simbolismo, o treinador do Cruzeiro preferiu minimizar o peso do reencontro e direcionou o foco exclusivamente para a partida.

    "No domingo, teremos um Cruzeiro x Botafogo, independente de quem está na frente. É o meu foco. O importante é o Cruzeiro sair vencedor. Isso é o mais importante".

    Franclim Carvalho adotou um tom mais descontraído ao comentar o duelo. Além de destacar a amizade com o antigo parceiro, brincou ao desejar sucesso a Artur Jorge apenas depois do apito final.

    "O adversário tem a vantagem de um dia a mais para se preparar, mas estamos preparados. No domingo estaremos lá. É um elenco forte, com uma comissão com muita qualidade, que são meus amigos, obviamente, a quem eu desejo sucesso, exceto quando jogarem contra mim, que é o caso de domingo (risos). Espero que seja eu a sorrir no final".

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  • Artur Jorge e Franclim CarvalhoGetty/GOAL

    Campanhas mostram equilíbrio entre os antigos parceiros

    Além da história compartilhada, os números recentes ajudam a reforçar o equilíbrio entre os dois treinadores.

    No comando do Cruzeiro, Artur Jorge soma 19 partidas oficiais, com 11 vitórias, cinco empates e três derrotas, desempenho superior a 66%.

    Franclim Carvalho apresenta retrospecto semelhante no Botafogo. Em 17 jogos oficiais, conquistou nove vitórias, cinco empates e sofreu três derrotas, também mantendo aproveitamento acima dos 60%.

    Os números evidenciam que, embora tenham seguido caminhos diferentes, ambos conseguiram transformar a parceria construída ao longo dos anos em trabalhos consistentes como protagonistas à beira do campo. Neste domingo, pela primeira vez, um deles deixará o Mineirão com vantagem sobre o antigo companheiro.

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