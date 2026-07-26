De aliados a rivais: como a trajetória de Artur Jorge e Franclim Carvalho levou ao duelo entre Cruzeiro e Botafogo

O duelo entre Cruzeiro e Botafogo, neste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Brasileirão, reserva um encontro marcado pela amizade e por uma mudança de planos que alterou a trajetória de duas carreiras. De um lado estará Artur Jorge, comandante da equipe celeste. Do outro, Franclim Carvalho, técnico do Alvinegro. Até pouco tempo atrás, porém, a expectativa era de que ambos dividissem o mesmo banco de reservas.
Parceiros de longa data, os portugueses construíram uma trajetória conjunta em diferentes clubes, mas seguiram caminhos distintos quando surgiu a oportunidade de retornar ao futebol brasileiro. A decisão de Franclim de iniciar a carreira como treinador principal foi determinante para que a parceria fosse interrompida e resultasse, meses depois, em um confronto direto à beira do gramado.