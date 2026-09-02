ANP
Traduzido por
Aliados asiáticos! Herói da Indonésia, Hilgers, e ponta do Iraque, Farji, se unem em dupla investida do Heerenveen
Dupla asiática acerta transferência para o Heerenveen
O SC Heerenveen reforçou seu elenco com uma impressionante dupla de contratações, garantindo o zagueiro central indonésio Mees Hilgers e o ponta internacional iraquiano Marko Farji. Hilgers, de 25 anos, chega do FC Twente com contrato de dois anos, com opção por mais um, e usará a camisa 2.
Farji, de 22 anos, chega do clube italiano Venezia em um contrato de quatro anos e recebeu a camisa 21. O versátil atacante traz comprovada capacidade ofensiva após marcar 11 gols e dar quatro assistências em sua última temporada pelo clube norueguês Strømsgodset.
O diretor técnico Johan Hansma expressou enorme satisfação com as duas negociações, destacando que a adição de jogadores com experiência internacional acrescenta qualidade vital, competitividade e flexibilidade tática ao elenco.
- ANP
A busca do técnico por liderança e criatividade
A chegada de Hilgers atende diretamente à exigência do técnico Robin Veldman por liderança defensiva e comunicação em campo. Hilgers traz mais de 130 jogos oficiais pelo FC Twente e quatro partidas pela seleção principal da Indonésia, entrando na linha de defesa para organizar o setor.
Enquanto isso, Farji oferece dinamismo por qualquer um dos lados. Depois de atuar pelo Iraque na Copa do Mundo, o jovem ponta dá a Veldman uma opção de ataque imprevisível, capaz de furar defesas fechadas.
"Joguei muito no FC Twente, então trago experiência e me comunico bastante desde a defesa", disse Hilgers. "Sou um jogador que lidera o time."
Pedigree internacional comprovado
Ambos os jogadores chegam com experiência significativa na elite e no cenário internacional. Hilgers já está acostumado ao Estádio Abe Lenstra, tendo enfrentado o Heerenveen nove vezes durante sua passagem pelo Twente, e admitiu o alívio de ter o apaixonado apoio da torcida a seu favor, em vez de jogar contra ela.
O desenvolvimento de Farji em várias ligas europeias faz dele uma perspectiva empolgante para o projeto de longo prazo do clube. Hansma destacou que o clube vinha monitorando o internacional iraquiano havia algum tempo antes de garantir sua contratação.
"Com Marko, estamos trazendo um atacante talentoso que pode atuar em várias posições", explicou Hansma. "Apesar da pouca idade, ele já adquiriu experiência em várias competições e em nível internacional."
- Bildbyran
Direto ao trabalho em Friesland
Nenhum dos recém-chegados teve tempo para se ambientar, já que ambos foram imediatamente integrados aos treinamentos completos, às reuniões da equipe e aos compromissos com a imprensa em seu primeiro dia. A liderança vocal de Hilgers foi sentida de imediato no campo de treinamento, enquanto Farji se integrou rapidamente aos novos companheiros.
As duas chegadas representam um novo capítulo empolgante para o Heerenveen, que busca montar uma base competitiva e com experiência internacional.
Agora, Hilgers e Farji vão se concentrar em garantir suas vagas entre os titulares e causar impacto imediato nos próximos jogos da Eredivisie.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.