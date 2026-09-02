O SC Heerenveen reforçou seu elenco com uma impressionante dupla de contratações, garantindo o zagueiro central indonésio Mees Hilgers e o ponta internacional iraquiano Marko Farji. Hilgers, de 25 anos, chega do FC Twente com contrato de dois anos, com opção por mais um, e usará a camisa 2.

Farji, de 22 anos, chega do clube italiano Venezia em um contrato de quatro anos e recebeu a camisa 21. O versátil atacante traz comprovada capacidade ofensiva após marcar 11 gols e dar quatro assistências em sua última temporada pelo clube norueguês Strømsgodset.

O diretor técnico Johan Hansma expressou enorme satisfação com as duas negociações, destacando que a adição de jogadores com experiência internacional acrescenta qualidade vital, competitividade e flexibilidade tática ao elenco.