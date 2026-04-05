“Alguns vão dizer que eles nos deram a vitória” – Eric Garcia rebate as críticas após a dramática vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid nos últimos minutos

O versátil zagueiro espanhol, que atuou tanto como lateral-direito quanto no meio-campo durante o confronto, foi rápido em descartar qualquer ideia de que a equipe de Diego Simeone tivesse lhes dado a vitória. Garcia insistiu que a vitória foi conquistada com pura garra e dedicação profissional.

“Sabíamos o que viemos fazer aqui, mesmo que eles quisessem minimizar a importância disso”, afirmou Garcia. “Eles são jogadores de alto nível. Alguns dirão que eles vieram para nos dar o jogo, mas tivemos que sofrer para conquistá-lo. Estamos felizes por isso.”