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“Alguns vão dizer que eles nos deram a vitória” – Eric Garcia rebate as críticas após a dramática vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid nos últimos minutos
Musso afirma que o Atlético foi superior
O resultado deixa o Barcelona em uma posição dominante à medida que a temporada entra em sua reta final. Mas o confronto entre Atlético e Barcelona rapidamente se transformou em uma tempestade de polêmicas sobre a arbitragem, com a equipe blaugrana sendo considerada beneficiada por uma decisão favorável. O goleiro do Atlético, Juan Musso, eleito o melhor jogador da partida por uma série de defesas impressionantes, acreditava que o rumo do jogo foi injustamente alterado pelo cartão vermelho recebido por Nico González, do time da casa, antes que Gerard Martín, do Barça, tivesse o seu anulado, argumentando que os anfitriões eram a melhor equipe quando jogavam com o elenco completo.
- AFP
Garcia rejeita alegações de que o Atlético lhe tenha feito um favor
O versátil zagueiro espanhol, que atuou tanto como lateral-direito quanto no meio-campo durante o confronto, foi rápido em descartar qualquer ideia de que a equipe de Diego Simeone tivesse lhes dado a vitória. Garcia insistiu que a vitória foi conquistada com pura garra e dedicação profissional.
“Sabíamos o que viemos fazer aqui, mesmo que eles quisessem minimizar a importância disso”, afirmou Garcia. “Eles são jogadores de alto nível. Alguns dirão que eles vieram para nos dar o jogo, mas tivemos que sofrer para conquistá-lo. Estamos felizes por isso.”
Aproveitando o tropeço do Real Madrid
O Barcelona entrou em campo sabendo que uma vitória aumentaria sua vantagem na liderança da La Liga para sete pontos. Após uma atuação decepcionante na partida da Copa del Rey no Metropolitano, recentemente, quando perdeu por 4 a 0, Garcia revelou que a equipe usou essa experiência negativa como motivação para garantir que não vacilasse novamente no grande palco sob as luzes de Madri.
“Todos sabiam o que tinha acontecido à tarde. Vínhamos da partida aqui, que foi um desastre. Sabíamos que, se vencêssemos, daríamos um golpe significativo”, explicou Garcia.
- AFP
O que vem a seguir para o Barcelona?
Com 76 pontos, o Barça consolida sua liderança, enquanto o Atlético permanece na quarta posição, com 57 pontos. Este jogo foi apenas o primeiro capítulo de uma trilogia que continuará na principal competição europeia, onde os times catalão e madrilenho se enfrentarão novamente em uma disputa que promete ser eletrizante no Camp Nou e no Metropolitano, pela Liga dos Campeões. O Barcelona recebe o Atlético na quarta-feira.