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'Alguns problemas com jogadores' - Mikel Arteta manda recado direto para Viktor Gyokeres enquanto o Arsenal segue na defesa do título com vitória sobre o Aston Villa
Arsenal arranca vitória suada sobre o Villa
O gol de Bukayo Saka no segundo tempo garantiu que o Arsenal mantivesse seu início perfeito de temporada na Premier League com uma vitória apertada por 1 a 0 no Villa Park. O Arsenal contou com sua defesa sólida para assegurar os três pontos e registrou seu sexto jogo sem sofrer gol em sete partidas da liga, desde a reta final da temporada passada.
Arteta utilizou bastante o banco de reservas para administrar a complicada partida fora de casa. Eberechi Eze entrou no intervalo no lugar do reforço de verão Christos Tzolis e teve papel fundamental no gol decisivo de Saka. Mikel Merino, Bruno Guimaraes e Ezri Konsa também entraram no segundo tempo para ajudar a segurar o resultado.
No entanto, Gyokeres seguiu sem ser utilizado como reserva pela segunda partida consecutiva na liga. O internacional sueco também não entrou em campo contra o Coventry na semana passada e só atuou por 15 minutos na vitória sobre o Manchester City na Community Shield.
- Mark Pain
Arteta explica sua estratégia de substituições
Após o apito final, Arteta abordou a falta de tempo de jogo de alguns membros do elenco. O técnico do Arsenal destacou que limitações físicas determinaram suas mudanças contra o Villa.
"Foi uma vitória do elenco e sabíamos que seria uma partida longa", disse Arteta. "O jogo ia mudar e eles iam ter seus momentos porque são muito capazes de fazer isso, especialmente quando você perde a bola em certas áreas. Ainda há coisas a melhorar, mas adorei a atitude de cada jogador que esteve em campo."
Dirigindo-se diretamente aos reservas que não foram utilizados, o espanhol acrescentou: "Foi uma atuação do elenco e uma vitória do elenco hoje, e fico triste por aqueles que não tiveram a chance de jogar porque todos querem participar. Mas às vezes você tem certos problemas físicos com jogadores e precisa fazer mudanças, e tenho certeza de que haverá minutos para todos."
Rumores de transferência giram em torno de Gyokeres
O papel reduzido de Gyokeres se deve em grande parte ao retorno de Kai Havertz à plena forma física, com o ex-Chelsea sendo atualmente o preferido no ataque. Essa falta de tempo de jogo naturalmente alimentou especulações sobre o futuro do sueco antes do fechamento da janela de transferências.
Recentemente, o atacante foi ligado a uma transferência para o Barcelona. Relatos chegaram até a sugerir que ele poderia ser usado como moeda de troca em um acordo complicado que levaria Julian Alvarez, do Atletico Madrid, ao Emirates Stadium.
Enquanto isso, o Arsenal teria enxugado suas opções ofensivas ao permitir que Ethan Nwaneri se juntasse ao Borussia Dortmund por empréstimo até o fim da temporada. O gigante da Bundesliga agiu rapidamente pelo internacional inglês sub-21 depois que Giannis Konstantelias sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho.
- Getty Images Sport
Nwaneri sai enquanto o prazo final da janela de transferências se aproxima
Nwaneri está programado para passar por exames médicos na Alemanha hoje, enquanto busca uma sequência consistente no time principal que dificilmente receberia no norte de Londres. Curiosamente, o adolescente pode em breve enfrentar o clube ao qual pertence, já que Borussia Dortmund e Arsenal caíram no mesmo grupo da Liga dos Campeões.
Para o time de Arteta, o foco seguirá em ampliar a sequência de vitórias enquanto administra as horas finais da janela de transferências. Se Gyokeres seguirá fazendo parte do elenco para brigar pelos minutos que seu treinador prometeu será algo definitivamente respondido até o fechamento da janela.
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