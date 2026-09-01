O gol de Bukayo Saka no segundo tempo garantiu que o Arsenal mantivesse seu início perfeito de temporada na Premier League com uma vitória apertada por 1 a 0 no Villa Park. O Arsenal contou com sua defesa sólida para assegurar os três pontos e registrou seu sexto jogo sem sofrer gol em sete partidas da liga, desde a reta final da temporada passada.

Arteta utilizou bastante o banco de reservas para administrar a complicada partida fora de casa. Eberechi Eze entrou no intervalo no lugar do reforço de verão Christos Tzolis e teve papel fundamental no gol decisivo de Saka. Mikel Merino, Bruno Guimaraes e Ezri Konsa também entraram no segundo tempo para ajudar a segurar o resultado.

No entanto, Gyokeres seguiu sem ser utilizado como reserva pela segunda partida consecutiva na liga. O internacional sueco também não entrou em campo contra o Coventry na semana passada e só atuou por 15 minutos na vitória sobre o Manchester City na Community Shield.



