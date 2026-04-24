“Alguma coisa teria que mudar” – A posição do Chelsea sobre o retorno de José Mourinho é revelada, enquanto se cogita uma terceira passagem do “Special One” português por Stamford Bridge

A possibilidade de um reencontro romântico entre o Chelsea e seu técnico mais condecorado parece cada vez mais remota, com os dirigentes do clube aparentemente determinados a seguir uma direção diferente. Em vez de um retorno à Premier League, as expectativas atuais sugerem que o “Special One” está se preparando para uma transição do futebol de clubes para a cena internacional em um futuro próximo.

Analisando a visão interna da diretoria sobre a situação e o provável próximo passo de Mourinho, o jornalista Ben Jacobs disse ao GiveMeSport: “O Chelsea sempre minimizou a possibilidade do retorno de José Mourinho. Portanto, algo teria que mudar por lá. Vale a pena notar que Mourinho deve ficar sem contrato e muitas pessoas realmente acham que é bastante provável que ele assuma o cargo de técnico da seleção de Portugal após a Copa do Mundo.”