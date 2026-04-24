Getty Images Sport
Traduzido por
“Alguma coisa teria que mudar” – A posição do Chelsea sobre o retorno de José Mourinho é revelada, enquanto se cogita uma terceira passagem do “Special One” português por Stamford Bridge
Busca pela estabilidade
O Chelsea está atualmente em busca de um sucessor definitivo para Rosenior, que foi demitido após não conseguir estabilizar a situação do clube durante seu breve mandato. Embora os torcedores tenham frequentemente gritado o nome de Mourinho durante os períodos difíceis, a diretoria parece estar inclinada a optar por perfis táticos mais jovens, como Andoni Iraola, do Bournemouth, ou Marco Silva, do Fulham. Apesar dos laços históricos de Mourinho com o clube, a atual diretoria continua focada em uma visão de longo prazo diferente para o elenco principal.
- AFP
Posição do Conselho esclarecida
A possibilidade de um reencontro romântico entre o Chelsea e seu técnico mais condecorado parece cada vez mais remota, com os dirigentes do clube aparentemente determinados a seguir uma direção diferente. Em vez de um retorno à Premier League, as expectativas atuais sugerem que o “Special One” está se preparando para uma transição do futebol de clubes para a cena internacional em um futuro próximo.
Analisando a visão interna da diretoria sobre a situação e o provável próximo passo de Mourinho, o jornalista Ben Jacobs disse ao GiveMeSport: “O Chelsea sempre minimizou a possibilidade do retorno de José Mourinho. Portanto, algo teria que mudar por lá. Vale a pena notar que Mourinho deve ficar sem contrato e muitas pessoas realmente acham que é bastante provável que ele assuma o cargo de técnico da seleção de Portugal após a Copa do Mundo.”
Um legado condecorado
Mourinho continua sendo uma figura marcante na história do Chelsea, tendo marcado dois períodos distintos de enorme sucesso. Sua primeira passagem, entre 2004 e 2007, rendeu 124 vitórias em 185 jogos e dois títulos da liga, enquanto seu retorno em 2013 lhe rendeu um terceiro título da Premier League e mais uma Copa da Liga antes de sua saída em 2015. Embora ele tenha visitado recentemente Stamford Bridge pela Liga dos Campeões com o Benfica, fontes do clube insistem que o foco continua sendo em treinadores com experiência mais recente na Premier League que se alinhem à estratégia de contratação da BlueCo.
- Getty Images Sport
O caminho à frente
Calum McFarlane assumirá temporariamente o comando da equipe principal até o final da temporada, permitindo que Behdad Eghbali e os diretores esportivos avaliem cuidadosamente a próxima contratação. Segundo relatos, o clube está priorizando candidatos com experiência comprovada na Premier League para evitar os erros cometidos com contratações anteriores de treinadores inexperientes. Embora a sombra de Mourinho continue pairando sobre o estádio, o interesse da diretoria em Silva e Iraola sugere que eles estão se afastando da era do “Special One”.