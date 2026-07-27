“Alguém que o Manchester United vem de olho” - Os Red Devils devem testar a “determinação” do Nottingham Forest na tentativa de tirar o Jogador do Ano do City Ground

Os Red Devils estão se preparando para voltar à Liga dos Campeões e, segundo relatos, veem Williams, de 25 anos, como uma opção versátil, capaz de resolver problemas tanto na lateral esquerda quanto na direita da defesa. O ex-chefe de olheiros do United, Mick Brown, sugeriu que o clube está agora em posição de avançar com uma oferta concreta por Williams.

Em entrevista ao Football Insider, Brown deu uma ideia do que o clube está pensando, afirmando: “Neco Williams é alguém que o Man United vem observando. É alguém que eles realmente admiram; Michael Carrick é um grande fã, e devo admitir que concordo, pois fiquei muito impressionado com o que vi dele no Nottingham Forest.

“Ele já tem bastante experiência na Premier League, tem se saído muito bem no mais alto nível e também na Europa, e pode atuar em ambas as laterais da defesa. Esses são alguns requisitos atendidos do ponto de vista do Manchester United, então não me surpreenderia se eles tomassem uma atitude para contratá-lo mais cedo ou mais tarde.”











