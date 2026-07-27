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“Alguém que o Manchester United vem de olho” - Os Red Devils devem testar a “determinação” do Nottingham Forest na tentativa de tirar o Jogador do Ano do City Ground
Carrick busca reforços para a lateral
Os Red Devils estão se preparando para voltar à Liga dos Campeões e, segundo relatos, veem Williams, de 25 anos, como uma opção versátil, capaz de resolver problemas tanto na lateral esquerda quanto na direita da defesa. O ex-chefe de olheiros do United, Mick Brown, sugeriu que o clube está agora em posição de avançar com uma oferta concreta por Williams.
Em entrevista ao Football Insider, Brown deu uma ideia do que o clube está pensando, afirmando: “Neco Williams é alguém que o Man United vem observando. É alguém que eles realmente admiram; Michael Carrick é um grande fã, e devo admitir que concordo, pois fiquei muito impressionado com o que vi dele no Nottingham Forest.
“Ele já tem bastante experiência na Premier League, tem se saído muito bem no mais alto nível e também na Europa, e pode atuar em ambas as laterais da defesa. Esses são alguns requisitos atendidos do ponto de vista do Manchester United, então não me surpreenderia se eles tomassem uma atitude para contratá-lo mais cedo ou mais tarde.”
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O Forest se prepara para a visita ao Old Trafford
Apesar do desejo do Forest de manter seus principais jogadores e das discussões em andamento sobre a renovação do contrato, cresce a convicção de que o United tentará convencer o zagueiro a se transferir. A tentação de jogar no mais alto nível do futebol europeu pode ser decisiva no processo de tomada de decisão do jogador.
“Do ponto de vista do jogador, ele pode receber a oferta de disputar a Liga dos Campeões pelo Manchester United, e isso pode ser difícil de recusar”, observou Brown.
“O Nottingham Forest não quer perdê-lo, e sabemos que eles podem ser negociadores difíceis, mas o Manchester United pode tentar testar essa determinação e ver o que seria necessário.”
Negociações contratuais e prazo para a transferência
Embora haja relatos de que o Forest tenha iniciado negociações sobre um novo contrato para manter Williams por mais tempo na região de Midlands, o zagueiro pode optar por esperar até as etapas finais da janela de transferências antes de definir seu futuro. Esse adiamento permitiria ao jogador avaliar plenamente a seriedade do interesse do United.
“Ouvi dizer que ele está em negociações para um novo contrato, mas acho que, se ele assinar, será mais perto do fim da janela, depois de avaliar suas opções. Ele não vai descartar nada tão cedo”, explicou Brown.
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Alvos alternativos na mira dos Red Devils
Embora Williams continue sendo o foco principal, o United mantém suas opções em aberto, observando outros possíveis alvos para a posição de lateral em toda a divisão. O clube tem sido associado a nomes como Lewis Hall, do Newcastle, e Antonee Robinson, do Fulham, à medida que amplia sua busca por reforços para a defesa.
No entanto, outro nome ganhou bastante destaque nos bastidores de Old Trafford recentemente. Djed Spence, cujo valor subiu após suas atuações pela Inglaterra na Copa do Mundo, pode receber autorização para deixar o Tottenham, já que o clube busca equilibrar suas contas após uma significativa onda de gastos.
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