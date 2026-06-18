"Alguém que o FC Bayern também deveria observar com mais atenção": Thomas Müller recomenda ao seu ex-clube uma nova estrela da Copa do Mundo

Manzambi entrou em campo aos 72 minutos, quando o placar estava em 0 a 0, na importante segunda partida da Suíça na Copa do Mundo, na quinta-feira. Embora os suíços tivessem enfrentado grandes dificuldades durante grande parte do jogo contra a apaixonada defesa bósnia, Manzambi conseguiu quebrar o impasse com sua criatividade em campo.

Apenas dois minutos após entrar em campo, o jogador do Friburgo marcou com um voleio, dando a vantagem tão esperada aos favoritos do Grupo B; praticamente todos os ataques no último quarto de hora passaram por Manzambi. Ele também participou da jogada que resultou no segundo gol, marcado por Ruben Vargas, e foi o próprio jogador de 20 anos quem marcou o gol que colocou o placar em 3 a 0.

“Dá para perceber sua flexibilidade, sua despreocupação. Ao mesmo tempo, já se vê em suas ações uma certa maturidade na tomada de decisões; a ética de trabalho está lá. Afinal, em Freiburg ele também está em um time em que se trabalha duro. Acho que a evolução dele está muito, muito boa”, elogiou Müller o jovem suíço.