“Para mim, esse é um jogador que o FC Bayern também deveria observar com mais atenção”, disse Müller, na qualidade de comentarista da MagentaTV, após a atuação brilhante de Manzambi pela Suíça na vitória por 4 a 1 contra a Bósnia-Herzegovina na partida da fase de grupos da Copa do Mundo. Mats Hummels, seu companheiro na seleção campeã do mundo de 2014, também comentarista e ícone da defesa do Borussia Dortmund, acrescentou: “Ou o BVB.”
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"Alguém que o FC Bayern também deveria observar com mais atenção": Thomas Müller recomenda ao seu ex-clube uma nova estrela da Copa do Mundo
Manzambi entrou em campo aos 72 minutos, quando o placar estava em 0 a 0, na importante segunda partida da Suíça na Copa do Mundo, na quinta-feira. Embora os suíços tivessem enfrentado grandes dificuldades durante grande parte do jogo contra a apaixonada defesa bósnia, Manzambi conseguiu quebrar o impasse com sua criatividade em campo.
Apenas dois minutos após entrar em campo, o jogador do Friburgo marcou com um voleio, dando a vantagem tão esperada aos favoritos do Grupo B; praticamente todos os ataques no último quarto de hora passaram por Manzambi. Ele também participou da jogada que resultou no segundo gol, marcado por Ruben Vargas, e foi o próprio jogador de 20 anos quem marcou o gol que colocou o placar em 3 a 0.
“Dá para perceber sua flexibilidade, sua despreocupação. Ao mesmo tempo, já se vê em suas ações uma certa maturidade na tomada de decisões; a ética de trabalho está lá. Afinal, em Freiburg ele também está em um time em que se trabalha duro. Acho que a evolução dele está muito, muito boa”, elogiou Müller o jovem suíço.
- AFP
O Bayern também estaria interessado: Johan Manzambi vai se transferir para um grande clube?
No início de 2023, Manzambi, então com 17 anos, deixou a base do Servette Genebra para se juntar à base do Freiburg. No final da temporada 2024/25, ele se consolidou no time principal do clube da Região de Breisgau, e sua consagração definitiva aconteceu na última temporada. Manzambi foi uma das figuras-chave do time finalista da Liga Europa; em 47 partidas em todas as competições, marcou sete gols e deu nove assistências.
Há muito tempo que Manzambi vem sendo associado a clubes de primeira linha, devido à sua excelente evolução. O jornal suíço Blick noticiou, em março, um suposto interesse do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain. O BVB também estaria de olho em Manzambi, além do Real Madrid e do Manchester United.
O Freiburg, considerando que o contrato de Manzambi vai até 2030, não tem pressa em vender aquele que é provavelmente seu melhor jogador. Além disso, não há cláusula de rescisão. No entanto, com mais atuações brilhantes na Copa do Mundo, o meio-campista naturalmente se tornaria cada vez mais atraente para outros clubes.
Contra a Bósnia-Herzegovina, Manzambi, que estreou em junho de 2025, disputou sua 14ª partida pela seleção (5 gols). Após conquistar os três pontos e, apesar do início decepcionante contra o Catar (1 a 1), estar agora claramente a caminho da fase eliminatória, Manzambi e companhia enfrentam o Canadá, um dos co-anfitriões, na próxima quarta-feira, no último jogo da fase de grupos.
Apresentação de gala de Johan Manzambi: os dados do jogo Suíça x Bósnia-Herzegovina
Jogo
Suíça x Bósnia-Herzegovina
Resultado
4 a 1 (0 a 0)
Gols
1 a 0 Manzambi (74'), 2 a 0 Vargas (84'), 3 a 0 Manzambi (90'), 3 a 1 Mahmic (90'+3), 4 a 1 Xhaka (90'+8, pênalti)
Competição
Copa do Mundo de 2026, fase de grupos, 2ª rodada
Local
Los Angeles (EUA)