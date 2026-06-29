Antes do confronto nas oitavas de final, na noite de segunda-feira (22h30), o ex-jogador da seleção nacional alertou para que os sul-americanos não fossem subestimados de forma alguma.
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"Alguém que é incrivelmente bom": Bastian Schweinsteiger alerta a seleção alemã sobre um jogador em particular na Copa do Mundo
Ele próprio conversou com seu ex-companheiro de equipe do FC Bayern de Munique, Roque Santa Cruz, que disputou 112 partidas pela seleção paraguaia, e este teria destacado claramente as qualidades de seu país natal.
“Conversei com Roque Santa Cruz; então, eles vão jogar de forma agressiva. Já estão com a faca entre os dentes. Vamos enfrentar algo assim de novo”, disse Schweinsteiger à ARD.
Há um jogador em especial que a seleção alemã deve ficar de olho: Miguel Almirón, do Atlanta United, da MLS. “Eles também têm algumas qualidades futebolísticas. Almiron, com quem joguei na mesma época na MLS. Ele foi eleito o jogador da temporada. É mais um que é incrivelmente bom, com ótima técnica. Isso vai ser um desafio para nós, sem dúvida”, afirmou o jogador de 41 anos.
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Almiron fez história contra a Turquia
Almiron foi titular nas duas primeiras partidas da fase de grupos do Paraguai, contra os EUA (1 a 4) e a Turquia (1 a 0). Contra os turcos, ele chegou a protagonizar um fato inédito: foi o primeiro jogador da história a ser expulso com cartão vermelho por ter tapado a boca de Mert Müldür durante uma discussão. Por isso, ficou de fora da última partida da fase de grupos contra a Austrália, cumprindo suspensão.
O Paraguai terminou o Grupo D como um dos oito melhores terceiros colocados, com quatro pontos. Após uma derrota para os co-anfitriões dos EUA e uma vitória por sorte sobre a Turquia, o time encerrou a fase de grupos com um empate sem gols contra os australianos.
A seleção alemã, por sua vez, terminou a fase de grupos como vencedora, apesar da derrota na última partida contra o Equador (1 a 2). Seis pontos conquistados nos dois confrontos contra Curaçao (7 a 1) e a Costa do Marfim (2 a 1) foram suficientes para isso.