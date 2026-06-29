"Alguém que é incrivelmente bom": Bastian Schweinsteiger alerta a seleção alemã sobre um jogador em particular na Copa do Mundo

Ele próprio conversou com seu ex-companheiro de equipe do FC Bayern de Munique, Roque Santa Cruz, que disputou 112 partidas pela seleção paraguaia, e este teria destacado claramente as qualidades de seu país natal.

“Conversei com Roque Santa Cruz; então, eles vão jogar de forma agressiva. Já estão com a faca entre os dentes. Vamos enfrentar algo assim de novo”, disse Schweinsteiger à ARD.

Há um jogador em especial que a seleção alemã deve ficar de olho: Miguel Almirón, do Atlanta United, da MLS. “Eles também têm algumas qualidades futebolísticas. Almiron, com quem joguei na mesma época na MLS. Ele foi eleito o jogador da temporada. É mais um que é incrivelmente bom, com ótima técnica. Isso vai ser um desafio para nós, sem dúvida”, afirmou o jogador de 41 anos.