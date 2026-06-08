Alguém pagaria 115 milhões de libras pelo Elliot Anderson? Ex-jogador do Manchester City duvida que os interessados da Premier League aceitem as exigências de transferência do Nottingham Forest

Shaun Wright-Phillips manifestou sérias reservas quanto ao valor de transferência atribuído a Elliot. Em entrevista à betway sobre a possibilidade de uma transferência recorde, o ex-ala do Manchester City e do Chelsea sugeriu que, embora Anderson seja um jogador talentoso, o mercado atual talvez não justifique um valor tão astronômico por um jogador que ainda está se estabelecendo no mais alto nível.

“Acho que ele é um jogador fantástico, mas o problema no futebol é que os proprietários agora estão colocando esses valores nos jogadores, independentemente de acharem que eles valem a pena ou não. É apenas uma questão de ‘é isso que queremos por ele’”, explicou Wright-Phillips.

Ele acrescentou: “Mas é uma situação interessante porque o máximo que o City já gastou em um jogador foi 100 milhões de libras, e isso foi um caso isolado, de qualquer forma. Eu ficaria surpreso se algum time da Inglaterra entrasse nessa negociação por esse preço. Mas ele será um jogador cobiçado por todos os grandes clubes porque é muito bom no que faz”.