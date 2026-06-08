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Alguém pagaria 115 milhões de libras pelo Elliot Anderson? Ex-jogador do Manchester City duvida que os interessados da Premier League aceitem as exigências de transferência do Nottingham Forest
O Forest mantém-se firme em relação à avaliação astronômica
O City se recusa a desistir da tentativa de contratar Anderson, estrela do Forest, apesar de ter visto sua primeira proposta pelo meio-campista ser rejeitada. O gigante da Premier League fez do meio-campo uma prioridade para a próxima janela de transferências, enquanto se prepara para uma significativa reformulação do elenco na era pós-Guardiola.
O Forest mantém uma postura firme em relação à avaliação do jogador, supostamente buscando uma quantia que pode chegar a £ 115 milhões, usando como referência transferências recordes recentes, como a ida de Declan Rice para o Arsenal. No entanto, cresce o ceticismo tanto entre ex-jogadores quanto entre especialistas quanto à possibilidade de algum interessado ceder às exigências de transferência do Nottingham Forest pelo jogador de 23 anos.
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Wright-Phillips questiona a avaliação exorbitante
Shaun Wright-Phillips manifestou sérias reservas quanto ao valor de transferência atribuído a Elliot. Em entrevista à betway sobre a possibilidade de uma transferência recorde, o ex-ala do Manchester City e do Chelsea sugeriu que, embora Anderson seja um jogador talentoso, o mercado atual talvez não justifique um valor tão astronômico por um jogador que ainda está se estabelecendo no mais alto nível.
“Acho que ele é um jogador fantástico, mas o problema no futebol é que os proprietários agora estão colocando esses valores nos jogadores, independentemente de acharem que eles valem a pena ou não. É apenas uma questão de ‘é isso que queremos por ele’”, explicou Wright-Phillips.
Ele acrescentou: “Mas é uma situação interessante porque o máximo que o City já gastou em um jogador foi 100 milhões de libras, e isso foi um caso isolado, de qualquer forma. Eu ficaria surpreso se algum time da Inglaterra entrasse nessa negociação por esse preço. Mas ele será um jogador cobiçado por todos os grandes clubes porque é muito bom no que faz”.
Números impressionantes no City Ground
Não é apenas a impressão visual que Anderson causa; os dados sugerem que ele é, atualmente, uma anomalia estatística na Premier League. Durante a temporada 2025-26, ele liderou as estatísticas de duelos vencidos e total de toques na bola, comprovando seu domínio em uma função mais recuada. Essa evolução para um “6 ou 8” chamou a atenção da elite, mesmo que o preço de transferência esteja agora em um nível recorde.
Falando sobre seu desenvolvimento tático, o meio-campista explicou recentemente como amadureceu desde que deixou o Nordeste. “Sinto que meio que encontrei meu lugar. Sei que já fiz isso na última temporada, mas me sinto realmente confortável no meio-campo central, como 6 ou 8”, disse ele ao Guardian, destacando a versatilidade que faz com que os possíveis sucessores de Pep Guardiola e o Manchester United o observem de perto.
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Uma vitrine da Copa do Mundo
A próxima Copa do Mundo será a grande oportunidade para Anderson provar que merece estar na faixa dos cem milhões de libras. Se ele conseguir levar a Inglaterra à glória ao lado de Rice e Bellingham, o valor de mercado do jogador do Forest poderá passar a ser visto como uma pechincha, em vez de um exagero. Ele já demonstrou que sabe lidar com a pressão, tendo sido nomeado para a seleção do torneio durante o Euro Sub-21.