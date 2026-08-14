McTominay ajudou a levar a Escócia à sua primeira Copa do Mundo desde 1998, com um lindo chute de bicicleta marcado durante um confronto decisivo das Eliminatórias contra a Dinamarca, mas ele esteve entre aqueles que desperdiçaram suas chances enquanto outra eliminação na fase de grupos era sofrida em solo norte-americano.

Hendry acrescentou sobre um grande torneio que trouxe frustração em campo, mas alguns momentos memoráveis fora dele: “Fiquei decepcionado com a Escócia na Copa do Mundo, para ser honesto. Por outro lado, acho que muita gente diria que fomos decepcionantes em 1998.

“O único ponto positivo da Copa do Mundo de 2026 foi o Tartan Army. Eles agora têm uma história nos Estados Unidos que está totalmente intocada. Eu até vi alguns torcedores que são da minha região, da North East Tartan Army de Peterhead, e eles estão voltando para Boston em outubro. Vão voltar, já organizaram o barco e tudo, é notável.

“Acho que todo mundo ficou completamente decepcionado depois do 1 a 0 contra o Haiti. O jogo inicial realmente nos prejudicou, quer dizer, realmente, realmente nos prejudicou. E, de uma forma estranha também, sairmos perdendo por 1 a 0 em 70 segundos contra o Marrocos acabou funcionando um pouco a nosso favor, porque eles ficaram na frente e nós tivemos de reagir. O lado bom é que eles não marcaram um segundo ou um terceiro gol, mas nós realmente tivemos de reagir àquilo e tivemos praticamente o jogo inteiro para fazer isso.

“Poderíamos ter tido um pênalti em John McGinn? Acho que sim. Acho que, de modo geral, se isso fosse uma falta fora da área, que teria sido marcada como falta fora da área, então obviamente é pênalti se acontece dentro da área, e não foi dado.

“Mas, no geral, acho que fomos decepcionantes. Mas, de novo, como eu disse, para quem volta a 1998, foi decepcionante no fim porque acabamos levando uma goleada do Marrocos no último jogo, o que também foi uma decepção.”