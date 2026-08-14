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‘Alguém na Inglaterra’ é apontado como possível interessado em apostar na contratação de Scott McTominay e oferecer ao ex-jogador do Manchester United, hoje no Napoli, um retorno à Premier League
McTominay se tornou campeão e MVP na Itália
Um acordo de transferência de £ 26 milhões (US$ 35 mi) levou McTominay para longe de Old Trafford depois de ele sair de um famoso sistema de base e somar 255 partidas pelo Manchester United. Apesar de ser presença constante em Manchester, uma vaga entre os titulares nunca foi garantida.
O jogador de 29 anos, que despontou sob o comando de José Mourinho, foi muitas vezes utilizado como volante mais recuado, de contenção pelo United. Como consequência, seus instintos ofensivos foram contidos, com questionamentos sobre seu valor para o coletivo.
As amarras foram soltas em Nápoles, com McTominay sendo deixado à vontade para brilhar como um camisa 10 de muita chegada ao ataque. Ele marcou 27 gols em duas temporadas no Stadio Diego Armando Maradona, tornando-se campeão, MVP da liga e candidato à Bola de Ouro.
O United recebeu muitas críticas por deixar escapar uma estrela formada em casa, mas o que o futuro reserva para McTominay? As conversas sobre uma saída ganharam força em algumas janelas de transferências, mas novos termos até 2030 também teriam sido preparados.
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Ex-Man Utd, McTominay voltará a jogar na Premier League?
O ex-astro da Escócia Hendry, falando em associação com Estafa.info, disse à GOAL ao ser questionado se o futebol britânico já viu McTominay pela última vez: “Vendo o que ele fez pelo Napoli há alguns anos, uma influência tão grande para eles e para o que conquistaram, então vai haver alguém na Inglaterra provavelmente pensando: ‘sabe de uma coisa, não nos importaríamos de trazer isso para cá porque ele tem essa mentalidade vencedora’.
”E não estou dizendo que os seis ou oito principais clubes não tenham mentalidade vencedora, mas, ao longo dos anos, não é fácil encontrar isso. Então Scott, ele seria um grande jogador para nós na Copa do Mundo, e a Copa do Mundo não funcionou, eu acho, para ele, como também não funcionou para muitos jogadores escoceses.”
Escócia sofreu mais uma decepção em Copa do Mundo em 2026
McTominay ajudou a levar a Escócia à sua primeira Copa do Mundo desde 1998, com um lindo chute de bicicleta marcado durante um confronto decisivo das Eliminatórias contra a Dinamarca, mas ele esteve entre aqueles que desperdiçaram suas chances enquanto outra eliminação na fase de grupos era sofrida em solo norte-americano.
Hendry acrescentou sobre um grande torneio que trouxe frustração em campo, mas alguns momentos memoráveis fora dele: “Fiquei decepcionado com a Escócia na Copa do Mundo, para ser honesto. Por outro lado, acho que muita gente diria que fomos decepcionantes em 1998.
“O único ponto positivo da Copa do Mundo de 2026 foi o Tartan Army. Eles agora têm uma história nos Estados Unidos que está totalmente intocada. Eu até vi alguns torcedores que são da minha região, da North East Tartan Army de Peterhead, e eles estão voltando para Boston em outubro. Vão voltar, já organizaram o barco e tudo, é notável.
“Acho que todo mundo ficou completamente decepcionado depois do 1 a 0 contra o Haiti. O jogo inicial realmente nos prejudicou, quer dizer, realmente, realmente nos prejudicou. E, de uma forma estranha também, sairmos perdendo por 1 a 0 em 70 segundos contra o Marrocos acabou funcionando um pouco a nosso favor, porque eles ficaram na frente e nós tivemos de reagir. O lado bom é que eles não marcaram um segundo ou um terceiro gol, mas nós realmente tivemos de reagir àquilo e tivemos praticamente o jogo inteiro para fazer isso.
“Poderíamos ter tido um pênalti em John McGinn? Acho que sim. Acho que, de modo geral, se isso fosse uma falta fora da área, que teria sido marcada como falta fora da área, então obviamente é pênalti se acontece dentro da área, e não foi dado.
“Mas, no geral, acho que fomos decepcionantes. Mas, de novo, como eu disse, para quem volta a 1998, foi decepcionante no fim porque acabamos levando uma goleada do Marrocos no último jogo, o que também foi uma decepção.”
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Quando o contrato atual de McTominay no Napoli expira
McTominay, que tem adorado a vida na Itália ao lado da parceira Cam Reading, está pronto para voltar à ação competitiva com o Napoli em 2026-27. A equipe deve dar início a mais uma campanha da Serie A fora de casa, contra o Genoa, em 22 de agosto.
Ainda não se sabe se, até lá, novos termos terão sido acertados com um jogador tão decisivo, já que o contrato atual de McTominay ainda tem mais dois anos de duração, o que está ajudando a manter seu preço de venda em alta e evitar que a necessidade de uma venda imediata seja considerada.
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