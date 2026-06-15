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"Alguém me arranhou ou me mordeu" - Graham Potter ficou com a orelha ensanguentada após a goleada da Suécia por 5 a 1 sobre a Tunísia na estreia na Copa do Mundo
A lesão misteriosa de Potter ofusca a goleada
Apesar da euforia pela vitória esmagadora em Monterrey, Potter apareceu para cumprir suas obrigações pós-jogo com sangue visível na orelha direita. O gênio tático, contratado para revitalizar uma seleção sueca que vinha enfrentando dificuldades durante as fases de qualificação, ficou perplexo com a causa do ferimento.
Ao falar com a imprensa sobre o incidente, Potter admitiu não ter certeza de como exatamente a lesão ocorreu durante o caos na linha lateral. “Não sei o que aconteceu. Alguém me arranhou ou me mordeu. Vou ter que analisar as imagens de vídeo”, disse ele, segundo o Sportbladet. Apesar do choque de ver seu técnico ensanguentado, o clima continuou festivo, já que Potter se concentrou no desempenho letal de sua equipe.
- AFP
Isak e Gyokeres derrotam a Tunísia
Em campo, a dupla de ataque formada por Alexander Isak e Viktor Gyokeres revelou-se demasiado forte para a equipe africana. O atacante do Liverpool, Isak, foi o protagonista, marcando um gol espetacular em jogada individual e dando um passe de cabeça preciso para Mattias Svanberg marcar o quarto gol, após revisão do VAR. Gyokeres, do Arsenal, também balançou as redes, aproveitando um erro após a pressão incansável de Isak ter forçado uma perda de bola.
Potter não hesitou em elogiar seus dois atacantes por darem o tom na estreia do Grupo F. “Acho que foi uma noite fantástica para nós, um começo fantástico”, disse ele. “Uma atuação sólida que permitiu que Alex e Viktor mostrassem suas qualidades, o que eles fizeram. Fomos sólidos na defesa, marcamos gols pelo meio-campo e fizemos boas substituições. Estou feliz pelos jogadores. Eles trabalharam duro nas últimas semanas e deram passos importantes. Todo o crédito é deles. Como técnico, você sabe quando a equipe está evoluindo, mas também precisa vencer. Não fomos perfeitos, mas sabíamos que não seríamos.”
Uma reviravolta notável para a Blagult
O placar de 5 a 1 marca uma transformação sensacional para uma nação que por pouco não ficou de fora do torneio. A Suécia terminou em último lugar em seu grupo de qualificação original, atrás da Suíça, Kosovo e Eslovênia, mas chegou à fase final através das repescagens da Liga das Nações. Sob o comando de Potter, a equipe descobriu a eficácia que faltava, com o meio-campista do Brighton Yasin Ayari, de ascendência tunisiana, também marcando dois gols espetaculares na vitória.
O técnico manteve os pés no chão, apesar da natureza enfática da vitória. “Fiquei um pouco decepcionado com o gol que levamos, mas isso pode acontecer. Fomos maduros no segundo tempo, especialmente considerando que nos falta experiência na Copa do Mundo”, observou Potter. O lapso permitiu que Omar Rekik marcasse para a Tunísia, mas acabou sendo nada mais do que um gol de consolação, já que a Suécia dominou os minutos finais.
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Teste contra a Holanda aguarda os líderes do Grupo F
A Suécia ocupa agora uma posição de liderança no topo do grupo, especialmente depois que as potências Holanda e Japão empataram em 2 a 2 no início do dia. O resultado coloca os jogadores de Potter em vantagem na corrida para as oitavas de final, embora o técnico saiba que um desafio muito mais difícil está por vir quando enfrentarem a Oranje na segunda rodada.
Potter minimizou todo o entusiasmo crescente em torno de sua equipe enquanto se preparam para o próximo desafio. “Nós apenas nos concentramos no que podemos fazer, nos concentramos em nosso desempenho”, concluiu. “Não importa o que as pessoas pensam de fora ou quais são as opiniões. Essa é a beleza da Copa do Mundo: todos têm previsões e prognósticos, mas temos que nos concentrar em nosso trabalho e em como jogamos como equipe. Encontraremos outra grande seleção no fim de semana, que é uma das favoritas da competição.”