"Alguém me arranhou ou me mordeu" - Graham Potter ficou com a orelha ensanguentada após a goleada da Suécia por 5 a 1 sobre a Tunísia na estreia na Copa do Mundo

Em campo, a dupla de ataque formada por Alexander Isak e Viktor Gyokeres revelou-se demasiado forte para a equipe africana. O atacante do Liverpool, Isak, foi o protagonista, marcando um gol espetacular em jogada individual e dando um passe de cabeça preciso para Mattias Svanberg marcar o quarto gol, após revisão do VAR. Gyokeres, do Arsenal, também balançou as redes, aproveitando um erro após a pressão incansável de Isak ter forçado uma perda de bola.

Potter não hesitou em elogiar seus dois atacantes por darem o tom na estreia do Grupo F. “Acho que foi uma noite fantástica para nós, um começo fantástico”, disse ele. “Uma atuação sólida que permitiu que Alex e Viktor mostrassem suas qualidades, o que eles fizeram. Fomos sólidos na defesa, marcamos gols pelo meio-campo e fizemos boas substituições. Estou feliz pelos jogadores. Eles trabalharam duro nas últimas semanas e deram passos importantes. Todo o crédito é deles. Como técnico, você sabe quando a equipe está evoluindo, mas também precisa vencer. Não fomos perfeitos, mas sabíamos que não seríamos.”