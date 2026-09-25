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Australia v BrazilGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Algoz do Brasil, Irankunda cita Palmeiras, Corinthians e Memphis Depay ao falar do futebol brasileiro

N. Irankunda
Palmeiras
Corinthians
M. Depay
Austrália x Brasil
Austrália
Brasil
Amistosos

Jogador australiano foi apenas o segundo de seu país na história a marcar contra o Brasil

O atacante australiano Irankunda, autor de um belo gol de falta no empate por 1 a 1 com o Brasil, nesta sexta-feira, surpreendeu ao mostrar conhecimento sobre o futebol brasileiro. Questionado sobre o cenário nacional, o jogador de 20 anos citou Palmeiras, Corinthians e Memphis Depay, além de destacar a intensidade do Brasileirão.

"Futebol brasileiro? Conheço o Palmeiras e o Corinthians. Memphis joga lá. É um futebol muito intenso", afirmou.

Irankunda também falou sobre o gol marcado contra a seleção e admitiu que balançar as redes diante de nomes como Raphinha, Vini Jr., Endrick e Estêvão teve um significado especial.

"Me sinto muito bem. O Brasil tem jogadores muito bons como Raphinha, Vini, Endrick, Estêvão... A lista pode continuar crescendo. Fazer um gol hoje foi como um sonho virar realidade."

"Nós trabalhamos muito. Atacamos juntos e defendemos juntos. As duas seleções tiveram chances. Foi muito bom poder competir contra os melhores", completou.

Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, novamente em amistoso pelo início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Depois, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia, no dia 3.

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  • A-League Men Rd 24 - Adelaide United v Macarthur FCGetty Images Sport

    Quem é Irankunda?

    Nestory Irankunda, ponta do Sporting, de Portugal, marcou o primeiro gol da partida em uma cobrança de falta que superou Hugo Souza, goleiro do Corinthians. O australiano aproveitou a oportunidade para colocar sua seleção em vantagem diante do Brasil.

    Nascido em Kigoma, na Tanzânia, Irankunda é filho de pais originários do Burundi, que deixaram o país durante a guerra civil. O atacante chegou à Austrália com apenas três meses de idade e cresceu longe do conflito, iniciando no futebol ainda jovem.

    O talento chamou atenção no país e levou à estreia profissional pelo Adelaide United, na temporada 2021/22. A evolução rapidamente despertou o interesse do Bayern de Munique, que o contratou em 2024.

    Irankunda, porém, não chegou a atuar pela equipe principal do Bayern. O clube alemão o emprestou ao Grasshoppers, da Suíça, e depois ao Watford, da Inglaterra.

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    Ascensão e Copa como vitrine

    Apontado como um dos principais nomes da nova geração australiana, Irankunda também ganhou espaço na seleção. Na última Copa do Mundo, marcou na vitória por 2 a 0 sobre a Turquia e se tornou o australiano mais jovem a balançar as redes pelo país. Ao todo, soma nove gols em 20 partidas pela equipe nacional.

    Depois do Mundial, o Sporting investiu 15 milhões de euros (cerca de R$ 88,8 milhões) para contratar o jogador.

    O gol desta sexta-feira ainda colocou Irankunda em uma lista histórica. Ele se tornou apenas o segundo australiano a marcar contra o Brasil. Antes dele, Shaun Murphy havia conseguido o feito na vitória por 1 a 0 pela Copa das Confederações de 2001.

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