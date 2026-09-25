Algoz do Brasil, Irankunda cita Palmeiras, Corinthians e Memphis Depay ao falar do futebol brasileiro

O atacante australiano Irankunda, autor de um belo gol de falta no empate por 1 a 1 com o Brasil, nesta sexta-feira, surpreendeu ao mostrar conhecimento sobre o futebol brasileiro. Questionado sobre o cenário nacional, o jogador de 20 anos citou Palmeiras, Corinthians e Memphis Depay, além de destacar a intensidade do Brasileirão.

"Futebol brasileiro? Conheço o Palmeiras e o Corinthians. Memphis joga lá. É um futebol muito intenso", afirmou.

Irankunda também falou sobre o gol marcado contra a seleção e admitiu que balançar as redes diante de nomes como Raphinha, Vini Jr., Endrick e Estêvão teve um significado especial.

"Me sinto muito bem. O Brasil tem jogadores muito bons como Raphinha, Vini, Endrick, Estêvão... A lista pode continuar crescendo. Fazer um gol hoje foi como um sonho virar realidade."

"Nós trabalhamos muito. Atacamos juntos e defendemos juntos. As duas seleções tiveram chances. Foi muito bom poder competir contra os melhores", completou.

Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, novamente em amistoso pelo início do ciclo para a Copa do Mundo de 2030. Depois, a equipe comandada por Carlo Ancelotti encara a Índia, no dia 3.