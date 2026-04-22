Ele pode jogar em "quase todas as posições" e tem Manuel Neuer como exemplo: será que o Bayern de Munique vai realizar uma transferência recorde?

Isso é bastante curioso, afinal o jogador de 20 anos já atua há muito tempo como meio-campista. Mas houve uma época em que Manzambi queria ser goleiro — e era fã de Neuer. “Para a sorte da Suíça, seu pai e seu irmão o convenceram a mudar de ideia”, escreveu o jornal Tages-Anzeiger, de Zurique, em outubro passado.

Manzambi, nascido em Genebra, havia disputado na época, pouco antes de completar 20 anos, sua sétima das atuais dez partidas pela seleção suíça, tendo já marcado seu terceiro gol. Assim como quatro semanas antes, também contra a Suécia, em uma participação como reserva de apenas alguns minutos. “Ele tem um instinto de gol incrível, algo que raramente vi em um jogador”, disse o técnico da seleção, Murat Yakin.

Este o havia convocado pela primeira vez após a temporada passada. Nela, Manzambi precisou de apenas onze partidas, suas primeiras como profissional, para sair da temporada como um dos destaques do elenco do SC. Ele acumulou quatro participações em gols nesse período, o que foi notável, e teve, portanto, grande participação para que o SC chegasse à reta final e disputasse a final (perdida) na 34ª rodada pela classificação para a Liga dos Campeões contra o Frankfurt.