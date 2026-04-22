Hoje em dia, isso já não está mais tão definido. O inevitável Lionel Messi, Pedri, três anos mais velho, e o ex-líder do meio-campo Yaya Touré — todos eles são candidatos a essa categoria, disse Johan Manzambi. Antigamente, era diferente. “Quando eu era criança, Manuel Neuer era meu ídolo”, revelou recentemente a estrela em ascensão do SC Freiburg à Sky.
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Ele pode jogar em "quase todas as posições" e tem Manuel Neuer como exemplo: será que o Bayern de Munique vai realizar uma transferência recorde?
Isso é bastante curioso, afinal o jogador de 20 anos já atua há muito tempo como meio-campista. Mas houve uma época em que Manzambi queria ser goleiro — e era fã de Neuer. “Para a sorte da Suíça, seu pai e seu irmão o convenceram a mudar de ideia”, escreveu o jornal Tages-Anzeiger, de Zurique, em outubro passado.
Manzambi, nascido em Genebra, havia disputado na época, pouco antes de completar 20 anos, sua sétima das atuais dez partidas pela seleção suíça, tendo já marcado seu terceiro gol. Assim como quatro semanas antes, também contra a Suécia, em uma participação como reserva de apenas alguns minutos. “Ele tem um instinto de gol incrível, algo que raramente vi em um jogador”, disse o técnico da seleção, Murat Yakin.
Este o havia convocado pela primeira vez após a temporada passada. Nela, Manzambi precisou de apenas onze partidas, suas primeiras como profissional, para sair da temporada como um dos destaques do elenco do SC. Ele acumulou quatro participações em gols nesse período, o que foi notável, e teve, portanto, grande participação para que o SC chegasse à reta final e disputasse a final (perdida) na 34ª rodada pela classificação para a Liga dos Campeões contra o Frankfurt.
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"Excepcional nesta forma": Johan Manzambi impressiona em Freiburg
Apenas duas semanas e meia depois de Manzambi ter estreado pela seleção principal da Suíça, em junho de 2025, ele assinou um novo contrato em Freiburg, válido até 2030. Mais uma vez, dir-se-ia. Afinal, isso havia acontecido pela última vez apenas nove meses antes. Mas o clube tinha, naturalmente, o dever de garantir antecipadamente o valor de transferência do jogador, que havia subido vertiginosamente. Pois, como justificou o diretor esportivo Jochen Saier: “A evolução de Johan tem continuado de forma contínua — isso é extraordinário.”
Com essa avaliação, Saier não exagerou de forma alguma. Na verdade, ele poderia repeti-la hoje com as mesmas palavras. Manzambi tornou-se uma peça fundamental da equipe de Freiburg e é, sem dúvida, o jogador de campo mais valioso do elenco. Até agora, ele disputou 40 partidas oficiais, sendo que o técnico Julian Schuster o escalou 36 vezes para o time titular. Seis gols e sete assistências constam nas estatísticas de Manzambi.
Ele é mais um exemplo da exemplar estratégia de formação do Freiburg, que é vista no futebol profissional alemão por praticamente todos os clubes concorrentes com muito respeito e também bastante inveja. Aos 17 anos, por recomendação do diretor de olheiros de base Christoph Wetzel-Veilandics, o SCF contratou Manzambi em janeiro de 2023, vindo da equipe sub-18 do Servette Genebra, onde havia passado por todas as categorias de base. Manzambi continuou sua formação em Freiburg, passando pela equipe sub-19 e pela segunda equipe, até que seu grande talento fez com que o momento da estreia profissional se aproximasse inevitavelmente.
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Manzambi lembra um pouco Felix Nmecha, do Dortmund
É “um pacote incrível”, como diz Schuster, o que Manzambi traz como jogador. Ele conquistou logo de cara no futebol profissional com uma energia positiva e uma autoconfiança saudável em suas habilidades. Manzambi joga com ousadia, é criativo e tem grande capacidade de finalização; graças a seus movimentos ágeis, dribla muito bem, traz grande dinamismo com a bola e, assim, cobre grandes distâncias. Ele lembra um pouco Felix Nmecha, do Dortmund.
Mas Manzambi, que trabalha com uma coach mental e, segundo ele mesmo, ficou “com a cabeça livre” graças a isso, também é excelente na corrida e forte nos duelos. “Basicamente, sou um oitavo, um jogador box-to-box”, disse ele certa vez sobre si mesmo, “mas acho que também posso atuar na ponta e como dez.”
Sua versatilidade vem ainda de Genebra. No Servette, ele “jogou em quase todas as posições, até mesmo como camisa 9”, disse Manzambi. O SCF também aproveita essa grande flexibilidade aliada aos seus pontos fortes. Manzambi já atuou em várias posições diferentes no clube.
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Candidato ao Bayern, saída recorde do Freiburg?
É no papel do meio-campista mais ofensivo de uma dupla de meio-campistas que ele ainda precisa aprender mais. Aqui, às vezes, ainda lhe falta o equilíbrio certo e a determinação necessária nos duelos diretos. Isso pode surpreender ao olhar para o registro de cartões da atual temporada da Bundesliga: lá, Manzambi ocupa o segundo lugar, atrás de Dominik Kohr, do Mainz, com quatro cartões amarelos e dois cartões vermelhos, embora estes últimos tenham sido um tanto infelizes.
O fato de ele já ter sido o jogador decisivo do Freiburg em algumas de suas atuações tornou Manzambi, sem surpresa, muito cobiçado. O jornal suíço Blick informou em meados de março que o FC Bayern de Munique — possivelmente como um substituto em potencial para Leon Goretzka — e o Paris Saint-Germain demonstraram interesse. Desde então, segundo rumores, praticamente todos os principais clubes da Inglaterra também entraram na disputa.
Com o valor de transferência livre para negociação, dada a longa duração do contrato, seria um verdadeiro milagre se Manzambi não se tornasse um dia a transferência mais cara da história do Freiburg. Até agora, Kevin Schade ocupa o primeiro lugar, tendo sido vendido ao FC Brentford no verão de 2023 por 25 milhões de euros e prestes a receber a companhia de Merlin Röhl, pelo qual o FC Everton tem uma cláusula de compra obrigatória pelo mesmo valor.
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Manzambi está de olho na Liga dos Campeões
Segundo a Sky, o Freiburg está de olho em uma quantia superior a 30 milhões de euros. No entanto, no final de setembro, o presidente do SCF, Saier, havia declarado à revista kicker: “Há poucos meses, renovamos o contrato de Johan por um longo prazo, com um caminho claro a seguir juntos.”
O próprio Manzambi limitou-se recentemente a uma frase de efeito: “Estou focado no Freiburg e na Copa do Mundo com a Suíça.” Com o time de Freiburg, ele poderá se apresentar em um palco maior em duas finais no futuro próximo: na Copa da Alemanha e na Liga Europa. Em seguida, virá a Copa do Mundo e um verão de transferências que, dado seu perfil de jogador, promete ser emocionante.
“Tenho um objetivo para o futuro: ganhar a Liga dos Campeões”, disse Manzambi certa vez em uma sessão de perguntas para a mídia do clube de Freiburg. Se quiser chegar lá o mais rápido possível, ele tem, na situação atual, duas possibilidades: conquistar a Copa da Europa com o Sportclub ou garantir ao seu clube uma quantia gigantesca de transferência.
Johan Manzambi: Estatísticas no SC Freiburg
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos 51 8 9 7 2