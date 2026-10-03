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'Algo que você nunca terá de volta': Davide Ancelotti admite que o Real Madrid sente falta do 'inteligente' Toni Kroos e aponta estrela do Barcelona como o único substituto ideal
O vazio criativo no meio-campo do Real Madrid
O ex-auxiliar técnico Davide Ancelotti acredita que o Real Madrid ainda sofre com a saída de sua lendária dupla de meio-campo. Em entrevista ao AS, o filho de Carlo Ancelotti detalhou como o gigante espanhol perdeu um nível insubstituível de controle quando Kroos e Luka Modric deixaram o Bernabéu.
Embora o Real Madrid ainda conte com uma série de talentos de elite, incluindo Jude Bellingham, Bernardo Silva, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni, falta ao time um ditador natural no meio-campo. A equipe tem muitos jogadores de força e arrancada, mas neste momento sente falta de um armador recuado capaz de acionar com consistência os movimentos em direção ao ataque.
- Getty Images Sport
Um maestro insubstituível do meio-campo
Ancelotti enfatizou o quanto a execução tática da equipe mudou drasticamente sem seu principal distribuidor. "Não quero que tudo o que eu diga sobre o Madrid seja interpretado como crítica, mas, quando Modric ou Kroos estavam lá, cada movimentação para o espaço era seguida por uma bola chegando ali", explicou. "Não estou dizendo que os jogadores que eles têm agora não tenham essa capacidade. O que estou dizendo é que, para jogar de forma vertical, você precisa de alguém que saiba como entregar a bola. Ser vertical não significa ter oito jogadores atacando o espaço. Também significa ter alguém que possa acioná-los. É um estilo de jogo."
Substituir o ícone alemão, insistiu o atual técnico do Lille, é simplesmente impossível. "Você perde algo que nunca vai recuperar. O melhor jogador do mundo na posição dele", disse. "Você não pode dizer: 'Preciso de outro Kroos', porque não existe outro. Ele era o dono do jogo. Controlava o ritmo. O jogo era disputado no ritmo que ele queria. Ele decidia as coisas, e era fundamental porque administrava o ritmo da partida.
"E, além disso, ele corria. Era um jogador que percorria 11 quilômetros por partida. Sabia defender e tinha uma forte compreensão tática. Eu o adorava quando jogava como camisa 6. Eu adorava mesmo. Ele não gostava particularmente de disputar segundas bolas nem de se envolver em duelos. Preferia jogar como um 8 porque deixava o trabalho sujo para o 6."
Buscando equilíbrio e uma solução do Barcelona
O vazio deixado vai muito além do campo. "Inevitavelmente, pela forma como o Real Madrid jogava, perder Toni foi extremamente difícil. De repente, eles perderam muitas coisas", admitiu Ancelotti, antes de refletir sobre sua conexão pessoal com o meio-campista. "[Tenho uma boa relação] com todos, com todos. Com Modric também. Mas, sim, eu falava muito sobre futebol com Toni porque ele é um cara muito inteligente.
"Ele te desafia e te faz pensar. Ele sempre tem um ponto de vista interessante sobre as coisas. Ele fazia você ser melhor como técnico. Foi uma pena que ele tenha saído."
Ao ser questionado sobre possíveis soluções, Ancelotti admitiu que uma certa estrela do Barcelona seria o encaixe perfeito. "Sim. Rodri se encaixaria em qualquer lugar. Ele é um jogador especial", revelou, antes de pedir paciência. "Você não deve sair procurando uma cópia de Toni. O Madrid vai encontrar seu equilíbrio. Com Rodri ou sem ele, será competitivo até o fim, como sempre. No fim, quando importa, o Madrid está sempre lá."
- AFP
Encontrando um novo caminho a seguir
O Real Madrid agora precisa encontrar uma forma de ditar partidas de alta exigência sem depender da troca de passes cadenciada que definiu seus sucessos na Champions League. Jose Mourinho e sua comissão técnica terão de ajustar seu plano tático, transferindo a responsabilidade criativa para o atual grupo de meio-campistas, em vez de buscar um armador clássico.
Se o equilíbrio no meio-campo continuar sendo um problema, a cúpula do clube poderá ser obrigada a explorar o mercado de transferências. Até lá, o Real Madrid precisará contar com sua velocidade nas transições, sua flexibilidade tática e o brilho individual para retomar seu lugar no topo do futebol europeu.
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