Ancelotti enfatizou o quanto a execução tática da equipe mudou drasticamente sem seu principal distribuidor. "Não quero que tudo o que eu diga sobre o Madrid seja interpretado como crítica, mas, quando Modric ou Kroos estavam lá, cada movimentação para o espaço era seguida por uma bola chegando ali", explicou. "Não estou dizendo que os jogadores que eles têm agora não tenham essa capacidade. O que estou dizendo é que, para jogar de forma vertical, você precisa de alguém que saiba como entregar a bola. Ser vertical não significa ter oito jogadores atacando o espaço. Também significa ter alguém que possa acioná-los. É um estilo de jogo."

Substituir o ícone alemão, insistiu o atual técnico do Lille, é simplesmente impossível. "Você perde algo que nunca vai recuperar. O melhor jogador do mundo na posição dele", disse. "Você não pode dizer: 'Preciso de outro Kroos', porque não existe outro. Ele era o dono do jogo. Controlava o ritmo. O jogo era disputado no ritmo que ele queria. Ele decidia as coisas, e era fundamental porque administrava o ritmo da partida.

"E, além disso, ele corria. Era um jogador que percorria 11 quilômetros por partida. Sabia defender e tinha uma forte compreensão tática. Eu o adorava quando jogava como camisa 6. Eu adorava mesmo. Ele não gostava particularmente de disputar segundas bolas nem de se envolver em duelos. Preferia jogar como um 8 porque deixava o trabalho sujo para o 6."



