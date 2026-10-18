Florian Wirtz deu uma aula como armador e inspirou a vitória de virada do Liverpool por 2 a 1 sobre o Brentford no Gtech Community Stadium. O meio-campista alemão deu a assistência para o gol de empate de Victor Munoz no segundo tempo, antes de Alexander Isak garantir os três pontos.

Wirtz foi eleito o melhor em campo depois de encontrar espaços na defesa recuada do Brentford ao longo de todo o segundo tempo.

Sua criatividade ajudou o Liverpool a superar a desvantagem com que foi para o intervalo no oeste de Londres.