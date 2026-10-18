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Algo que não se via desde 2011! Florian Wirtz faz história na Premier League na virada do Liverpool
Atuação de gala de Wirtz inspira reação do Liverpool
Florian Wirtz deu uma aula como armador e inspirou a vitória de virada do Liverpool por 2 a 1 sobre o Brentford no Gtech Community Stadium. O meio-campista alemão deu a assistência para o gol de empate de Victor Munoz no segundo tempo, antes de Alexander Isak garantir os três pontos.
Wirtz foi eleito o melhor em campo depois de encontrar espaços na defesa recuada do Brentford ao longo de todo o segundo tempo.
Sua criatividade ajudou o Liverpool a superar a desvantagem com que foi para o intervalo no oeste de Londres.
- Getty Images Sport
Meia alemão quebra recorde que durava 15 anos na Premier League
Segundo dados da Opta, Wirtz criou nove chances para seus companheiros em jogadas de bola rolando na partida de sábado. É o maior número de chances criadas por um jogador em jogadas de bola rolando em uma partida da Premier League desde Sadio Mane, em janeiro de 2021.
Além disso, é o maior número registrado por um jogador fora de casa na primeira divisão em mais de 15 anos, desde as 10 chances criadas por Samir Nasri em agosto de 2011.
O técnico Andoni Iraola elogiou a capacidade única de Wirtz de encontrar espaços contra defesas muito recuadas.
Van Dijk chega ao 200º jogo como capitão do Liverpool
A partida também marcou um feito pessoal histórico para o zagueiro Virgil van Dijk, que foi capitão do Liverpool pela 200ª vez. O holandês se tornou apenas o oitavo jogador da história do clube a alcançar 200 partidas com a braçadeira.
Van Dijk se junta a uma lista ilustre que inclui Steven Gerrard (470), Ron Yeats (417), Emlyn Hughes (335) e Jordan Henderson (268).
Das 200 partidas em que foi capitão, 150 foram pela Premier League, desde que liderou a equipe em campo pela primeira vez, em outubro de 2018.
- Focus Images
Figuras-chave conduzem o Liverpool a um período movimentado no outono
Os feitos históricos de Wirtz e Van Dijk coroaram uma tarde de sucesso no oeste de Londres para o elenco de Andoni Iraola.
Com seus líderes criativos e defensivos em grande forma, o Liverpool mantém o embalo nas competições nacionais e europeias.
O Liverpool agora se prepara para uma semana movimentada, na qual receberá o Villarreal em Anfield pela Champions League da UEFA.
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