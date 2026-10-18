Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1084641298.jpgIPS
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Algo que não se via desde 2011!”: Florian Wirtz faz história na Premier League em virada do Liverpool

Liverpool
F. Wirtz
V. van Dijk
Brentford x Liverpool
Premier League
Brentford

Florian Wirtz estabeleceu um recorde extraordinário de criação de chances na Premier League durante a vitória do Liverpool por 2 a 1 sobre o Brentford. O jogador da seleção alemã deu a assistência para Victor Munoz na mesma tarde em que o capitão Virgil van Dijk usou a braçadeira do clube pela 200ª vez.

  • Atuação de gala de Wirtz inspira virada do Liverpool

    Florian Wirtz deu uma aula de criação de jogadas e inspirou a vitória de virada do Liverpool por 2 a 1 sobre o Brentford no Gtech Community Stadium. O meio-campista alemão deu a assistência para o gol de empate de Victor Munoz no segundo tempo, antes de Alexander Isak garantir os três pontos.

    Wirtz recebeu o prêmio de melhor em campo após desmontar a retranca do Brentford ao longo do segundo tempo.

    Sua criatividade ajudou o Liverpool a reverter a desvantagem que tinha no intervalo, no oeste de Londres.

  • Brentford v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Meia alemão estabelece recorde de 15 anos na Premier League

    Segundo dados da Opta, Wirtz criou nove chances para seus companheiros em jogadas com a bola rolando durante a partida de sábado. É o maior número de chances desse tipo criadas por um jogador em uma partida da Premier League desde Sadio Mane, em janeiro de 2021.

    Além disso, é o maior número registrado por um jogador fora de casa na primeira divisão em mais de 15 anos, desde as 10 chances criadas por Samir Nasri em agosto de 2011.

    O técnico Andoni Iraola elogiou a capacidade singular de Wirtz de encontrar espaços contra defesas muito recuadas.


  • Van Dijk chega ao 200º jogo como capitão do Liverpool

    A partida também marcou um feito pessoal histórico para o zagueiro Virgil van Dijk, que foi capitão do Liverpool pela 200ª vez. O holandês se tornou apenas o oitavo jogador da história do clube a alcançar 200 partidas com a braçadeira.

    Van Dijk passa a integrar uma lista ilustre que inclui Steven Gerrard (470), Ron Yeats (417), Emlyn Hughes (335) e Jordan Henderson (268).

    Das 200 partidas em que foi capitão, 150 foram pela Premier League, desde que liderou a equipe na entrada em campo pela primeira vez, em outubro de 2018.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • imago-sport-1084667043.jpgFocus Images

    Peças-chave lideram o Liverpool em período movimentado no outono

    Os feitos históricos de Wirtz e Van Dijk coroaram uma tarde de sucesso no oeste de Londres para a equipe de Andoni Iraola.

    Com seus líderes na criação e na defesa em plena forma, o Liverpool mantém o embalo nas competições nacionais e europeias.

    Agora, o Liverpool se prepara para uma semana movimentada e recebe o Villarreal em Anfield pela Champions League da UEFA.

Próximas partidas
LIV

LIV

Liga dos Campeões

20 de out. de 2026

VIL

VIL

HUL

HUL

Premier League

25 de out. de 2026

BRE

BRE