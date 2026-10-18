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“Algo que não se via desde 2011!”: Florian Wirtz faz história na Premier League em virada do Liverpool
Atuação de gala de Wirtz inspira virada do Liverpool
Florian Wirtz deu uma aula de criação de jogadas e inspirou a vitória de virada do Liverpool por 2 a 1 sobre o Brentford no Gtech Community Stadium. O meio-campista alemão deu a assistência para o gol de empate de Victor Munoz no segundo tempo, antes de Alexander Isak garantir os três pontos.
Wirtz recebeu o prêmio de melhor em campo após desmontar a retranca do Brentford ao longo do segundo tempo.
Sua criatividade ajudou o Liverpool a reverter a desvantagem que tinha no intervalo, no oeste de Londres.
- Getty Images Sport
Meia alemão estabelece recorde de 15 anos na Premier League
Segundo dados da Opta, Wirtz criou nove chances para seus companheiros em jogadas com a bola rolando durante a partida de sábado. É o maior número de chances desse tipo criadas por um jogador em uma partida da Premier League desde Sadio Mane, em janeiro de 2021.
Além disso, é o maior número registrado por um jogador fora de casa na primeira divisão em mais de 15 anos, desde as 10 chances criadas por Samir Nasri em agosto de 2011.
O técnico Andoni Iraola elogiou a capacidade singular de Wirtz de encontrar espaços contra defesas muito recuadas.
Van Dijk chega ao 200º jogo como capitão do Liverpool
A partida também marcou um feito pessoal histórico para o zagueiro Virgil van Dijk, que foi capitão do Liverpool pela 200ª vez. O holandês se tornou apenas o oitavo jogador da história do clube a alcançar 200 partidas com a braçadeira.
Van Dijk passa a integrar uma lista ilustre que inclui Steven Gerrard (470), Ron Yeats (417), Emlyn Hughes (335) e Jordan Henderson (268).
Das 200 partidas em que foi capitão, 150 foram pela Premier League, desde que liderou a equipe na entrada em campo pela primeira vez, em outubro de 2018.
- Focus Images
Peças-chave lideram o Liverpool em período movimentado no outono
Os feitos históricos de Wirtz e Van Dijk coroaram uma tarde de sucesso no oeste de Londres para a equipe de Andoni Iraola.
Com seus líderes na criação e na defesa em plena forma, o Liverpool mantém o embalo nas competições nacionais e europeias.
Agora, o Liverpool se prepara para uma semana movimentada e recebe o Villarreal em Anfield pela Champions League da UEFA.
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