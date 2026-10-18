Florian Wirtz deu uma aula de criação de jogadas e inspirou a vitória de virada do Liverpool por 2 a 1 sobre o Brentford no Gtech Community Stadium. O meio-campista alemão deu a assistência para o gol de empate de Victor Munoz no segundo tempo, antes de Alexander Isak garantir os três pontos.

Wirtz recebeu o prêmio de melhor em campo após desmontar a retranca do Brentford ao longo do segundo tempo.

Sua criatividade ajudou o Liverpool a reverter a desvantagem que tinha no intervalo, no oeste de Londres.