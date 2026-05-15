Desde seu retorno, Musiala teve, em sua própria opinião, “momentos bons e, às vezes, momentos não tão bons, o que é perfeitamente normal”. Ele sabe que ainda há “passos a dar”. “Mas, comparando o que eu esperava há alguns meses com onde estou agora, estou muito, muito satisfeito.”

Olhando para o futuro e para a Copa do Mundo com a seleção alemã, para Musiala agora “a paciência é o mais importante. Para mim, agora é simples: não pensar muito no futuro. Nunca se sabe o que vai acontecer. Para mim, o que importa agora é dar pequenos passos.”

Musiala, por sua vez, elogiou muito seu companheiro de equipe Michael Olise, com quem já jogou nas categorias de base do Chelsea FC. “Em cada detalhe do seu jogo, ele deu um passo à frente e é bom ver isso”, disse Musiala. “Ele é um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da temporada, é assim que eu o vejo.”