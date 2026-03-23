"Algo precisa mudar" — Liam Rosenior alertou que pode estar sobrecarregado no Chelsea, enquanto uma lenda do clube afirma que os proprietários americanos "não entendem" de futebol

Segundo Petit, o principal problema que afeta o time londrino é a fragilidade da defesa, como ele disse ao BetGoat: “O principal problema do Chelsea é provavelmente a defesa. Eles têm muitos, muitos problemas, mas o principal é a defesa. Levam gols demais. Perderam muitos jogos em casa e são provavelmente um dos times mais medíocres em casa na Premier League. Acho que eles estão em 12º ou 13º lugar na tabela em casa.”

Substituir Maresca tem se mostrado difícil, e o francês acrescentou: “Acho que a dimensão do Estrasburgo se encaixa perfeitamente com Rosenior. Dar a ele a responsabilidade de um clube tão grande como o Chelsea é um grande passo, especialmente depois de assumir o comando após a saída de Enzo Maresca do clube.”