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"Algo precisa mudar" — Liam Rosenior alertou que pode estar sobrecarregado no Chelsea, enquanto uma lenda do clube afirma que os proprietários americanos "não entendem" de futebol
Rosenior luta para conter o declínio do Chelsea
O clima em Stamford Bridge está ficando sombrio após uma sequência desanimadora de quatro derrotas consecutivas. Desde que assumiu o comando em janeiro, após a demissão de Enzo Maresca, Rosenior comandou 19 partidas, mas seu período de lua de mel já chegou definitivamente ao fim. Entre as recentes goleadas estão uma derrota por 5 a 2 fora de casa e uma derrota por 3 a 0 em casa para o Paris Saint-Germain, que levou à eliminação da Liga dos Campeões nas oitavas de final. Após a derrota por 3 a 0 na Premier League no fim de semana para o Everton, o time ocupa a sexta posição na tabela, com 48 pontos. Agora, está a seis pontos do quarto colocado, o Aston Villa, o que complica seriamente suas chances de classificação para as competições europeias.
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De Estrasburgo para a próxima etapa
Segundo Petit, o principal problema que afeta o time londrino é a fragilidade da defesa, como ele disse ao BetGoat: “O principal problema do Chelsea é provavelmente a defesa. Eles têm muitos, muitos problemas, mas o principal é a defesa. Levam gols demais. Perderam muitos jogos em casa e são provavelmente um dos times mais medíocres em casa na Premier League. Acho que eles estão em 12º ou 13º lugar na tabela em casa.”
Substituir Maresca tem se mostrado difícil, e o francês acrescentou: “Acho que a dimensão do Estrasburgo se encaixa perfeitamente com Rosenior. Dar a ele a responsabilidade de um clube tão grande como o Chelsea é um grande passo, especialmente depois de assumir o comando após a saída de Enzo Maresca do clube.”
Proprietários americanos alertados sobre o foco nos negócios
O ex-meio-campista dirigiu críticas contundentes à diretoria do clube, sugerindo que ela prioriza os interesses comerciais em detrimento dos triunfos esportivos. Em uma avaliação mordaz, Petit declarou: “Não faço ideia se ele vai ficar no final da temporada, mas, para ser sincero, algo precisa mudar. Acho que os proprietários americanos precisam entender que nós respeitamos, e eu tenho enorme respeito por aqueles que colocam o dinheiro na mesa, mas, no fim das contas, não se metam em assuntos que vocês não entendem.”
Ele insistiu que tratar o futebol estritamente como um negócio está afastando os torcedores. “O futebol é um assunto sério para tantas pessoas, e vocês estão tentando fazer negócios o tempo todo, o que significa que os torcedores do Chelsea estão cansados disso. Eles não querem negócios no clube, eles querem sucesso.”
- AFP
Ingenuidade tática e falta de visão
Essa falta de rumo parece estar afetando psicologicamente um elenco mentalmente exausto. Petit questionou a estratégia geral, perguntando: “Desde o início da temporada, qual é a visão, também em termos esportivos, do técnico? Qual é a visão? Como vamos jogar?”
Isso ficou brutalmente exposto contra o PSG. Petit ficou perplexo com as decisões do técnico, afirmando: “Quando você olha para o Rosenior contra o PSG e eles jogaram com três na defesa, qual é. Você viu contra qual time está jogando? Quem são os atacantes do Paris Saint-Germain? Esses caras, eles acabam com você. Um contra um, eles acabam com você. E você joga com três na defesa? Sério?”