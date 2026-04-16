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Raphinha GFXGOAL
Thomas Hindle

"Algo para o qual me preparo desde a infância": Raphinha, do Barcelona, cresceu admirando Ronaldinho e está determinado a conquistar a Copa do Mundo para o Brasil

Brasil
Raphinha
Barcelona
Especiais e Opinião
H. Flick
L. Yamal

O ponta do Barcelona conversou com a GOAL sobre sua ascensão até se tornar um dos melhores do mundo nos últimos dois anos, mas o sucesso na Copa do Mundo pode definir seu legado

Raphinha se lembra muito bem da festa de despedida de Ronaldinho. Seu pai era músico em uma banda de samba, e eles foram contratados para tocar na ocasião. Era 2003, e Raphinha, então com sete anos, foi junto.

“Foi basicamente uma festa de despedida para seus amigos e familiares”, disse Raphinha à GOAL com um sorriso — um sorriso do qual o próprio Ronaldinho se orgulharia.

Aquela festa já se tornou uma espécie de lenda do futebol brasileiro, com uma de suas mais jovens estrelas se misturando a um dos maiores. Há fragmentos da história completa circulando por aí: um deles é que Ronaldinho o carregou nos braços. Parte disso, sem dúvida, foi embelezada ao longo dos anos.

Mas Raphinha estava lá mesmo assim. E foi o início de uma conexão para toda a vida entre os dois. Ronaldinho é da mesma comunidade que Raphinha — não tanto por laços familiares, mas pela terra natal. Desde então, eles se tornaram amigos. Talvez seja uma coincidência. Mas, de alguma forma, tudo começou ali.

Naquela época, Ronaldinho estava a caminho da Europa para iniciar sua trajetória no Barcelona. Agora, mais de 20 anos depois, Raphinha está consolidado em sua própria passagem pelo Barça e conhece bem a vida que Ronaldinho levava. O ponta é inegavelmente um dos melhores do mundo e, certamente, um dos líderes da seleção brasileira. Naquela época, a vida era só sorrisos e um certo deslumbramento. Agora, trata-se de pressão, expectativa e, acima de tudo, de estar à altura dela.

“Sempre quis jogar no mais alto nível possível”, disse ele à GOAL. “Esse nível — seja no clube ou em qualquer outro lugar — exige muito de uma pessoa. É algo para o qual venho me preparando desde a infância.”

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  • Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Uma geração perdida para o Brasil

    E, talvez de forma bastante simbólica, ele estava lá entre os melhores. Como muitos de sua geração, ele idolatrava Ronaldinho. Ele tinha seis anos quando o Brasil venceu a Copa do Mundo de 2002 — e carrega o peso daquele troféu nos ombros.

    Mas o futebol brasileiro encontra-se em um momento peculiar. Raphinha faz parte de uma geração repleta de talentos ofensivos, mas que tem apresentado um desempenho abaixo do esperado em grandes torneios. Eles conquistaram a Copa América em 2019, mas, fora isso, têm sofrido com a falta de títulos.

    Não disputam uma semifinal de Copa do Mundo desde a dolorosa goleada sofrida para a Alemanha em 2014. Neymar, que já foi a grande esperança, tem sofrido com lesões e atuações abaixo do esperado. A seleção já perdeu disputas de pênaltis. Este país, o que mais vezes venceu a Copa do Mundo na história do futebol, atravessa um período de seca.

    Raphinha está se recuperando de uma lesão na coxa, o que o manterá fora dos gramados até maio. Quando estiver em forma, ele está entre os jogadores que devem quebrar a sequência negativa da seleção.

    “Acredito que o futebol depende muito dos resultados”, disse ele. “No momento em que uma equipe não consegue alcançar os resultados que seus torcedores esperam, é natural que as pessoas comecem a pensar que não é mais a mesma equipe — que não é a mesma seleção de antes.”

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    "Me senti muito bem recebido pelo Flick"

    Em 2024, a carreira de Raphinha encontrava-se em uma verdadeira encruzilhada.

    Apesar de ter conquistado a La Liga em 2023, o Barcelona ainda enfrentava sérias dificuldades financeiras. A má gestão do ex-presidente Josep Bartomeu — e as especulações subsequentes do atual presidente Joan Laporta — deixaram o Barça na necessidade de vender ativos para cumprir as rígidas regras financeiras da Espanha.

    Raphinha, que ainda não havia atingido seu nível habitual no clube, estava supostamente na lista de transferências. Quando o técnico Hansi Flick assumiu o comando no início da temporada 2024/25,

    o atacante já havia tomado sua decisão: ele iria deixar o clube. O Arsenal parecia um bom destino. Clubes da liga da Arábia Saudita também foram cogitados.

    Flick não o deixou ir.

    “Eu estava deixando o Barcelona — procurava um novo lugar para ir — e foi ele quem depositou sua confiança em mim”, disse Raphinha.

    Xavi via Raphinha como um jogador ofensivo versátil que poderia, na prática, servir como um reserva funcional. Flick tinha uma visão diferente. Com Lamine Yamal se destacando na ponta direita — a posição preferida de Raphinha —, o brasileiro poderia atuar tanto como camisa 10 quanto como ponta esquerda.

    E funcionou.

    “Acredito que o mais importante é o técnico demonstrar a confiança que tem em seus jogadores. Me senti muito bem-vindo por ele; foi ele quem transformou minha carreira”, disse ele.

  • Raphinha HIC Getty/GOAL

    Merecedor da Bola de Ouro

    A nova posição revelou um novo lado do brasileiro. É certo que ele sempre foi bastante versátil — chegando até a atuar como lateral-ala sob o comando de Jesse Marsch durante sua passagem pelo Leeds.

    Mas seu ritmo de trabalho pelo Barcelona compensou as pernas cansadas de Robert Lewandowski e permitiu que Yamal permanecesse mais avançado na direita. Na prática, Raphinha estava jogando na posição errada e fazendo o trabalho de três jogadores.

    Mas isso não importava muito. Ele sempre foi esse tipo de jogador. Observe Raphinha e seus olhos vagarão pela tela. Este é um jogador que nunca fica parado, sempre correndo com a bola e desesperado para recuperá-la quando perde a posse.

    Essa é uma qualidade que ele tem desde o início, admitiu: “Sempre fui um jogador muito ativo em campo, tanto na defesa quanto no ataque. Então, é algo muito pessoal”, disse Raphinha.

    E um pouco mais de responsabilidade — além de, talvez, uma função mais definida em vez do papel que lhe foi atribuído anteriormente por Xavi — ajudou Raphinha a se tornar um jogador de futebol de nível mundial.

    Ao final da temporada 2024/25, ele havia participado de 59 gols em todas as competições. O Barcelona venceu a La Liga, a Copa do Rei e esteve a segundos de chegar à final da Liga dos Campeões. Esses números foram suficientes apenas para o quinto lugar na votação da Bola de Ouro. Yamal ficou em segundo. Ousmane Dembélé venceu.

    Raphinha afirmou logo em seguida que o prêmio deveria ter sido dele.

    “Na minha opinião, se fosse baseado na temporada como um todo, eu mereceria. Colocaria Lamine [em segundo] e Pedri [em terceiro] na classificação final, com Dembélé em quarto”, disse ele.

    Esta é uma nova versão da vida. Raphinha era a máquina de trabalho. Agora, ele é um pouco mais expressivo e uma estrela global. O garoto que estava na festa do Ronaldinho agora está fazendo comerciais para uma das maiores marcas de cerveja do mundo.

    “Bem, no fim das contas, foi uma proposta que surgiu graças à campanha. Acho que é uma ótima maneira de se reunir com novos amigos e a família para assistir a uma partida de futebol em casa. Não há nada melhor do que a companhia da Modelo: uma cerveja espetacular”, disse ele.

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    Uma seleção em transformação

    Agora, seis meses depois, ele ainda pensa em reconhecimentos individuais ou em construir uma imagem pública? Não tanto. O futebol sempre foi, na verdade, o foco. Mas agora há um desafio na Copa do Mundo a ser enfrentado. E tudo isso se torna irrelevante se a seleção alcançar o sucesso que se espera dela.

    “Jogar em alto nível, pelos melhores clubes e representar o seu país é o que todo mundo quer. É por isso que nos esforçamos”, disse ele.

    Sem dúvida, será um período complicado. Há dúvidas sobre a forma e a condição física de Neymar, que, aos 34 anos, está longe de ser uma garantia para jogar nesta Copa. O novo técnico Carlo Ancelotti — efetivamente contratado para vencer o torneio — não indicou se o craque brasileiro fará parte da seleção. Esteja Neymar presente ou não, Raphinha terá que cumprir sua missão — especialmente depois que a estrela do Real Madrid, Rodrygo, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior no início deste ano.

    Muitos grandes nomes da seleção têm lamentado o desempenho do Brasil nos últimos tempos. O próprio Ronaldinho afirmou que não assistiria à equipe na Copa América de 2024. E é certamente verdade que esta versão da Seleção não é o time de samba fluido de antigamente. Por um lado, isso faz sentido. A seleção de 2002, que Raphinha idolatrava, era repleta de craques: Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos — para citar alguns. Nenhuma seleção consegue realmente se equiparar a isso.

    No entanto, o realismo nunca fez parte do DNA do Brasil. Com Vinicius Jr. e Raphinha liderando o ataque — talvez com Neymar posicionado mais recuado —, há muito espaço para o talento aqui. Mas uma série de técnicos malsucedidos, e o próprio Ancelotti, transformaram esta equipe em um time mais aguerrido, que prioriza o ritmo de trabalho e a garra em detrimento da expressividade no terço final do campo. Raphinha entende que pode haver alguns céticos.

    “Isso é natural. Mas acredito que estamos fazendo um trabalho muito bom e agora estamos mais bem preparados para os próximos jogos que temos pela frente”, disse ele.

  • raphinha(C)Getty Images

    "Vencer novamente depois de tantos anos"

    Há também um elemento de aceitação. Ninguém no Brasil ficará totalmente satisfeito. Não se trata apenas de vencer, mas de vencer da maneira certa. Trata-se de personalidade, entusiasmo, aquele tipo de futebol que o resto do mundo inveja. Raphinha está plenamente ciente disso.

    “A pressão é bem alta. E, claro, representar o seu país é especial. É a seleção que mais títulos conquistou no mundo”, disse ele. “Representar uma nação inteira é algo que exige muito dos jogadores, mas é uma honra.”

    No entanto, há uma sensação de que Raphinha, acima de tudo, sempre esteve neste caminho. Não é apenas o encontro com Ronaldinho que ele ainda recorda. Esse tipo de jornada combina com ele. Ele sempre foi o rebelde lutador que nunca parou de se movimentar. As adversidades no Barcelona revelaram um jogador de futebol mais forte. As decepções passadas com a seleção apenas o fortaleceram — e cristalizaram sua determinação.

    Ele já fez isso pelo seu clube. A seleção parece apenas uma evolução natural.

    “Jogar tanto pela seleção brasileira quanto pelo Barcelona é algo que exige muito de você”, explicou Raphinha.

    Quanto a realmente ganhar o título? Bem, não há garantias. Certamente esperam que eles terminem em primeiro lugar em um grupo composto por Escócia, Haiti e Marrocos. As eliminatórias são extremamente imprevisíveis. Eles não tiveram trabalho contra a Coreia do Sul nas oitavas de final em 2022, antes de perderem para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final. Raphinha foi titular naquele torneio, mas foi substituído após uma hora de jogo nas quartas de final. Ele assistiu do banco enquanto sua equipe era eliminada.

    No entanto, ele também sabe como é a sensação de grandeza. Ele viu de perto a alegria das lendas desde muito jovem. Se tudo der certo, ele poderá fazer parte desse panteão. Então, o Brasil poderia ganhar a Copa do Mundo?

    “Estamos nos esforçando para isso. É uma meta para todo o país: vencer novamente depois de tantos anos. Estamos trabalhando muito e espero sinceramente que tenhamos sucesso”, disse ele.

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