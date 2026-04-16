"Algo para o qual me preparo desde a infância": Raphinha, do Barcelona, cresceu admirando Ronaldinho e está determinado a conquistar a Copa do Mundo para o Brasil

Raphinha se lembra muito bem da festa de despedida de Ronaldinho. Seu pai era músico em uma banda de samba, e eles foram contratados para tocar na ocasião. Era 2003, e Raphinha, então com sete anos, foi junto.

“Foi basicamente uma festa de despedida para seus amigos e familiares”, disse Raphinha à GOAL com um sorriso — um sorriso do qual o próprio Ronaldinho se orgulharia.

Aquela festa já se tornou uma espécie de lenda do futebol brasileiro, com uma de suas mais jovens estrelas se misturando a um dos maiores. Há fragmentos da história completa circulando por aí: um deles é que Ronaldinho o carregou nos braços. Parte disso, sem dúvida, foi embelezada ao longo dos anos.

Mas Raphinha estava lá mesmo assim. E foi o início de uma conexão para toda a vida entre os dois. Ronaldinho é da mesma comunidade que Raphinha — não tanto por laços familiares, mas pela terra natal. Desde então, eles se tornaram amigos. Talvez seja uma coincidência. Mas, de alguma forma, tudo começou ali.

Naquela época, Ronaldinho estava a caminho da Europa para iniciar sua trajetória no Barcelona. Agora, mais de 20 anos depois, Raphinha está consolidado em sua própria passagem pelo Barça e conhece bem a vida que Ronaldinho levava. O ponta é inegavelmente um dos melhores do mundo e, certamente, um dos líderes da seleção brasileira. Naquela época, a vida era só sorrisos e um certo deslumbramento. Agora, trata-se de pressão, expectativa e, acima de tudo, de estar à altura dela.

“Sempre quis jogar no mais alto nível possível”, disse ele à GOAL. “Esse nível — seja no clube ou em qualquer outro lugar — exige muito de uma pessoa. É algo para o qual venho me preparando desde a infância.”