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imago-sport-1084830168.jpgEvery Second Media
Muhammad Zaki
Traduzido por

“Algo não estava certo”: Alexis Mac Allister critica a era Arne Slot e explica como Andoni Iraola recuperou o vestiário em crise do Liverpool

A. Mac Allister
Liverpool
A. Slot
A. Iraola
Liverpool x Villarreal
Villarreal
Liga dos Campeões
Premier League

Alexis Mac Allister afirmou, em uma declaração surpreendente, que o novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, conseguiu restaurar o ambiente no elenco, abalado durante a passagem de seu antecessor, Arne Slot. O campeão da Copa do Mundo de 2022 falou abertamente após a emocionante vitória do Liverpool por 4 a 3 sobre o Villarreal na Champions League, na noite de terça-feira.

  • FBL-EUR-C1-FRANKFURT-LIVERPOOLAFP

    Uma transição difícil em Merseyside

    Slot teve grande sucesso inicialmente em Anfield, conquistando o título da Premier League em sua temporada de estreia. No entanto, a situação se deteriorou rapidamente em sua segunda temporada, que terminou com um decepcionante quinto lugar e acabou levando à sua saída.

    Iraola foi contratado para estabilizar a equipe, e o impacto do novo treinador já começa a ser sentido. Isso ficou evidente na caótica vitória de virada por 4 a 3 sobre o Villarreal pela Champions League na noite de terça-feira.

    O Liverpool sofreu dois gols logo no início contra a equipe espanhola. Uma cabeçada de Mac Allister deu início à reação. Depois, Ronald Araujo empatou, o argentino marcou seu segundo gol e Florian Wirtz balançou a rede para garantir os três pontos, apesar de Tani Oluwaseyi ter descontado para os visitantes no fim.


  • imago-sport-1082715393.jpgPropaganda Photo

    Mudanças táticas e assumir a responsabilidade

    Em entrevista ao Amazon Prime, o jogador da seleção argentina não poupou críticas ao avaliar a temporada passada. "O ano passado foi muito difícil para todos nós", admitiu Mac Allister. "Ficou claro que eu não estava à altura. Sou o primeiro a dizer isso, não tenho problema nenhum. Havia algo de errado no grupo. Este treinador mudou isso, e isso é muito importante."

    O jogador de 25 anos também destacou o afastamento de Iraola em relação ao sistema defensivo de Slot. "A forma como jogamos é bem diferente. Não gosto de comparar", explicou. "Eu me sinto bem, é isso que quero e é disso que gosto. Agora, a marcação é mais homem a homem. É preciso se comunicar menos porque você tem que acompanhar [o adversário].

    "No ano passado, era mais uma questão de marcação por zona. Na seleção, fazemos mais marcação por zona e funciona. Agora, marcamos no um contra um e funciona."

    "No fim das contas, cabe a nós assumir a responsabilidade. Essa é uma das mudanças. Mas agora é muito mais fácil: é preciso pensar menos, mas talvez correr mais. É para esse lado que o futebol está caminhando."

  • Ngumoha brilha com o retorno da confiança

    Os ajustes claramente beneficiaram Mac Allister, que deu início à reação na competição europeia com uma cabeçada decisiva. “Não sou alto! Mas adoro entrar na área”, brincou. “Os treinadores sabem que gosto de atacar o primeiro pau. Também marquei na Copa do Mundo. É ali que gosto de [chegar]. Meu pai tem a mesma altura que eu, talvez seja um pouco mais baixo, e também era bom pelo alto.”

    O meio-campista também fez questão de elogiar o companheiro de equipe de 18 anos Rio Ngumoha, que deu duas assistências decisivas. “Rio foi incrível, fez a diferença”, destacou Mac Allister. “Às vezes, as pessoas falam dos jogadores que fazem gols, mas ele foi muito importante.

    “A qualidade que ele tem é evidente. Todo mundo sabe. É fácil ver que ele é um jogador muito bom. Ele se esforçou muito sem a bola, e isso também é importante.

    “No segundo gol, Rio também foi incrível. Sempre converso com ele sobre cruzar a bola rasteira.”


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  • imago-sport-1084824106.jpgNews Images

    Mantendo o embalo europeu

    A prioridade imediata de Iraola será aproveitar essa atuação de superação na Champions League. Reverter uma desvantagem de dois gols em uma competição europeia demonstra que o elenco recuperou sua força mental, em nítido contraste com as dificuldades da temporada passada.

    Com o bom ambiente no vestiário restabelecido e jogadores importantes rendendo bem em um sistema simplificado, o Liverpool tentará transformar esse embalo europeu em regularidade nas competições nacionais.

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