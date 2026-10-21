“Algo não estava certo”: Alexis Mac Allister critica a era Arne Slot e explica como Andoni Iraola recuperou o vestiário em crise do Liverpool

Em entrevista ao Amazon Prime, o jogador da seleção argentina não poupou críticas ao avaliar a temporada passada. "O ano passado foi muito difícil para todos nós", admitiu Mac Allister. "Ficou claro que eu não estava à altura. Sou o primeiro a dizer isso, não tenho problema nenhum. Havia algo de errado no grupo. Este treinador mudou isso, e isso é muito importante."

O jogador de 25 anos também destacou o afastamento de Iraola em relação ao sistema defensivo de Slot. "A forma como jogamos é bem diferente. Não gosto de comparar", explicou. "Eu me sinto bem, é isso que quero e é disso que gosto. Agora, a marcação é mais homem a homem. É preciso se comunicar menos porque você tem que acompanhar [o adversário].

"No ano passado, era mais uma questão de marcação por zona. Na seleção, fazemos mais marcação por zona e funciona. Agora, marcamos no um contra um e funciona."

"No fim das contas, cabe a nós assumir a responsabilidade. Essa é uma das mudanças. Mas agora é muito mais fácil: é preciso pensar menos, mas talvez correr mais. É para esse lado que o futebol está caminhando."