"Algo não está certo": ex-companheiro de equipe no FC Bayern acredita que Guardiola vai causar impacto no Manchester City

Na recente vitória por 2 a 0 na final da Copa da Liga contra o Arsenal, o técnico de 58 anos disse ter ficado “muito feliz” por Guardiola, mas para ele está claro que o treinador do City deveria se aposentar após o fim da temporada atual, para o seu próprio bem.

Sammer e Guardiola se conhecem desde o tempo em que trabalharam juntos no Bayern de Munique. O ex-jogador da seleção alemã atuou como diretor esportivo do clube campeão alemão entre 2012 e 2016, enquanto o espanhol foi o técnico principal do time de Munique entre 2013 e 2016. “Trabalhamos juntos maravilhosamente por três anos”, elogiou Sammer o estilo do técnico de 55 anos.

Guardiola ainda tem um contrato com o Manchester City válido até 2027, mas nas últimas semanas e meses circularam repetidamente rumores de que o catalão poderia deixar o cargo um ano antes do previsto e, após dez anos no Skyblues, passar o bastão para outra pessoa.