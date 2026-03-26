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Pep GuardiolaGetty Images
Christian Guinin

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"Algo não está certo": ex-companheiro de equipe no FC Bayern acredita que Guardiola vai causar impacto no Manchester City

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Matthias Sammer acredita que Pep Guardiola deixará o Manchester City no final da temporada atual.

"Meu instinto me diz que algo não está certo quando olho para o rosto dele. Eu o aconselharia a respirar fundo", disse Sammer no programa 'Sammer e Basile – o Hagedorn-Talk', ao ser questionado sobre o treinador espanhol de sucesso.

  • Na recente vitória por 2 a 0 na final da Copa da Liga contra o Arsenal, o técnico de 58 anos disse ter ficado “muito feliz” por Guardiola, mas para ele está claro que o treinador do City deveria se aposentar após o fim da temporada atual, para o seu próprio bem.

    Sammer e Guardiola se conhecem desde o tempo em que trabalharam juntos no Bayern de Munique. O ex-jogador da seleção alemã atuou como diretor esportivo do clube campeão alemão entre 2012 e 2016, enquanto o espanhol foi o técnico principal do time de Munique entre 2013 e 2016. “Trabalhamos juntos maravilhosamente por três anos”, elogiou Sammer o estilo do técnico de 55 anos.

    Guardiola ainda tem um contrato com o Manchester City válido até 2027, mas nas últimas semanas e meses circularam repetidamente rumores de que o catalão poderia deixar o cargo um ano antes do previsto e, após dez anos no Skyblues, passar o bastão para outra pessoa.

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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-REAL MADRIDAFP

    Guardiola e o Man City enfrentam uma temporada difícil

    Seu ex-assistente, Enzo Maresca (46), e Xabi Alonso (44) são apontados como possíveis sucessores. Ambos estão atualmente sem clube, após terem sido demitidos do Chelsea e do Real Madrid, respectivamente, no início do ano. No entanto, pelo menos Alonso estaria mais inclinado a uma possível contratação pelo seu ex-clube, o Liverpool, e estaria “disposto” a assumir o cargo caso Arne Slot tenha que deixar o cargo ao final da temporada.

    Em termos esportivos, assim como os Reds, o ManCity também vem tendo um desempenho bastante irregular nesta temporada. No campeonato, a diferença para o líder Arsenal é de nove pontos, embora o time ainda tenha um jogo a menos que o adversário. Já na Liga dos Campeões, após duas atuações decepcionantes contra o Real Madrid, a campanha terminou logo nas oitavas de final.

    Além da vitória na Copa da Liga, a FA Cup continua sendo a última chance de conquistar um título. Lá, os Skyblues enfrentarão o Liverpool no dia 4 de abril, nas quartas de final.

  • Pep Guardiola: suas estatísticas no Manchester City

    Jogos

    Vitórias

    Empates

    Derrotas

    Pontos por jogo

    582

    415

    75

    92

    2,27

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