Ainda no início deste ano, não parecia que Rüdiger fosse permanecer em Madri. Assim como David Alaba, cujo contrato também expira no verão, o jogador da seleção alemã era considerado um candidato a sair no âmbito da provável renovação da defesa do Real. No entanto, o fato de Rüdiger não ter mais sofrido lesões nas últimas semanas e ter se destacado com bons índices físicos e atuações convincentes levou os dirigentes do clube a reconsiderarem. Em sua quarta temporada no Real, após algumas lesões, Rüdiger soma 21 partidas oficiais, nas quais marcou um gol.

O ex-jogador do Chelsea e da Roma teria, no entanto, recebido outras ofertas atraentes. Nos últimos dias, surgiram rumores de que a Juventus, campeã italiana recordista, estaria entre os clubes interessados nos serviços de Rüdiger. Os Bianconeri estariam atraindo o jogador não apenas com a possibilidade de uma reunião com seu ex-técnico Luciano Spalletti, mas também com um contrato de vários anos.

O Tuttosport também escreveu que o Manchester United e o Liverpool FC estariam avaliando a contratação do experiente jogador.