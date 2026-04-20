O AS informa que o zagueiro central de 33 anos já recebeu uma proposta para renovar seu contrato, que está prestes a expirar, na capital espanhola. Permanecer no Real Madrid é também uma “prioridade” para Rüdiger, embora ele esperasse condições diferentes na oferta do Real.
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Algo impensável há apenas algumas semanas! Parece haver uma tendência clara quanto ao futuro de Antonio Rüdiger
Assim, a oferta do segundo colocado da LaLiga seria válida por mais uma temporada. Rüdiger, por outro lado, esperava poder assinar por mais duas temporadas. Embora haja “uma certa decepção” por parte de Rüdiger, no Real espera-se que o zagueiro acabe assinando. Um acordo “nas próximas semanas” seria realista.
O fato de Rüdiger ter recebido uma oferta de renovação por apenas mais um ano, no entanto, não tem nada a ver com falta de valorização. Pelo contrário, há bastante tempo é prática comum no Real que jogadores com mais de 30 anos sejam contratados apenas por mais uma temporada.
- (C)Getty Images
Antonio Rüdiger faz o Real Madrid repensar sua estratégia
Ainda no início deste ano, não parecia que Rüdiger fosse permanecer em Madri. Assim como David Alaba, cujo contrato também expira no verão, o jogador da seleção alemã era considerado um candidato a sair no âmbito da provável renovação da defesa do Real. No entanto, o fato de Rüdiger não ter mais sofrido lesões nas últimas semanas e ter se destacado com bons índices físicos e atuações convincentes levou os dirigentes do clube a reconsiderarem. Em sua quarta temporada no Real, após algumas lesões, Rüdiger soma 21 partidas oficiais, nas quais marcou um gol.
O ex-jogador do Chelsea e da Roma teria, no entanto, recebido outras ofertas atraentes. Nos últimos dias, surgiram rumores de que a Juventus, campeã italiana recordista, estaria entre os clubes interessados nos serviços de Rüdiger. Os Bianconeri estariam atraindo o jogador não apenas com a possibilidade de uma reunião com seu ex-técnico Luciano Spalletti, mas também com um contrato de vários anos.
O Tuttosport também escreveu que o Manchester United e o Liverpool FC estariam avaliando a contratação do experiente jogador.
Estatísticas de desempenho de Antonio Rüdiger no Real Madrid
Intervenções 177 Gols 8 Assistências 4 Cartões amarelos 19 Expulsões 1 Título 7