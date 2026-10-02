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'Algo especial!' - Rafael Leao revela emoção após vestir a icônica camisa 7 de Cristiano Ronaldo
Leao assume a camisa 7
Leao falou sobre as emoções avassaladoras que sentiu após vestir a famosa camisa 7 de Portugal. A camisa icônica ficou vaga recentemente após a saída de Ronaldo da concentração da seleção.
Assumindo os holofotes, Leao vestiu o lendário número durante o duelo de quinta-feira pela Liga das Nações da Uefa. A mudança claramente inspirou a equipe, já que Portugal garantiu uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca.
Habitualmente visto com a camisa 17 por seu país, o atacante do Galatasaray recebeu a oportunidade de vestir a camisa mais famosa da história do futebol português. Foi um momento enorme para um jogador que sempre admirou o lendário atacante.
- Getty Images Sport
Homenageando um ídolo de infância
Assumir o lugar de um vencedor de cinco Bolas de Ouro não é tarefa fácil, mas Leão abraçou a responsabilidade. Para o talentoso atacante, foi a maior honra vestir uma camisa tão intimamente associada ao seu ídolo.
"Vestir a camisa 7 foi algo especial para mim, porque Cristiano é meu ídolo desde que eu era criança", explicou Leão após a impressionante vitória sobre a Dinamarca. "Meus filhos também nasceram no dia 7, então estou muito feliz."
'Eu dei o meu melhor'
O peso da camisa 7 de Portugal não pode ser subestimado, representando anos de sucesso internacional sem precedentes. Leao tinha plena consciência das expectativas que vinham com substituir a presença de Ronaldo em campo.
"Fiz o meu melhor para respeitar este número, esta camisa", afirmou Leao.
- AFP
Seguindo em frente por Portugal
Com Ronaldo tendo deixado a atual concentração da seleção, Leão provavelmente continuará usando esse número da camisa no próximo jogo de Portugal. Na liderança da tabela, a equipe de Jorge Jesus tentará manter o aproveitamento de 100% quando enfrentar a Noruega no domingo.
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