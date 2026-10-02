'Algo especial!' - Rafael Leao revela emoção após vestir a icônica camisa 7 de Cristiano Ronaldo

Leao falou sobre as emoções avassaladoras que sentiu após vestir a famosa camisa 7 de Portugal. A camisa icônica ficou vaga recentemente após a saída de Ronaldo da concentração da seleção.

Assumindo os holofotes, Leao vestiu o lendário número durante o duelo de quinta-feira pela Liga das Nações da Uefa. A mudança claramente inspirou a equipe, já que Portugal garantiu uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca.

Habitualmente visto com a camisa 17 por seu país, o atacante do Galatasaray recebeu a oportunidade de vestir a camisa mais famosa da história do futebol português. Foi um momento enorme para um jogador que sempre admirou o lendário atacante.