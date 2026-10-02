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Yosua Arya
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'Algo especial!' - Rafael Leao revela emoção após vestir a icônica camisa 7 de Cristiano Ronaldo

R. Leao
C. Ronaldo
Portugal
Dinamarca x Portugal
Liga das Nações A

Rafael Leao expressou enorme orgulho após assumir a icônica camisa 7 de Cristiano Ronaldo em Portugal. O atacante do Galatasaray vestiu a famosa camisa na impressionante vitória de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Dinamarca, assumindo a responsabilidade após a saída repentina de Ronaldo da concentração da seleção.

  • Leao assume a camisa 7

    Leao falou sobre as emoções avassaladoras que sentiu após vestir a famosa camisa 7 de Portugal. A camisa icônica ficou vaga recentemente após a saída de Ronaldo da concentração da seleção.

    Assumindo os holofotes, Leao vestiu o lendário número durante o duelo de quinta-feira pela Liga das Nações da Uefa. A mudança claramente inspirou a equipe, já que Portugal garantiu uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca.

    Habitualmente visto com a camisa 17 por seu país, o atacante do Galatasaray recebeu a oportunidade de vestir a camisa mais famosa da história do futebol português. Foi um momento enorme para um jogador que sempre admirou o lendário atacante.

  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Homenageando um ídolo de infância

    Assumir o lugar de um vencedor de cinco Bolas de Ouro não é tarefa fácil, mas Leão abraçou a responsabilidade. Para o talentoso atacante, foi a maior honra vestir uma camisa tão intimamente associada ao seu ídolo.

    "Vestir a camisa 7 foi algo especial para mim, porque Cristiano é meu ídolo desde que eu era criança", explicou Leão após a impressionante vitória sobre a Dinamarca. "Meus filhos também nasceram no dia 7, então estou muito feliz."

  • 'Eu dei o meu melhor'

    O peso da camisa 7 de Portugal não pode ser subestimado, representando anos de sucesso internacional sem precedentes. Leao tinha plena consciência das expectativas que vinham com substituir a presença de Ronaldo em campo.

    "Fiz o meu melhor para respeitar este número, esta camisa", afirmou Leao.

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    Seguindo em frente por Portugal

    Com Ronaldo tendo deixado a atual concentração da seleção, Leão provavelmente continuará usando esse número da camisa no próximo jogo de Portugal. Na liderança da tabela, a equipe de Jorge Jesus tentará manter o aproveitamento de 100% quando enfrentar a Noruega no domingo.

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