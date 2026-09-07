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Alexis Vega e Helinho levam o Toluca à vitória sobre o Monterrey para se tornar o primeiro campeão da Liga MX na Leagues Cup expandida
- GOAL
As vitórias continuam
O Toluca encerrou um jejum de 15 anos sem títulos sob o comando de Mohamed em 2025. Desde então, o time se tornou um vencedor em série. E, em Houston, teve Alexis Vega para agradecer por lhe dar um início em ritmo acelerado.
O atacante concluiu uma jogada impressionante do Toluca aos quatro minutos. O Monterrey ganhou algum embalo, finalizando oito vezes e somando 14 toques na área adversária antes do intervalo. A equipe também terminou com mais posse de bola, mas o time de Mohamed estava satisfeito em proteger a vantagem e buscar mais no contra-ataque. Essa abordagem deu resultado aos 70 minutos, quando Helinho desferiu o golpe final.
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História feita
Desde que a MLS e a Liga MX ampliaram a Leagues Cup em 2023, os clubes da MLS vinham dominando amplamente as fases finais, conquistando três títulos seguidos. Mas esse sucesso veio acompanhado de questionamentos sobre a vantagem de jogar em casa, já que todas as partidas dessas edições foram disputadas nos Estados Unidos ou no Canadá.
Isso mudou neste verão, quando os três clubes mais bem colocados no ranking da Liga MX passaram a ter permissão para mandar partidas no México. Se isso ajudou a desequilibrar a balança é algo debatível, mas a mudança nos resultados foi clara: os quatro semifinalistas vieram da Liga MX. E, quando soou o apito final no Texas, o Toluca foi o último time de pé.
- ZUMA Press Wire
Vega é eleita a melhor jogadora
O sucesso de Vega não se limitou à final. O atacante marcou quatro gols durante a campanha do título do Toluca, coroando seu torneio com o prêmio de Melhor Jogador.
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O que vem a seguir?
O Toluca retoma sua campanha na Liga MX quando enfrentar o Atlas em casa no dia 12 de setembro. O vice-campeão Monterrey também joga no mesmo dia, recebendo o Tigres.
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