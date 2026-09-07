O Toluca encerrou um jejum de 15 anos sem títulos sob o comando de Mohamed em 2025. Desde então, o time se tornou um vencedor em série. E, em Houston, teve Alexis Vega para agradecer por lhe dar um início em ritmo acelerado.

O atacante concluiu uma jogada impressionante do Toluca aos quatro minutos. O Monterrey ganhou algum embalo, finalizando oito vezes e somando 14 toques na área adversária antes do intervalo. A equipe também terminou com mais posse de bola, mas o time de Mohamed estava satisfeito em proteger a vantagem e buscar mais no contra-ataque. Essa abordagem deu resultado aos 70 minutos, quando Helinho desferiu o golpe final.



