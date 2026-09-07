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Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup FinalGetty Images Sport

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Alexis Vega e Helinho levam o Toluca à vitória sobre o Monterrey para se tornar o primeiro campeão da Liga MX na Leagues Cup expandida

Toluca x Monterrey
Toluca
Monterrey
Leagues Cup

Alexis Vega e Helinho marcaram um gol cada um antes e depois do intervalo, e o Toluca passou com tranquilidade pelo Monterrey por 2 a 0 em uma vibrante final da Leagues Cup, em Houston. O triunfo amplia a campanha dominante de Antonio Mohamed, com o Toluca conquistando seis títulos em 15 meses, e faz do clube o primeiro time da Liga MX a erguer o troféu desde que a competição adotou seu formato ampliado em 2023.

  • Helinho, TolucaGOAL

    As vitórias continuam

    O Toluca encerrou um jejum de 15 anos sem títulos sob o comando de Mohamed em 2025. Desde então, o time se tornou um vencedor em série. E, em Houston, teve Alexis Vega para agradecer por lhe dar um início em ritmo acelerado.

    O atacante concluiu uma jogada impressionante do Toluca aos quatro minutos. O Monterrey ganhou algum embalo, finalizando oito vezes e somando 14 toques na área adversária antes do intervalo. A equipe também terminou com mais posse de bola, mas o time de Mohamed estava satisfeito em proteger a vantagem e buscar mais no contra-ataque. Essa abordagem deu resultado aos 70 minutos, quando Helinho desferiu o golpe final.


    • Publicidade
  • Toluca v Necaxa - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport

    História feita

    Desde que a MLS e a Liga MX ampliaram a Leagues Cup em 2023, os clubes da MLS vinham dominando amplamente as fases finais, conquistando três títulos seguidos. Mas esse sucesso veio acompanhado de questionamentos sobre a vantagem de jogar em casa, já que todas as partidas dessas edições foram disputadas nos Estados Unidos ou no Canadá.

    Isso mudou neste verão, quando os três clubes mais bem colocados no ranking da Liga MX passaram a ter permissão para mandar partidas no México. Se isso ajudou a desequilibrar a balança é algo debatível, mas a mudança nos resultados foi clara: os quatro semifinalistas vieram da Liga MX. E, quando soou o apito final no Texas, o Toluca foi o último time de pé.


  • imago-sport-1082332667.jpgZUMA Press Wire

    Vega é eleita a melhor jogadora

    O sucesso de Vega não se limitou à final. O atacante marcou quatro gols durante a campanha do título do Toluca, coroando seu torneio com o prêmio de Melhor Jogador.


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  • Club America v Monterrey - Leagues Cup SemifinalGetty Images Sport

    O que vem a seguir?

    O Toluca retoma sua campanha na Liga MX quando enfrentar o Atlas em casa no dia 12 de setembro. O vice-campeão Monterrey também joga no mesmo dia, recebendo o Tigres.

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