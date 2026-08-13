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Alexis Sanchez encerra carreira de 18 anos na Europa para se juntar ao CF Montreal, enquanto o ex-astro de Barcelona e Arsenal mira "momentos memoráveis" na MLS
Sanchez se compromete com a MLS
O ex-atacante de Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter, Marseille e Sevilla Sanchez assinou oficialmente como jogador designado com o Montreal, da MLS. O acordo inicial do veterano de 37 anos vai até maio do próximo ano, cobrindo o restante da atual campanha junto com a sprint season programada para o primeiro semestre de 2027. O clube canadense também mantém uma opção de extensão por um ano para a temporada 2027-28 após o fim de sua passagem pela Espanha.
- ZUMA Press Wire
Estrela chilena mira o sucesso
Maior artilheiro da história do Chile, com 51 gols em 168 partidas pela seleção, ele abraçou com entusiasmo seu novo capítulo na América do Norte.
Falando por meio da mídia oficial do clube, o atacante reiterou sua dedicação: "Estou muito feliz por me juntar ao CF Montreal e assumir este novo desafio. Sou grato ao clube pela confiança que demonstrou em mim.
"Estou ansioso para colocar minha experiência em prática para que possamos alcançar nossos objetivos e criar momentos memoráveis para nossos torcedores. Estou aqui para dar tudo o que tenho pelo clube e por esta cidade."
A liderança chega em meio à dificuldade
A chegada do consagrado atacante acontece em um momento decisivo para o Montreal, que ocupa a 14ª posição na Conferência Leste após somar apenas 16 pontos em 18 partidas sob o comando do técnico interino Philippe Eullaffroy.
O diretor do Montreal, Luca Saputo, deu calorosas boas-vindas à contratação de peso: "A chegada de Alexis Sanchez representa um passo importante em nosso projeto esportivo. Alexis possui qualidade técnica excepcional e experiência no mais alto nível do futebol mundial.
"Sua personalidade, liderança e mentalidade competitiva estão totalmente alinhadas com a identidade e as ambições do nosso clube. Temos convicção de que ele terá impacto imediato tanto em campo quanto no vestiário."
- AgenciaLOF
Chance de estreia contra rivais
O Montreal aposta na presença do atacante veterano para encerrar uma péssima sequência de sete partidas sem vencer em competições nacionais. Sua estreia oficial pode acontecer já neste fim de semana, quando sua nova equipe viaja para enfrentar o rival da Conferência Leste, o D.C. United. O desafio imediato para o atacante que está chegando será reanimar um setor ofensivo que atualmente está entre os ataques menos goleadores da MLS.
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