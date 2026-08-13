Maior artilheiro da história do Chile, com 51 gols em 168 partidas pela seleção, ele abraçou com entusiasmo seu novo capítulo na América do Norte.

Falando por meio da mídia oficial do clube, o atacante reiterou sua dedicação: "Estou muito feliz por me juntar ao CF Montreal e assumir este novo desafio. Sou grato ao clube pela confiança que demonstrou em mim.

"Estou ansioso para colocar minha experiência em prática para que possamos alcançar nossos objetivos e criar momentos memoráveis para nossos torcedores. Estou aqui para dar tudo o que tenho pelo clube e por esta cidade."