Alexis Mac Allister explica por que é “muito difícil aprender com Lionel Messi” e afirma que “não haverá outro” jogador como o maior de todos os tempos da Argentina

Messi continua desafiando a lógica à medida que se aproxima do crepúsculo de sua carreira, e seus companheiros da seleção argentina são os primeiros a admitir que ainda estão maravilhados. Após uma vitória contundente por 3 a 0 sobre a Argélia na estreia na Copa do Mundo de 2026, Mac Allister refletiu sobre como é dividir o campo com um jogador que atua em uma frequência diferente de todos os outros.

“Gosto muito de estar com o Leo, não vai haver outro como ele”, disse Mac Allister aos repórteres. “É muito diferente ver tudo isso ao lado dele; as coisas que ele faz não são normais. Da minha parte, simplesmente aproveito isso: ele é muito importante para a gente vencer; e, por outro lado, sinto admiração. É muito difícil aprender com o que ele faz, porque você tem isso na cabeça, mas nunca consegue fazer daquele jeito. O que aprendo com ele são os valores e a humildade que ele demonstra, mesmo sendo quem é.”