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Alexis Mac Allister explica por que é “muito difícil aprender com Lionel Messi” e afirma que “não haverá outro” jogador como o maior de todos os tempos da Argentina
A magia do incomparável GOAT
Messi continua desafiando a lógica à medida que se aproxima do crepúsculo de sua carreira, e seus companheiros da seleção argentina são os primeiros a admitir que ainda estão maravilhados. Após uma vitória contundente por 3 a 0 sobre a Argélia na estreia na Copa do Mundo de 2026, Mac Allister refletiu sobre como é dividir o campo com um jogador que atua em uma frequência diferente de todos os outros.
“Gosto muito de estar com o Leo, não vai haver outro como ele”, disse Mac Allister aos repórteres. “É muito diferente ver tudo isso ao lado dele; as coisas que ele faz não são normais. Da minha parte, simplesmente aproveito isso: ele é muito importante para a gente vencer; e, por outro lado, sinto admiração. É muito difícil aprender com o que ele faz, porque você tem isso na cabeça, mas nunca consegue fazer daquele jeito. O que aprendo com ele são os valores e a humildade que ele demonstra, mesmo sendo quem é.”
- AFP
Analisando a derrota da Argélia
A Argentina começou sua campanha em grande estilo, com Messi marcando três gols, o que o colocou em empate na liderança da lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.
Mac Allister desempenhou um papel fundamental na construção das jogadas que resultaram nos primeiros gols, demonstrando uma inteligência tática que permitiu ao astro do Inter Miami brilhar.
Ao explicar seu papel no primeiro gol, Mac Allister disse: “No primeiro, fiquei um pouco entre as linhas e vi que o Leo estava atrás de mim. Houve comentários sobre a maneira como deixei a bola passar, mas qualquer um que já jogou futebol sabe que o passe do Rodrigo (De Paul) tem a força que tem, e eu sei muito bem que não era para mim. O terceiro foi uma bela jogada, que começou pela direita, terminou pela esquerda com um passe de volta para o Leo e, então, a mágica de colocar a bola ao lado da trave — é mais uma das coisas incríveis que o Leo faz.”
Uma noite de recordes na Copa do Mundo
Foi uma noite de puro domínio estatístico para o ícone argentino. Além de marcar sua sexta participação em Copas do Mundo — um recorde —, a vitória da Argentina por 3 a 0 colocou Messi empatado com Miroslav Klose no número de vitórias na história da Copa do Mundo, com 17 vitórias.
Messi acabou deixando o campo sob uma ovação de pé entusiástica aos 80 minutos. Seu foco agora se volta para os próximos jogos da fase de grupos, onde a Albiceleste enfrentará a Áustria no dia 22 de junho, antes de encerrar a fase de grupos contra a Jordânia. A Argentina busca se tornar a primeira seleção a defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde o Brasil em 1962.
- AFP
De olho no desafio austríaco
Com os três pontos garantidos, a atenção da Argentina agora se volta para a segunda partida da fase de grupos contra a Áustria, em Dallas. A seleção europeia representa um desafio físico muito diferente do da Argélia, e Mac Allister alertou que os campeões mundiais não podem se dar ao luxo de ser complacentes se quiserem garantir a classificação antecipada para as oitavas de final.
“Somos um grupo que sempre quer mais, isso dá para ver”, afirmou Mac Allister. “O futebol depende de muitas coisas, mas nosso único desafio é vencer. Queremos o melhor. Vemos a empolgação das pessoas quando uma Copa do Mundo começa.”