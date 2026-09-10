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Alexis Mac Allister envia recado à diretoria do Liverpool com golaço na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid
Mac Allister garante vitória de virada do Liverpool
Mac Allister deu a resposta definitiva às suas recentes frustrações contratuais ao garantir a vitória por 2 a 1 do Liverpool sobre o Atletico na Liga dos Campeões. O meio-campista acertou um chute feroz de fora da área para completar uma virada dramática em Anfield, na quarta-feira.
O internacional argentino havia expressado decepção pela falta de uma oferta de renovação apenas um dia antes. No entanto, ele rapidamente deixou essas queixas de lado para acertar o gol da vitória sobre Jan Oblak cinco minutos após o início do segundo tempo.
- AFP
Meio-campista promete dar tudo de si
O gol da vitória, impressionante, contrastou fortemente com o tom sóbrio adotado por Mac Allister em seus compromissos com a imprensa antes da partida. No entanto, o meia insistiu que falar o que pensa lhe permitiu atuar com total liberdade contra o gigante espanhol.
"Eu tento ser sincero. Isso me ajudou a me soltar um pouco", disse Mac Allister à ESPN Argentina. "Sempre serei a mesma pessoa, até o meu último dia aqui, sejam dois anos, mais tempo, ou se eu sair antes. Vou dar tudo de mim até o último dia. Gosto muito de estar neste clube e estou muito feliz vivendo o momento"
Superando um algoz já conhecido em Anfield
O Liverpool foi forçado a se superar depois de sair atrás no placar contra um velho conhecido logo no início da partida. Marcos Llorente abriu o placar aos 17 minutos, chegando à impressionante marca de cinco gols em suas últimas três visitas a Merseyside. Dominik Szoboszlai finalmente empatou o confronto aos 40 minutos, abrindo caminho para o heroísmo de Mac Allister.
"Normalmente, quando estou nessas posições, gosto de chutar", afirmou Mac Allister. "Isso não acontece com muita frequência, mas estou feliz porque adoro marcar gols. Hoje, foi um belo gol e também foi importante para a equipe, que é o que eu quero.
"Acho que temos um time incrível. Temos qualidade, temos vontade e temos tudo para ter sucesso. Mas precisamos mostrar isso. Temos que estar todos na mesma sintonia, e podemos fazer grandes coisas."
A vitória também marcou um feito significativo para o técnico do Liverpool, Andoni Iraola. Ele conquistou sua primeira vitória como treinador contra Diego Simeone, depois de anteriormente ter sofrido três derrotas e um empate diante do técnico argentino.
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Construindo impulso para o sucesso futuro
Com uma importante vitória na Champions League garantida, o Liverpool buscará usar esse resultado como impulso para o restante da campanha. Mac Allister tentará voltar a contribuir com sua equipe quando receber o Fulham em Anfield, pela Premier League, neste fim de semana.
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