O Liverpool foi forçado a se superar depois de sair atrás no placar contra um velho conhecido logo no início da partida. Marcos Llorente abriu o placar aos 17 minutos, chegando à impressionante marca de cinco gols em suas últimas três visitas a Merseyside. Dominik Szoboszlai finalmente empatou o confronto aos 40 minutos, abrindo caminho para o heroísmo de Mac Allister.

"Normalmente, quando estou nessas posições, gosto de chutar", afirmou Mac Allister. "Isso não acontece com muita frequência, mas estou feliz porque adoro marcar gols. Hoje, foi um belo gol e também foi importante para a equipe, que é o que eu quero.

"Acho que temos um time incrível. Temos qualidade, temos vontade e temos tudo para ter sucesso. Mas precisamos mostrar isso. Temos que estar todos na mesma sintonia, e podemos fazer grandes coisas."

A vitória também marcou um feito significativo para o técnico do Liverpool, Andoni Iraola. Ele conquistou sua primeira vitória como treinador contra Diego Simeone, depois de anteriormente ter sofrido três derrotas e um empate diante do técnico argentino.