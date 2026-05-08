Alexis Mac Allister e Enzo Fernández são alvos de longa data do Real Madrid - mas os Blancos deveriam evitar a dupla argentina após uma temporada repleta de sinais de alerta

Inicialmente, os problemas de Mac Allister foram atribuídos a uma recuperação mais lenta do que o esperado de uma série de pequenas lesões, o que levou o Liverpool a encerrar prematuramente sua temporada 2024-25. Com o título do campeonato já conquistado, decidiu-se deixar Mac Allister de fora dos dois últimos jogos do Liverpool para garantir que ele pudesse descansar adequadamente durante o verão e retornar totalmente recuperado e revigorado para a temporada seguinte.

No entanto, sua preparação foi interrompida por uma lesão e Mac Allister não parece estar bem desde então. Seus números defensivos despencaram e ele tem sido regularmente dominado no meio-campo, gerando receios entre os torcedores de que suas “pernas tenham se esgotado”.

É claro que pode ser simplesmente um caso de Mac Allister estar sofrendo de fadiga. Apesar dos problemas físicos do ano passado, nenhum jogador do Liverpool disputou mais partidas nesta temporada, o que sugere que ele tem sido sobrecarregado. O problema para o Liverpool, porém, é que ele também não terá um descanso adequado neste verão, já que Mac Allister ainda deve ser titular da Argentina na próxima Copa do Mundo.

Portanto, não faria sentido algum o Real Madrid sequer considerar a contratação de um jogador que tem enfrentado dificuldades tanto de forma física quanto de desempenho nos últimos 12 meses — a tal ponto que se diz que o Liverpool está aberto a vendê-lo, o que por si só já deveria ser um sinal de alerta para o Los Blancos.