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Enzo Mac Allister GFXGOAL
Mark Doyle

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Alexis Mac Allister e Enzo Fernández são alvos de longa data do Real Madrid - mas os Blancos deveriam evitar a dupla argentina após uma temporada repleta de sinais de alerta

Opinion
Real Madrid
Liverpool
Chelsea
A. Mac Allister
E. Fernandez
Premier League
Liverpool x Chelsea
Especiais e Opinião

Alexis Mac Allister e Enzo Fernández têm muito em comum. São dois meio-campistas tenazes, mas dotados de grande habilidade técnica, que desempenharam papéis fundamentais na conquista da Copa do Mundo de 2022 pela Argentina. Atualmente, ambos jogam por grandes times da Premier League, mas têm sido repetidamente associados ao Real Madrid. Até o verão passado, essas especulações faziam todo o sentido.

O maravilhosamente versátil Mac Allister acabara de ajudar o Liverpool a conquistar seu segundo título da Premier League, enquanto Fernández foi fundamental para o Chelsea levantar a taça da Liga Conferência antes de derrotar o grande favorito Paris Saint-Germain na final do Mundial de Clubes.

No entanto, muita coisa mudou nesse intervalo. Antes do confronto de sábado entre suas respectivas equipes em Anfield, é justo dizer que a atual temporada não tem sido nada parecida com o que os dois argentinos esperavam — o que agora levanta a questão: a contratação de Mac Allister ou Fernandez realmente resolveria algum dos problemas do meio-campo do Real Madrid?

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Queda drástica

    O Liverpool está, obviamente, em uma situação um pouco melhor do que o Chelsea no momento, como ressalta o fato de estar em quarto lugar na tabela da Premier League, com 10 pontos a mais que os Blues, e, portanto, em boa posição para se classificar para a Liga dos Campeões da próxima temporada ao terminar entre os cinco primeiros. No entanto, não há como negar que esta tem sido uma campanha desastrosa para os Reds, de quem se esperava amplamente que conquistassem o campeonato novamente após terem gasto mais de 450 milhões de libras em um time capaz de ganhar o título.

    Em vez disso, eles terminarão a temporada sem nenhum troféu, após sofrerem 18 derrotas imperdoáveis — e a contagem continua — em todas as competições. Há várias razões para o dramático declínio do Liverpool, incluindo suas dificuldades em jogadas ensaiadas, a incapacidade de romper blocos defensivos baixos, lesões de jogadores-chave e o desentendimento de Mohamed Salah com Arne Slot.

    Provavelmente também nunca saberemos o quanto os jogadores foram afetados pela perda devastadora de Diogo Jota.


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  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Sem desculpas

    Mac Allister, para seu crédito, recusou-se a usar a saída de Jota como desculpa para a temporada decepcionante do Liverpool.

    “É claro que nos lembramos do Diogo e que foi um período complicado, mas não acredito que seja por isso que este ano foi tão difícil para nós”, disse o ex-jogador do Brighton. “Se você tivesse me perguntado no início da temporada o que eu esperava, eu ainda teria dito que este time estava lá para lutar e vencer competições, mas, infelizmente, isso não aconteceu.

    "Temos que continuar trabalhando, porque este ano não faz jus ao clube."

    Infelizmente para Mac Allister, isso também não faz jus ao seu status como um dos melhores meio-campistas da Inglaterra.


  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Forma enigmática

    Embora a fase ruim de Salah tenha gerado mais manchetes pelo simples fato de que seus gols e assistências foram tão cruciais para a conquista do título na temporada passada, a queda de rendimento de Mac Allister tem sido muito mais intrigante. O tempo dificilmente pode ter afetado o argentino, que ainda tem apenas 27 anos, e ele também não teve nenhuma briga pública com o técnico. Mac Allister simplesmente deixou de jogar bem — e sem motivo aparente.

    Como Roy Keane apontou no estúdio da Sky Sports em Old Trafford no domingo, o argentino teve uma atuação “chocante” na derrota do Liverpool por 3 a 2 para o Manchester United. Ele virou as costas para um chute de Matheus Cunha e acabou desviando a bola para o fundo da própria rede, marcando o primeiro gol da partida; seu passe ruim levou ao segundo gol do United, enquanto Kobbie Mainoo marcou o gol da vitória após um desvio mal feito de Mac Allister.

    O triste é que a péssima atuação de Mac Allister não foi uma surpresa para os torcedores do Liverpool, que o aclamavam como uma das melhores contratações da história do clube após seus dois primeiros anos em Merseyside. Ele esteve muito abaixo do nível durante toda a temporada.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    "As pernas não me respondem mais"

    Inicialmente, os problemas de Mac Allister foram atribuídos a uma recuperação mais lenta do que o esperado de uma série de pequenas lesões, o que levou o Liverpool a encerrar prematuramente sua temporada 2024-25. Com o título do campeonato já conquistado, decidiu-se deixar Mac Allister de fora dos dois últimos jogos do Liverpool para garantir que ele pudesse descansar adequadamente durante o verão e retornar totalmente recuperado e revigorado para a temporada seguinte.

    No entanto, sua preparação foi interrompida por uma lesão e Mac Allister não parece estar bem desde então. Seus números defensivos despencaram e ele tem sido regularmente dominado no meio-campo, gerando receios entre os torcedores de que suas “pernas tenham se esgotado”.

    É claro que pode ser simplesmente um caso de Mac Allister estar sofrendo de fadiga. Apesar dos problemas físicos do ano passado, nenhum jogador do Liverpool disputou mais partidas nesta temporada, o que sugere que ele tem sido sobrecarregado. O problema para o Liverpool, porém, é que ele também não terá um descanso adequado neste verão, já que Mac Allister ainda deve ser titular da Argentina na próxima Copa do Mundo.

    Portanto, não faria sentido algum o Real Madrid sequer considerar a contratação de um jogador que tem enfrentado dificuldades tanto de forma física quanto de desempenho nos últimos 12 meses — a tal ponto que se diz que o Liverpool está aberto a vendê-lo, o que por si só já deveria ser um sinal de alerta para o Los Blancos.

  • Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    "Tanto talento"

    Também é fácil argumentar contra a ideia de o Real Madrid dar continuidade ao seu suposto interesse de longa data em contratar o compatriota de Mac Allister, Fernández.

    Ao contrário de seu companheiro de seleção, o camisa 8 do Chelsea não tem enfrentado dificuldades para manter a forma nesta temporada. Pelo contrário, Fernández está vivendo a campanha mais prolífica de sua carreira até o momento, tendo já marcado 13 gols em 50 partidas em todas as competições. O jogador de 25 anos também marcou o único gol da partida em que o Chelsea chegou à final da FA Cup com uma vitória por 1 a 0 sobre o Leeds United em Wembley, que elevou o ânimo da equipe.

    “Ele tem muito talento”, elogiou o técnico interino Calum McFarlane na coletiva de imprensa pós-jogo. “Ele tem muita garra. É fundamental para este grupo. E o melhor de Enzo é que ele sabe fazer um pouco de tudo. Mas quando a coisa fica difícil, você vê a garra nele, vê ele motivando o grupo, vê ele fazendo desarmes, vê ele lutando por cada bola perdida.”

    Apenas cinco dias antes, porém, Fernandez não parecia nada com um líder de homens.

  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    Não vale a pena

    Liam Rosenior pode ter cometido muitos erros durante sua passagem vergonhosamente curta no comando, mas um dos maiores foi depositar sua confiança em Fernández, cujo desempenho na última partida do inexperiente inglês no comando, contra o Brighton em 21 de abril, foi nada menos que uma vergonha.

    Fernandez recebeu a braçadeira de capitão para a partida no Amex, mas não ganhou uma única disputa durante uma atuação vergonhosamente insípida. Basicamente, ele atuou como um jogador que não quer mais estar no clube — porque claramente não quer. Fernandez tem flertado tão abertamente com o Real Madrid que até mesmo os notoriamente fracos proprietários do Chelsea se sentiram compelidos a suspendê-lo por duas partidas.

    É claro que ele não é a única figura-chave em Stamford Bridge que acha que os Blues cometeram um erro enorme ao demitir Enzo Maresca no meio da temporada, e a contratação de Rosenior foi certamente ridícula. No entanto, vale a pena notar que o gosto de Fernandez por criticar companheiros de equipe com baixo desempenho enquanto pressionava publicamente por uma transferência para o Real Madrid levou a algumas acusações de hipocrisia dentro do vestiário do Chelsea.

    Também não se deve esquecer que Rui Costa ficou tão revoltado com a conduta de Fernández durante as negociações sobre sua transferência de £ 105 milhões (US$ 120 milhões) para o Chelsea na janela de inverno de janeiro de 2023 que o presidente do Benfica sentiu que não tinha outra opção a não ser vender o meio-campista, pois não queria deixá-lo nem perto do vestiário do time principal nunca mais.

    Nesse contexto, parece muito justo perguntar se Fernández é realmente o tipo certo de jogador para um elenco do Real Madrid que carece tanto de líderes neste momento?

    Pode haver algum mérito em tentar contratar Mac Allister em algum momento no futuro, mas somente se o preço for justo e ele redescobrir o dinamismo que o tornou um dos melhores meio-campistas da Inglaterra, já que jogadores como Aurelien Tchouameni e Eduardo Camavinga nunca realmente convenceram de forma consistente.

    No entanto, a contratação de Fernández deve ser descartada logo de cara. Ele certamente tem capacidade para brilhar na Espanha, mas o Chelsea sem dúvida exigiria uma quantia na casa dos nove dígitos por um campeão da Copa do Mundo que ainda tem seis anos restantes em seu contrato atual — e ele simplesmente não vale o trabalho.

    O Real Madrid já tem jogadores suficientes com um nível de comprometimento questionável. A última coisa de que precisam é de mais um.

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