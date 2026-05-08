Alexis Mac Allister e Enzo Fernández são alvos de longa data do Real Madrid - mas os Blancos deveriam evitar a dupla argentina após uma temporada repleta de sinais de alerta

Liam Rosenior pode ter cometido muitos erros durante sua passagem vergonhosamente curta no comando, mas um dos maiores foi depositar sua confiança em Fernández, cujo desempenho na última partida do inexperiente inglês no comando, contra o Brighton em 21 de abril, foi nada menos que uma vergonha.
Fernandez recebeu a braçadeira de capitão para a partida no Amex, mas não ganhou uma única disputa durante uma atuação vergonhosamente insípida. Basicamente, ele atuou como um jogador que não quer mais estar no clube — porque claramente não quer. Fernandez tem flertado tão abertamente com o Real Madrid que até mesmo os notoriamente fracos proprietários do Chelsea se sentiram compelidos a suspendê-lo por duas partidas.
É claro que ele não é a única figura-chave em Stamford Bridge que acha que os Blues cometeram um erro enorme ao demitir Enzo Maresca no meio da temporada, e a contratação de Rosenior foi certamente ridícula. No entanto, vale a pena notar que o gosto de Fernandez por criticar companheiros de equipe com baixo desempenho enquanto pressionava publicamente por uma transferência para o Real Madrid levou a algumas acusações de hipocrisia dentro do vestiário do Chelsea.
Também não se deve esquecer que Rui Costa ficou tão revoltado com a conduta de Fernández durante as negociações sobre sua transferência de £ 105 milhões (US$ 120 milhões) para o Chelsea na janela de inverno de janeiro de 2023 que o presidente do Benfica sentiu que não tinha outra opção a não ser vender o meio-campista, pois não queria deixá-lo nem perto do vestiário do time principal nunca mais.
Nesse contexto, parece muito justo perguntar se Fernández é realmente o tipo certo de jogador para um elenco do Real Madrid que carece tanto de líderes neste momento?
Pode haver algum mérito em tentar contratar Mac Allister em algum momento no futuro, mas somente se o preço for justo e ele redescobrir o dinamismo que o tornou um dos melhores meio-campistas da Inglaterra, já que jogadores como Aurelien Tchouameni e Eduardo Camavinga nunca realmente convenceram de forma consistente.
No entanto, a contratação de Fernández deve ser descartada logo de cara. Ele certamente tem capacidade para brilhar na Espanha, mas o Chelsea sem dúvida exigiria uma quantia na casa dos nove dígitos por um campeão da Copa do Mundo que ainda tem seis anos restantes em seu contrato atual — e ele simplesmente não vale o trabalho.
O Real Madrid já tem jogadores suficientes com um nível de comprometimento questionável. A última coisa de que precisam é de mais um.