Alexis Mac Allister afirma que não há negociações contratuais com o Liverpool, enquanto o argentino aborda o futuro em Anfield

A atualização sobre a situação de Mac Allister surge pouco depois de o Liverpool ter confirmado que o seu colega meio-campista Ryan Gravenberch comprometeu o seu futuro com o clube. Gravenberch recebeu uma nova extensão de contrato de longo prazo no início desta semana, recompensando o internacional holandês pela sua consistência e desenvolvimento dentro da estrutura do Liverpool desde a sua chegada do Bayern de Munique.

Mac Allister foi rápido em oferecer seu apoio ao companheiro de equipe, reconhecendo o papel significativo que Gravenberch desempenhou nos sucessos anteriores do clube. “Quero parabenizar Ryan, pois é muito bom para ele e ele merece”, afirmou o meio-campista. “Ele foi um jogador muito importante para nós na temporada em que vencemos a Premier League, o que não é nada fácil, então parabéns a ele.”