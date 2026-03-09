Getty Images Sport
Alexis Mac Allister afirma que não há negociações contratuais com o Liverpool, enquanto o argentino aborda o futuro em Anfield
Mac Allister relaxado em relação ao futuro em Anfield
O jogador da seleção argentina está atualmente vinculado a um contrato de longo prazo que só expira no verão de 2028. Embora outros membros importantes do elenco tenham visto seus contratos revisados, Mac Allister insiste que a falta de movimento em seu próprio contrato não é motivo de preocupação, pois ele está focado em seu desempenho em campo. “Não estamos em negociações contratuais, mas não estou com pressa”, explicou. “Isso é apenas um fato.”
Elogios ao novo contrato de Gravenberch
A atualização sobre a situação de Mac Allister surge pouco depois de o Liverpool ter confirmado que o seu colega meio-campista Ryan Gravenberch comprometeu o seu futuro com o clube. Gravenberch recebeu uma nova extensão de contrato de longo prazo no início desta semana, recompensando o internacional holandês pela sua consistência e desenvolvimento dentro da estrutura do Liverpool desde a sua chegada do Bayern de Munique.
Mac Allister foi rápido em oferecer seu apoio ao companheiro de equipe, reconhecendo o papel significativo que Gravenberch desempenhou nos sucessos anteriores do clube. “Quero parabenizar Ryan, pois é muito bom para ele e ele merece”, afirmou o meio-campista. “Ele foi um jogador muito importante para nós na temporada em que vencemos a Premier League, o que não é nada fácil, então parabéns a ele.”
De olho na glória da Liga dos Campeões
Atualmente em Istambul, antes do confronto crucial do Liverpool contra o Galatasaray pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Mac Allister está voltando sua atenção para os títulos europeus. Os Reds buscam garantir um resultado positivo contra o gigante turco, que já causou problemas para o time da Premier League durante a fase de grupos da competição reformulada.
Depois de já ter conquistado o mundo com a Argentina, o meio-campista está ansioso para adicionar o troféu mais prestigiado do futebol de clubes ao seu currículo brilhante. “É o meu sonho agora”, disse ele sobre a perspectiva de conquistar a Liga dos Campeões. “É ano de Copa do Mundo, então por que não ganhar duas vezes? Mas a Liga dos Campeões é uma meta importante nesta temporada.”
Período de transição no Liverpool
A situação contratual envolvendo Mac Allister reflete um período mais amplo de mudanças em Anfield, após uma tentativa frustrada de defender o título da Premier League. Com a expectativa de que o clube seja ativo na próxima janela de transferências para reforçar o elenco, a diretoria está equilibrando a retenção das estrelas atuais com a necessidade de novos rostos para revitalizar a equipe.
Embora a duração do novo contrato de Gravenberch não tenha sido oficialmente divulgada, ela sinaliza a intenção do Liverpool de garantir seus principais talentos a longo prazo. Por enquanto, Mac Allister continua sendo um pilar central desses planos, mesmo que as negociações formais sobre seu próprio futuro ainda não tenham ganhado destaque em meio à agenda competitiva lotada do clube e aos esforços de reconstrução.
