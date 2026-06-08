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Alexia Putellas vai para a WSL! A bicampeã da Bola de Ouro chega a um acordo com o London City Lionesses após deixar o Barcelona
Putellas chega a um acordo com o London City Lionesses
Há algum tempo que se especula sobre uma possível transferência de Putellas para o London City, com rumores sobre seu futuro circulando há vários meses antes de sua saída do Barça ser confirmada. O contrato da meio-campista estava prestes a ser renovado neste verão, mas ela optou por não permanecer na Catalunha, buscando, em vez disso, um novo desafio e uma nova experiência após tanto tempo com os blaugranas.
Tem sido amplamente divulgado que Putellas desejava ingressar em um clube que não se tornasse rival do Barça, tendo rejeitado o interesse de Arsenal, Chelsea, Manchester City e Manchester United, segundo o Mundo Deportivo, que também informou que a jogadora recusou propostas da América Central e da Arábia Saudita.
Havia a sugestão de que uma transferência para a NWSL poderia ser uma possibilidade, mas o London City Lionesses sempre pareceu ser o favorito e agora, o Guardian informa que Putellas de fato chegou a um acordo com o clube inglês.
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Grande vitória para as estreantes da WSL, que ocupam a sexta colocação
O jornal *Sport* traz notícias em sentido contrário, afirmando que Putellas ainda não tomou uma “decisão final” sobre seu futuro. Segundo o jornal, a meio-campista ainda está “avaliando” suas diversas opções e ainda não deu “um sim definitivo” a nenhum clube. Se, no entanto, o acordo com o London City Lionesses for concretizado, será uma grande conquista.
O clube, de propriedade da bilionária Michele Kang, que também é dona do Washington Spirit e do time de Lyon que o Barça derrotou na final da Liga dos Campeões no mês passado, disputou apenas sua primeira temporada na WSL no ano passado, terminando em sexto lugar na tabela. Adicionar Putellas ao elenco, enquanto ela ainda joga em um nível que pode muito bem render um terceiro Ballon d’Or ainda este ano, ajudaria a elevar o time imediatamente.
Isso também poderia ser uma boa notícia para outra grande contratação que o clube fez no verão passado. Grace Geyoro foi contratada por uma quantia recorde mundial antes da estreia do London City na WSL, mas a jogadora da seleção francesa, apesar de ser reconhecida por muitos como uma jogadora de classe mundial, não conseguiu corresponder às expectativas. Adicionar Putellas ao meio-campo ao lado de Geyoro, porém, poderia ajudar a mudar isso e tirar mais proveito da ex-capitã do Paris Saint-Germain.
Boas notícias para as esperanças da Espanha na Copa do Mundo Feminina de 2027
Embora a transferência para o London City não vá permitir que Putellas conquiste títulos com a mesma frequência que tinha em Barcelona, ela pode, no entanto, ser uma boa opção para suas ambições internacionais. A ausência de competições europeias fará com que a meio-campista tenha menos tempo de jogo do que o habitual, caso sua transferência para a Inglaterra seja efetivamente concretizada, mas ela continuará atuando em uma das melhores ligas do mundo. Isso pode, portanto, servir como preparação ideal para a Copa do Mundo do próximo verão.
Putellas integrou a seleção espanhola que triunfou no torneio de 2023, derrotando a Inglaterra por 1 a 0 na final, mas ficou limitada a apenas três partidas como titular nos sete jogos da La Roja, devido à lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) da qual acabara de se recuperar. Assim, ela não conseguiu assumir o papel de protagonista de que era capaz e desempenhar um papel importante na conquista do título.
Ela espera fazer isso no próximo verão, porém, já que a Espanha está entre as favoritas para triunfar novamente, especialmente depois de golear a Inglaterra por 4 a 0 na noite de sexta-feira nas eliminatórias, garantindo praticamente a classificação automática para o torneio no Brasil, enquanto provavelmente condena as Lionesses à repescagem. Putellas marcou duas vezes nessa goleada.
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Um verão repleto de estrelas: Putellas não é a única contratação de destaque do London City
É claro que uma jogadora não faz um time, e a chegada de Putellas não significaria, de imediato, que o London City se tornaria um candidato aos grandes títulos. No entanto, embora a ex-capitã do Barcelona seja certamente o nome de maior destaque associado a uma transferência para o clube neste verão, ela certamente não é a única estrela que parece prestes a se juntar ao projeto de Kang.
Mapi León, companheira de equipe de Putellas no Barça, também se despediu do Blaugrana e está a caminho do London City. Como zagueira central de nível mundial, ela é outra jogadora que vai melhorar muito esta equipe, ao mesmo tempo em que traz experiência que será benéfica para as jogadoras mais jovens ao seu redor.
Mary Earps, ex-jogadora da seleção inglesa, é outra que está pronta para se juntar ao time recém-promovido da WSL. O contrato da goleira com o Paris Saint-Germain expira neste verão e ela parece prestes a voltar para casa para seu próximo capítulo, a fim de melhorar a qualidade entre as traves após uma temporada de altos e baixos para Elene Lete. Havia rumores sugerindo que a jogadora de 24 anos poderia retornar à Espanha neste verão, mas ela acaba de assinar um novo contrato em Londres e poderá aprender muito com Earps.