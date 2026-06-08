Alexia Putellas vai para a WSL! A bicampeã da Bola de Ouro chega a um acordo com o London City Lionesses após deixar o Barcelona

Há algum tempo que se especula sobre uma possível transferência de Putellas para o London City, com rumores sobre seu futuro circulando há vários meses antes de sua saída do Barça ser confirmada. O contrato da meio-campista estava prestes a ser renovado neste verão, mas ela optou por não permanecer na Catalunha, buscando, em vez disso, um novo desafio e uma nova experiência após tanto tempo com os blaugranas.

Tem sido amplamente divulgado que Putellas desejava ingressar em um clube que não se tornasse rival do Barça, tendo rejeitado o interesse de Arsenal, Chelsea, Manchester City e Manchester United, segundo o Mundo Deportivo, que também informou que a jogadora recusou propostas da América Central e da Arábia Saudita.

Havia a sugestão de que uma transferência para a NWSL poderia ser uma possibilidade, mas o London City Lionesses sempre pareceu ser o favorito e agora, o Guardian informa que Putellas de fato chegou a um acordo com o clube inglês.