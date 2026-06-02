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Women's transfer window preview gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Alexia Putellas, Mary Earps e as 10 maiores jogadoras do futebol feminino que devem ser transferidas no verão de 2026

Futebol feminino
A. Putellas
M. Earps
B. Mead
S. Kerr
G. Stanway
N. Charles
Barcelona
Arsenal Women
Chelsea FC Women
Bayern Munich
Manchester City Women
Liga dos Campeões Feminino
WSL
Liga F
Bundesliga
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NWSL
London City Lionesses
Real Madrid Femenino
OL Lyonnes
Paris Saint Germain
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
S. Cerci
O. Batlle
M. Leon
C. Weir
Especiais e Opinião

A época de transferências começou oficialmente. As principais competições europeias chegaram ao fim, novos campeões foram coroados e agora a atenção se volta para quem vai mudar de clube antes da temporada 2026-27, com muitos grandes nomes do futebol feminino prestes a fazerem transferências neste verão, em um período que promete ser divertido e emocionante.

Para algumas dessas jogadoras, está bastante claro onde elas vão acabar. Transferências como a de Georgia Stanway para o Arsenal já vêm sendo noticiadas há meses, parecendo restar apenas o anúncio oficial.

Outros nomes, como os de Alexia Putellas e Sam Kerr, ainda estão um pouco mais no ar. Ambas têm sido fortemente associadas a um destino, mas as notícias sobre esses assuntos esfriaram. Será que teremos uma surpresa e um destino inesperado surgindo?

Essa será a graça dos próximos meses, com a determinação dos clubes certamente sendo testada quando se trata das estrelas que eles têm sob contrato também.

A jovem sensação Felicia Schroder está contratada com o Hacken até 2029, mas, em meio a relatos de interesse do Chelsea, será que o clube sueco se deixaria seduzir a aceitar uma quantia astronômica? Enquanto isso, a atacante do próprio Blues, Mayra Ramirez, tem sido associada a uma transferência para a Espanha, e certamente haverá clubes dispostos a consultar a disponibilidade de Romee Leuchter, que vem marcando muitos gols pelo Paris Saint-Germain e tem apenas mais um ano de contrato.

Essas são situações que certamente vão aparecer nas notícias durante o verão, mas, à medida que a janela de transferências se aproxima, quem são as jogadoras que esperamos ver mudando de clube antes da temporada 2026-27? O GOAL seleciona 10 nomes para ficar de olho...

  • Alexia PutellasGetty Images

    Alexia Putellas (Barcelona)

    De longe, a maior estrela desta lista é Alexia Putellas, a bicampeã da Bola de Ouro que tem grandes chances de conquistar o terceiro troféu ainda este ano, após uma temporada final maravilhosa com o Barcelona. Putellas encerrou sua passagem de 14 anos pelo clube catalão no mês passado conquistando a Liga dos Campeões, tendo desempenhado um papel de destaque na conquista de um notável quadruplo.

    Antes do fim daquela campanha, circulavam rumores de interesse na jogadora da seleção espanhola por parte do London City Lionesses, time da Superliga Feminina que conta com forte apoio da bilionária Michele Kang, também proprietária do Lyon e do Washington Spirit. Naquela época, não estava claro se Putellas assinaria um novo contrato com o Barça ou se buscaria um novo desafio.

    Agora que a segunda opção foi confirmada, o London City é o favorito para contratar a jogadora de 32 anos, que rejeitou o interesse dos “Quatro Grandes” da WSL — Arsenal, Chelsea, Manchester City e Manchester United —, segundo o Mundo Deportivo. A publicação informa que Putellas não quer se juntar a um clube que possa se tornar rival do Barça. Assim, a NWSL tem sido apontada como um possível destino para a meio-campista, que também recusou ofertas da América Central e da Arábia Saudita.

    • Publicidade
  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Beth Mead (Arsenal)

    Entre os muitos nomes desta lista cujo próximo destino parece já estar definido, Beth Mead anunciou sua saída do Arsenal no final da temporada, após conquistar todos os troféus possíveis durante seus nove anos no clube. Embora não tenha sido titular constante dos Gunners neste último ano, em comparação com outras temporadas, a jogadora da seleção inglesa ainda assim deu muitas contribuições decisivas e continua sendo uma jogadora capaz de mudar o rumo de uma partida no mais alto nível.

    Essas qualidades parecem atrair o Manchester City, com o The Athletic noticiando o interesse do clube em Mead em abril. Em nível pessoal, isso faz muito sentido, já que a parceira da jogadora de 31 anos, Vivianne Miedema, joga pelo clube. Do ponto de vista futebolístico, é uma jogada interessante, já que o City está bem servido nas laterais, embora a rotação seja necessária na próxima temporada, quando o time retornar à Liga dos Campeões, após ter conquistado o título da WSL.

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Niamh Charles (Chelsea)

    A lateral-esquerda será uma posição de grande interesse nesta próxima janela de transferências, já que parece que várias jogadoras estarão de saída. Uma que inicialmente não era esperada é Niamh Charles, pois ela ainda tem contrato com o Chelsea até o ano que vem. No entanto, de acordo com o The Athletic, parece que a jogadora da seleção inglesa está agora prestes a se transferir para o norte, para se juntar ao Manchester City.

    As novas campeãs da WSL precisam de uma lateral-esquerda, já que Leila Ouahabi deixou o clube após o término de seu contrato e Alex Greenwood, que tem seu melhor desempenho como zagueira central, vem atuando na lateral esquerda durante grande parte da temporada. A contratação de Charles, portanto, liberará a capitã do clube para voltar à sua posição preferida, ao mesmo tempo em que reforçará uma posição que precisa muito disso.

    Isso também deve ser uma ótima notícia para a jogadora de 26 anos. Charles já foi a lateral-esquerda titular da Inglaterra em algumas ocasiões, mas agora enfrenta uma disputa por essa vaga, especialmente enquanto luta por minutos em campo no clube. Se ela for a primeira opção no City, isso deve ter consequências positivas na seleção.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Georgia Stanway (Bayern de Munique)

    Outro nome cujo próximo destino não é nenhum mistério, Georgia Stanway deve se tornar jogadora do Arsenal neste verão. A meio-campista inglesa confirmou em janeiro que deixaria o Bayern de Munique no final da temporada, podendo se despedir com mais um triplo nacional após uma passagem bem-sucedida de quatro anos na Alemanha.

    Os Gunners dependem muito de Kim Little e Mariona Caldentey no meio-campo, e a ausência de qualquer uma das jogadoras costuma resultar em um desempenho inferior. Reforçar essa área do campo com mais qualidade tem sido, sem surpresa, uma prioridade para o clube neste verão, e Stanway fará exatamente isso.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Mapi Leon (Barcelona)

    O London City Lionesses não está de olho apenas na contratação de Putellas, do Barcelona, neste verão — o clube também está de olho em outra peça fundamental do sucesso catalão: Mapi León. A jogadora de 30 anos é uma das melhores zagueiras centrais do mundo, se não a melhor, e teve um desempenho excelente na conquista do quadruplo pelo Barça nesta temporada.

    A saída de Leon da Catalunha foi confirmada antes do fim da temporada, encerrando sua passagem de nove anos pelo clube, e tudo indica que ela se mudará para a Inglaterra para se juntar ao London City. Seria uma grande aquisição para o time da WSL, que busca progredir após terminar em sexto lugar em seu primeiro ano na primeira divisão.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Sam Kerr (Chelsea)

    Foi um final difícil para um capítulo prolífico no Chelsea para Sam Kerr, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) no início de 2024, o que a manteria afastada dos gramados por 20 meses. Ela passou a última temporada recuperando o ritmo após uma ausência tão longa e, por isso, teve atuações irregulares. No entanto, ela também demonstrou sua classe e capacidade de ser decisiva em momentos importantes, antes de confirmar sua saída antes do fim da temporada.

    Para onde irá, então, uma jogadora que brilhou na Copa da Ásia em março, encerrou a campanha com sete gols em seus últimos sete jogos pelo Chelsea e se despediu como a maior artilheira de todos os tempos do Blues na WSL? Kerr desmentiu rumores de uma transferência para o Denver Summit na NWSL há algumas semanas, mas é a primeira divisão dos Estados Unidos que muitos parecem supor que ela retornará.

    A jogadora da seleção australiana já passou seis temporadas nos Estados Unidos e deixou a divisão como a maior artilheira de todos os tempos, até ser ultrapassada em 2024.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    Caroline Weir (Real Madrid)

    Enquanto a equipe feminina do Real Madrid continua a decepcionar, incapaz de chegar nem perto do Barcelona na Liga F e ainda sem conquistar nenhum título importante desde sua fundação em 2020, o que Caroline Weir tem feito desde que assinou com as “Las Blancas” tem sido incrível. A jogadora da seleção da Escócia começou com tudo na temporada 2022-23 e, apesar de ter sofrido uma lesão cruel no ligamento cruzado anterior no ano seguinte, ela retomou de onde havia parado na temporada 2024-25 para somar 18 gols e assistências combinados no campeonato, um total que ela superou este ano com 19.

    O contrato de Weir termina neste verão e há uma oportunidade para ela se transferir para um time campeão, onde suas contribuições regulares possam levar a títulos, em vez de apenas elogios individuais. O Lyon, vice-campeão da Liga dos Campeões deste ano, teria entrado em negociações avançadas com a jogadora de 30 anos, segundo reportagem da ESPN em março.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Ona Batlle (Barcelona)

    Ona Batlle é mais uma das jogadoras que deixará o Barcelona em transferência gratuita neste verão. A lateral, considerada uma das melhores do mundo, voltou ao clube em 2023, tendo passado pelas categorias de base antes de se destacar na equipe principal em outro clube. Agora, após três anos no time de sua infância, ela está de mudança novamente e deve retornar à Inglaterra, onde já atuou pelo Manchester United.

    Batlle vem sendo fortemente associada a uma transferência para o Arsenal há vários meses. O elenco de laterais do clube londrino já estava bem servido naquele momento, com Emily Fox, Taylor Hinds, Smilla Holmberg e Katie McCabe como opções, mas a contratação de uma jogadora da qualidade de Batlle era claramente muito atraente, e a transferência de McCabe para o Chelsea agora abre uma vaga também.

  • Manchester United Women v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Mary Earps (Paris Saint-Germain)

    Nos últimos anos, o futuro de Mary Earps tem sido um dos assuntos mais comentados do verão. Ela foi alvo de muitas especulações em 2023, quando se dizia que o Arsenal estava interessado, mas acabou permanecendo no Manchester United. Ela acabou deixando os Red Devils no verão seguinte e se transferiu para o Paris Saint-Germain.

    Nas próximas semanas, o contrato de Earps na capital francesa está prestes a expirar e, embora sua disponibilidade no mercado não esteja causando tanto alvoroço quanto nos anos anteriores, a ex-goleira titular das Lionesses será uma excelente aquisição para um clube que busca uma goleira experiente com grande potencial.

    Por um tempo, não houve muitas notícias concretas sobre onde Earps, agora com 33 anos, poderia ir parar, mas o London City Lionesses era o time que aparecia na maioria dos rumores. Na segunda-feira,a BBC Sport revelou que a ex-jogadora da seleção inglesa havia chegado a um acordo pessoal para se juntar ao clube da capital, com um retorno para casa iminente.

  • Selina Cerci Hoffenheim 2025-26Getty Images

    Selina Cerci (Hoffenheim)

    O Arsenal tem se mostrado extremamente ativo no mercado de transferências, e Selina Cerci pode ser mais uma jogadora que os Gunners vão incorporar ao elenco neste verão. A jogadora de 26 anos está sem contrato no Hoffenheim e atraiu bastante interesse depois de marcar mais gols na Bundesliga do que qualquer outra jogadora nos últimos dois anos, dividindo a Chuteira de Ouro de 2024-25 e ficando a um gol de repetir a façanha em 2025-26.

    A ESPN apura que Cerci está conversando com vários clubes da WSL, e não apenas com o Arsenal, o que faz sentido. Afinal, embora o Arsenal seja um grande clube, ele já conta com duas atacantes no time principal, Alessia Russo e Stina Blackstenius, além de Michelle Agyemang, que vem subindo nas categorias de base.

    As oportunidades para Cerci podem ser limitadas no norte de Londres, e outro destino talvez faça mais sentido quando se trata de sua participação em campo. Será interessante ver qual decisão ela tomará.