Alexia Putellas, Mary Earps e as 10 maiores jogadoras do futebol feminino que devem ser transferidas no verão de 2026

Para algumas dessas jogadoras, está bastante claro onde elas vão acabar. Transferências como a de Georgia Stanway para o Arsenal já vêm sendo noticiadas há meses, parecendo restar apenas o anúncio oficial.

Outros nomes, como os de Alexia Putellas e Sam Kerr, ainda estão um pouco mais no ar. Ambas têm sido fortemente associadas a um destino, mas as notícias sobre esses assuntos esfriaram. Será que teremos uma surpresa e um destino inesperado surgindo?

Essa será a graça dos próximos meses, com a determinação dos clubes certamente sendo testada quando se trata das estrelas que eles têm sob contrato também.

A jovem sensação Felicia Schroder está contratada com o Hacken até 2029, mas, em meio a relatos de interesse do Chelsea, será que o clube sueco se deixaria seduzir a aceitar uma quantia astronômica? Enquanto isso, a atacante do próprio Blues, Mayra Ramirez, tem sido associada a uma transferência para a Espanha, e certamente haverá clubes dispostos a consultar a disponibilidade de Romee Leuchter, que vem marcando muitos gols pelo Paris Saint-Germain e tem apenas mais um ano de contrato.

Essas são situações que certamente vão aparecer nas notícias durante o verão, mas, à medida que a janela de transferências se aproxima, quem são as jogadoras que esperamos ver mudando de clube antes da temporada 2026-27? O GOAL seleciona 10 nomes para ficar de olho...