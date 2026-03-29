Getty
Traduzido por
Alexia Putellas marca um dos gols na goleada do Barcelona Femeni sobre o Real Madrid, praticamente garantindo o SÉTIMO título consecutivo da Liga F
O Barcelona domina o El Clásico
O Barcelona Femeni reafirmou mais uma vez seu domínio absoluto no futebol espanhol. As blaugranas controlaram o jogo no Alfredo Di Stefano desde o apito inicial, alcançando impressionantes 76% de posse de bola no primeiro tempo. O gol finalmente saiu aos 18 minutos, quando Batlle recebeu a bola na entrada da área e disparou um chute forte que passou por cima de Misa Rodríguez. O Madrid teve dificuldades para conter a pressão ofensiva implacável e, apesar de uma defesa crucial de Galvez na linha do gol logo após o primeiro gol, as visitantes mantiveram o controle total da partida.
- Getty Images Sport
Putellas amplia seu recorde histórico de gols
As visitantes continuaram a sufocar a defesa da equipe da casa após o intervalo. Aos seis minutos do segundo tempo, Caroline Graham Hansen demonstrou suas excepcionais habilidades de drible para passar pela sua marcadora e cruzar a bola para dentro da área. Putellas não desperdiçou a oportunidade, marcando com tranquilidade o segundo gol de sua equipe naquela noite. Esse gol teve um peso histórico significativo, marcando o centésimo gol que o Barcelona marcou contra o Real Madrid desde que o clube da capital absorveu oficialmente o CD Tacon. A capitã continua sendo um pesadelo para as Merengues, ampliando ainda mais seu impressionante recorde como a maior artilheira de todos os tempos na história do El Clásico.
Batlle reflete sobre como romper o bloqueio baixo
O resultado ficou definido aos 55 minutos de jogo, quando Batlle assumiu o papel de assistente. Seu cruzamento perigoso pela lateral causou confusão na pequena área, levando Maelle Lakrar a desviar a bola acidentalmente para o próprio gol. Ao refletir sobre seu gol crucial de abertura e a abordagem tática da equipe durante uma entrevista no intervalo, a lateral explicou: “Tive sorte de a bola ter acabado entrando. Estamos avançando muito pelo meio contra um bloco bastante baixo. Os chutes de fora ajudam. Estamos fazendo um bom jogo, elas não estão saindo muito para a frente. É preciso ter tranquilidade para encontrar os espaços e chegar ao gol.”
- AFP
A dobradinha de Liga e Europa está ao alcance
Esta última vitória coloca a equipe de Pere Romeu com 13 pontos de vantagem na liderança da tabela, faltando apenas 18 pontos a serem disputados. É uma vantagem que parece insuperável, dado seu histórico quase perfeito de 22 vitórias e apenas uma derrota nesta temporada. A vitória enfática por 3 a 0 também serve como um impulso perfeito de confiança antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, no Spotify Camp Nou. Tendo já garantido uma vitória impressionante por 6 a 2 na partida de ida, em 24 de março, o Barcelona é o grande favorito para avançar, ao mesmo tempo em que mantém uma mão firme no troféu nacional.