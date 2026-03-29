Alexia Putellas marca um dos gols na goleada do Barcelona Femeni sobre o Real Madrid, praticamente garantindo o SÉTIMO título consecutivo da Liga F

As visitantes continuaram a sufocar a defesa da equipe da casa após o intervalo. Aos seis minutos do segundo tempo, Caroline Graham Hansen demonstrou suas excepcionais habilidades de drible para passar pela sua marcadora e cruzar a bola para dentro da área. Putellas não desperdiçou a oportunidade, marcando com tranquilidade o segundo gol de sua equipe naquela noite. Esse gol teve um peso histórico significativo, marcando o centésimo gol que o Barcelona marcou contra o Real Madrid desde que o clube da capital absorveu oficialmente o CD Tacon. A capitã continua sendo um pesadelo para as Merengues, ampliando ainda mais seu impressionante recorde como a maior artilheira de todos os tempos na história do El Clásico.