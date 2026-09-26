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Alexia Putellas marca seu primeiro gol pelo London City Lionesses em vitória crucial sobre o Brighton
Putellas abre sua conta no London City
Putellas marcou seu primeiro gol na Women's Super League aos 29 minutos para colocar o London City Lionesses em vantagem no Princes Park. A meio-campista finalizou de pé esquerdo na saída de Chiamaka Nnadozie para abrir sua conta pelo clube ao qual chegou após 14 temporadas no Barcelona.
Putellas controlou o ritmo durante todos os seus 73 minutos em campo, completando 33 de seus 42 passes e criando perigo constante. O London City soube aproveitar sua presença, combinando solidez defensiva com finalização clínica para superar um Brighton que dominou a posse de bola, mas não teve poder de decisão.
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Substituição tardia garante os pontos
Embora o Brighton tenha controlado 52% da posse de bola e gerado gols esperados mais altos, a equipe desperdiçou três chances claríssimas de empatar. O London City então selou a vitória por 2 a 0 já nos acréscimos, graças a uma entrada impactante de Delphine Cascarino.
Depois de entrar como substituta aos 63 minutos, Cascarino imediatamente deu mais amplitude à defesa adversária. Pouco depois, ela deu uma assistência precisa para Lucia Corrales, que finalizou com qualidade para deixar o jogo completamente fora de alcance. As mandantes provaram que a eficiência nas finalizações importa mais do que a posse de bola bruta em uma liga tão equilibrada.
Em busca de um novo desafio competitivo
A vitória destaca exatamente por que Putellas escolheu este novo capítulo, tendo dito recentemente ao The Athletic: "Ir para outra liga, para a WSL, é uma motivação. Todos os jogos são competitivos. Quero experimentar esse tipo de competição em uma liga."
O compromisso dela com o crescimento da competição vai além de campo. Nesta semana, ela lançou a Eleven TV by Alexia, um novo canal no YouTube que detém os direitos exclusivos de transmissão da Women's Super League na Espanha. Ao garantir esses direitos, Putellas pretende mostrar esse ambiente competitivo aos torcedores espanhóis, ampliando ativamente a presença comercial do futebol inglês.
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O que acontece agora com a Inglaterra?
O London City buscará aproveitar esse momento impressionante em várias frentes em seus próximos compromissos domésticos. O clube enfrenta o Ipswich Town em seguida na Copa da Liga Feminina, antes de um confronto muito aguardado contra o Tottenham no domingo, 4 de outubro, pela Superliga Feminina. Com Putellas totalmente integrada, a equipe tem uma base real para brigar na parte de cima da tabela.
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