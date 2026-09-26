Alexia Putellas marca seu primeiro gol pelo London City Lionesses em vitória crucial sobre o Brighton

Putellas marcou seu primeiro gol na Women's Super League aos 29 minutos para colocar o London City Lionesses em vantagem no Princes Park. A meio-campista finalizou de pé esquerdo na saída de Chiamaka Nnadozie para abrir sua conta pelo clube ao qual chegou após 14 temporadas no Barcelona.

Putellas controlou o ritmo durante todos os seus 73 minutos em campo, completando 33 de seus 42 passes e criando perigo constante. O London City soube aproveitar sua presença, combinando solidez defensiva com finalização clínica para superar um Brighton que dominou a posse de bola, mas não teve poder de decisão.