Alexia Putellas fecha contrato com o London City Lionesses; ícone do Barcelona assume novo desafio na WSL

Putellas chegou a um acordo para se juntar ao London City Lionesses, conforme noticiado pela ESPN, após deixar o Barcelona após 14 anos repletos de títulos. A jogadora da seleção espanhola recebeu várias ofertas para considerar depois de decidir encerrar sua passagem pela Espanha, inclusive da NWSL; no entanto, o London City Lionesses sempre esteve na frente na disputa pela contratação da espanhola, e um acordo foi fechado para sua transferência para o time da Women’s Super League.

As principais motivações de Putellas para escolher o time londrino derivam de um forte desejo de permanecer na Europa e ficar perto de seu país natal. Além disso, a jogadora da seleção espanhola estava ansiosa para evitar se juntar a outro grande clube continental que a forçasse a competir regularmente contra seu amado Barcelona.



