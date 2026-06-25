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Alexia Putellas fecha contrato com o London City Lionesses; ícone do Barcelona assume novo desafio na WSL
Ícone do Barcelona prefere Londres às ofertas americanas
Putellas chegou a um acordo para se juntar ao London City Lionesses, conforme noticiado pela ESPN, após deixar o Barcelona após 14 anos repletos de títulos. A jogadora da seleção espanhola recebeu várias ofertas para considerar depois de decidir encerrar sua passagem pela Espanha, inclusive da NWSL; no entanto, o London City Lionesses sempre esteve na frente na disputa pela contratação da espanhola, e um acordo foi fechado para sua transferência para o time da Women’s Super League.
As principais motivações de Putellas para escolher o time londrino derivam de um forte desejo de permanecer na Europa e ficar perto de seu país natal. Além disso, a jogadora da seleção espanhola estava ansiosa para evitar se juntar a outro grande clube continental que a forçasse a competir regularmente contra seu amado Barcelona.
- AFP
Proprietário bilionário alimenta as ambições da elite na Liga dos Campeões
O acordo histórico é resultado direto da visão ousada traçada pela ambiciosa bilionária proprietária do London City Lionesses, Michele Kang. Ela está determinada a transformar sua franquia inglesa em uma força dominante na Liga dos Campeões Feminina.
O London City Lionesses concluiu sua primeira temporada na primeira divisão em um modesto sexto lugar, ficando de fora dos três primeiros colocados necessários para a classificação para as competições europeias. Apesar de ainda estar em fase de desenvolvimento, os grandiosos planos de Kang para construir um centro de treinamento de última geração se mostraram altamente atraentes para Putellas.
Os preparativos para a Copa do Mundo levam a sair da zona de conforto
Putellas está aproveitando essa transferência de grande repercussão para se preparar da melhor maneira possível para a Copa do Mundo de 2027 e os Jogos Olímpicos de 2028. Entrar no ambiente da Superliga Feminina permite que a campeã da Copa do Mundo de 2023 saia deliberadamente de sua zona de conforto de longa data.
Para facilitar uma transição tática tranquila em Londres, os dirigentes do clube também estão prestes a concretizar outra jogada genial no mercado de transferências. O London City Lionesses está prestes a contratar a zagueira de nível mundial Mapi León, reunindo Putellas com sua ex-companheira de longa data no Barcelona.
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O maior artilheiro desde Messi deixa um legado insubstituível
Putellas deixa a Catalunha após liderar o Barcelona como capitã na conquista do segundo quadruplo consecutivo, tanto nacional quanto europeu, encerrando sua passagem com 21 gols e 13 assistências na última temporada. Com a impressionante marca de 232 gols marcados pelo Barça ao longo da carreira, ela consolida seu legado como a maior artilheira da história da equipe feminina, ficando atrás apenas de Lionel Messi em todo o clube.
Seu brilhantismo individual incansável levou-a a conquistar o Ballon d’Or e o prêmio “The Best” da FIFA em 2021 e 2022, redefinindo o padrão moderno do futebol feminino. Embora o Barcelona, sem dúvida, continue sendo um dos principais candidatos ao título europeu, Putellas agora volta seu foco lendário para repetir esse sucesso de elite no Reino Unido.