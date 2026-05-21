Alexia Putellas está de volta à sua melhor forma - e levar o Barcelona à conquista da Liga dos Campeões Feminina certamente lhe garantirá o terceiro Ballon d'Or

Com 41 vitórias em 45 jogos em todas as competições, e apenas uma derrota, o Barça conquistou mais um título do campeonato, a Supercopa da Espanha e, no último fim de semana, a Copa da Rainha, provando que a situação fora de campo não abalou a confiança no vestiário. Esse fato foi enfatizado pela reação de Putellas naquela entrevista à emissora local 3Cat, quando o repórter relembrou algumas das declarações da pré-temporada à duas vezes vencedora da Bola de Ouro.

“Nunca duvidamos de nós mesmas”, respondeu Putellas, após esboçar um sorriso irônico enquanto lutava contra a vontade de revirar os olhos. “Todo o barulho vindo de fora é apenas barulho.”

Há muitas razões pelas quais o Barça tem conseguido prosperar apesar da situação, do tipo que algumas das outras equipes classificadas entre a elite do futebol feminino não conseguiriam sobreviver. Uma base de jovens promissoras é certamente uma das principais, com jogadoras como Clara Serrajordi e Aicha Camara se destacando brilhantemente em suas primeiras temporadas no time principal. Ligado a isso está o excelente trabalho de olheiros do clube na busca por jovens talentos, com contratações como Esmee Brugts, Vicky Lopez e Sydney Scherteinleib entre aquelas que assumiram mais responsabilidade nesta temporada.

Mas bem no topo dessa lista está a forma de Putellas, que tem sido excepcional durante toda a temporada, absorvendo a maior pressão e expectativa que a campanha de 2025-26 colocou sobre ela de forma tão impressionante que isso pode muito bem levá-la a um terceiro Ballon d'Or.