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Alexia Putellas GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Alexia Putellas está de volta à sua melhor forma - e levar o Barcelona à conquista da Liga dos Campeões Feminina certamente lhe garantirá o terceiro Ballon d'Or

Liga dos Campeões Feminino
Barcelona
A. Putellas
Barcelona x OL Lyonnes
Futebol feminino
Especiais e Opinião

Quando o Barcelona conquistou seu sétimo título consecutivo da Liga F no mês passado, Alexia Putellas lembrou-se das muitas dúvidas que surgiram sobre sua equipe antes do início da temporada. Restrições financeiras criaram sérios obstáculos no mercado de transferências e impediram o clube de montar o tipo de elenco que se esperaria para disputar quatro competições, levando muitos a se perguntar como a equipe se sairia nesta temporada, especialmente na Liga dos Campeões. O fato de as catalãs estarem de volta à final no sábado e a apenas uma vitória do tetracampeonato, então, é uma resposta contundente.

Com 41 vitórias em 45 jogos em todas as competições, e apenas uma derrota, o Barça conquistou mais um título do campeonato, a Supercopa da Espanha e, no último fim de semana, a Copa da Rainha, provando que a situação fora de campo não abalou a confiança no vestiário. Esse fato foi enfatizado pela reação de Putellas naquela entrevista à emissora local 3Cat, quando o repórter relembrou algumas das declarações da pré-temporada à duas vezes vencedora da Bola de Ouro.

“Nunca duvidamos de nós mesmas”, respondeu Putellas, após esboçar um sorriso irônico enquanto lutava contra a vontade de revirar os olhos. “Todo o barulho vindo de fora é apenas barulho.”

Há muitas razões pelas quais o Barça tem conseguido prosperar apesar da situação, do tipo que algumas das outras equipes classificadas entre a elite do futebol feminino não conseguiriam sobreviver. Uma base de jovens promissoras é certamente uma das principais, com jogadoras como Clara Serrajordi e Aicha Camara se destacando brilhantemente em suas primeiras temporadas no time principal. Ligado a isso está o excelente trabalho de olheiros do clube na busca por jovens talentos, com contratações como Esmee Brugts, Vicky Lopez e Sydney Scherteinleib entre aquelas que assumiram mais responsabilidade nesta temporada.

Mas bem no topo dessa lista está a forma de Putellas, que tem sido excepcional durante toda a temporada, absorvendo a maior pressão e expectativa que a campanha de 2025-26 colocou sobre ela de forma tão impressionante que isso pode muito bem levá-la a um terceiro Ballon d'Or.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Em forma e cheio de energia

    Putellas teve um desempenho brilhante no ano passado. Com 27 gols e 21 assistências, ela ajudou o Barça a conquistar a tríplice coroa nacional e a chegar à final da Liga dos Campeões, além de ter desempenhado um papel fundamental na campanha da Espanha até a final do Campeonato Europeu de 2025. Em uma disputa muito acirrada pelo Ballon d'Or, na qual apenas 118 votos separaram as quatro primeiras colocadas — um número menor do que o que separou as duas primeiras nos dois anos anteriores —, poucos teriam se oposto a uma vitória de Putellas.

    Foi uma temporada particularmente especial, considerando o que veio antes. A jogadora de 32 anos sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na véspera da Euro 2022, o que a tiraria daquele torneio, da maior parte da temporada seguinte e a deixaria com um papel limitado na Copa do Mundo Feminina de 2023, na qual a Espanha triunfou. Com algumas pequenas lesões que também se arrastaram para a temporada 2023-24, o ano passado foi o primeiro em que Putellas atuou por completo desde que ganhou a Bola de Ouro duas vezes consecutivas, em 2021 e 2022, e ela parecia estar jogando talvez até mesmo o melhor futebol de sua carreira ao longo de toda a temporada.

    • Publicidade
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First LegGetty Images Sport

    Maior responsabilidade

    É um nível que Putellas manteve na temporada 2025-26, na qual a ênfase sobre ela — e muitas de suas companheiras de equipe — foi ainda maior. Isso se deve à composição do elenco, que foi prejudicada pelas restrições financeiras que afetaram o Barça no verão passado.

    Enquanto a equipe masculina mais uma vez enfrentava dificuldades para registrar novos jogadores, as mulheres fizeram apenas uma contratação para o time principal, trazendo de volta a jogadora da seleção espanhola Laia Alexiandri em uma transferência sem custos do Manchester City.

    Isso contrastou com a saída de várias jogadoras, incluindo estrelas veteranas como Ingrid Engen, Ellie Roebuck, Fridolina Rolfo, Bruna Vilamala e Jana Fernandez, além das saídas definitivas de jogadoras formadas nas categorias de base como Onyeka Gamero, Martina Fernandez, Alba Cano e Lucia Corrales, pelas quais o clube recebeu valores de transferência de clubes de primeira divisão da Inglaterra e dos Estados Unidos.

    Isso deixou o Barça com um elenco principal de apenas 21 jogadoras, para disputar quatro competições. Entre essas 21 estavam Serrajordi e Camacha, que passariam a integrar o time principal em tempo integral pela primeira vez. O ímpeto teria que vir de jogadoras como Putellas para que esta fosse uma temporada especial para as catalãs.

  • FC Barcelona v Oud-Heverlee Leuven - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Muitos obstáculos

    Um pouco de sorte com as lesões teria ajudado, mas o Barça também não teve isso.

    Aitana Bonmati, recém-saída de sua terceira conquista da Bola de Ouro, ficou cinco meses afastada devido a uma fratura na perna; Patri Guijarro, indiscutivelmente a melhor volante defensiva do mundo, ficou três meses fora dos gramados com uma fratura por estresse no pé; Aleixandri, a única contratação do Barça no verão, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior que encerrou sua temporada; Cata Coll, a goleira titular do time catalão, ficou seis semanas fora por um problema no joelho; e Mapi Leon, sua zagueira central de nível mundial, ficou dois meses fora de ação por causa de uma cirurgia no joelho.

    Isso sem contar as ausências mais curtas, com Ona Batlle e Ewa Pajor, por exemplo, ambas ficando um mês fora de ação no início da campanha. É claro que todo time tem que lidar com lesões, mas elas surgem mais rapidamente e causam mais impacto quando o elenco é menor, como tem sido o caso do Barça.

  • Intensificar

    É nessas horas que as outras jogadoras precisam se destacar, e Putellas tem feito isso de forma brilhante. Tão acostumada a jogar ao lado de Guijarro e Bonmati no meio-campo, especialmente nos jogos mais importantes, quando a rotatividade é menos provável, a jogadora de 32 anos tem demonstrado todas as qualidades que a tornaram capitã.

    Isso fica evidente em seus números, que são excelentes. A bicampeã da Bola de Ouro tem 21 gols e 12 assistências em todas as competições pelo Barça nesta temporada, ajudando o clube de seu coração a conquistar já três troféus. Sua atuação com dois gols na vitória da segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique foi particularmente notável, com seus três gols e três assistências nos três jogos consecutivos contra o Real Madrid em março sendo outro destaque.

    Ninguém esteve diretamente envolvida em mais gols na Liga dos Campeões nesta temporada do que Putellas, cujo saldo de 14 gols e assistências em 10 jogos é três a mais do que qualquer outra jogadora.

  • Esmee Brugts Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Contribuições do capitão

    Mas não se trata apenas do futebol de Putellas. Sua liderança também tem sido um fator extremamente importante na temporada do Barça até o momento, especialmente devido às lesões que as catalãs tiveram de enfrentar, às jogadoras mais jovens que foram integradas ao time principal pela primeira vez e às jogadoras menos experientes que precisaram assumir responsabilidades em meio a tudo isso.

    “Ela é uma jogadora que sempre tenta ajudar as outras meninas, para tirar o melhor delas”, disse Esmee Brugts, lateral-esquerda de 23 anos do Barça, sobre Putellas no mês passado. “O que as pessoas veem nos jogos é que ela realmente sabe liderar, mas também nos treinos, ela sempre exige pelo menos 100% de todas, e de si mesma em primeiro lugar. Ela é realmente um exemplo.

    "No meu caso, converso muito com ela, sabendo que também jogamos mais ou menos no mesmo lado, e ela me dá aquelas pequenas dicas que realmente me ajudam nos jogos. Quando falo sobre as jogadoras experientes assumindo esses papéis de liderança, ela é, claro, o principal exemplo disso. Jogar ao lado dela me acalma muito e ela me dá a confiança para que eu mesma faça um bom jogo."

    Essa liderança é intangível, mas tão importante, e não deve ser ignorada ao se discutir o ano impactante que Putellas teve.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    O cenário está montado

    Será que isso vai culminar na conquista da Liga dos Campeões? Putellas fez parte do time do Barça que perdeu para o Arsenal na final do ano passado, e isso, sem dúvida, vai alimentar a vontade da equipe de vencer no sábado contra o Lyon.

    Além disso, para Putellas, pode haver a incerteza sobre seu futuro. A jogadora de 32 anos fica sem contrato neste verão e, embora haja a opção de renovação por mais um ano, especulações circulam em torno da estrela espanhola à medida que a janela de transferências se aproxima. O London City Lionesses, time da Women’s Super League com grande poder financeiro, tem sido o mais fortemente associado a Putellas, que tem regularmente descartado os rumores, enfatizando seu foco nos jogos que restam e o amor que tem pelo Barça.

    Se for para ser o fim, sair com uma vitória na Liga dos Campeões seria um belo final, e se as catalãs levarem a melhor sobre o Lyon, é de se esperar que Putellas desempenhe um papel central. Quando as duas equipes se enfrentaram na final de 2024, seu gol nos acréscimos coroou a vitória, enquanto um gol na edição de 2022 acabou sendo apenas um consolo na derrota. Ela merece seu momento de glória neste confronto incrível — um que poderia ainda lhe render a glória da Bola de Ouro.

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