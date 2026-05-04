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UWCL W+Ls GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Alexia Putellas e Melchie Dumornay reforçam as esperanças de conquistar a Bola de Ouro - mas os sonhos europeus de Mariona Caldentey e do Arsenal chegaram ao fim: vencedores e perdedores das semifinais da Liga dos Campeões Feminina

Vencedores & perdedores
Liga dos Campeões Feminino
Barcelona
OL Lyonnes
Arsenal Women
Bayern Munich
A. Putellas
A. Bonmati
M. Dumornay
M. Caldentey
P. Harder
Especiais e Opinião
Futebol feminino
OL Lyonnes x Arsenal Women
Barcelona x Bayern Munich
J. Brand
J. Barcala

Com 20 gols marcados nas quatro partidas e momentos de suspense no final de ambas as disputas, dá para dizer que as semifinais da Liga dos Campeões Feminina 2025-26 não decepcionaram. Dentre elas, destacaram-se o Lyon, oito vezes campeão, e o Barcelona, tricampeão, garantindo uma final verdadeiramente emocionante em Oslo, no dia 23 de maio, que contará com inúmeras histórias fascinantes.

Antes de voltarmos nossa atenção para essa partida, que marcará o quarto confronto entre o Barça e o Lyon em uma final europeia, vale a pena refletir sobre as semifinais, já que ambas tiveram tudo para entrar para a história como clássicos modernos.

O primeiro a garantir vaga na final foi o Lyon, que conseguiu se vingar do Arsenal após ter perdido para os Gunners na mesma fase da competição na temporada passada. Depois de liderar por 2 a 1 na partida de ida do ano passado, o OL estava perdendo por esse mesmo placar desta vez, mas conseguiu uma recuperação brilhante para garantir uma vitória dramática por 3 a 1 na partida de volta, com o gol de Jule Brand aos 86 minutos eliminando o atual campeão no sábado.

Seria uma tarefa difícil para o Barça e o Bayern de Munique, que empataram em 1 a 1 na Allianz Arena na primeira partida, seguirem o exemplo — mas os dois, de alguma forma, proporcionaram uma segunda partida talvez ainda mais emocionante no domingo. Jogando em um Camp Nou lotado, o Barça abriu uma vantagem de 4 a 1, mas sofreu um gol de Pernille Harder e, em seguida, aparentemente outro, o que deixou o placar em 5 a 4 no total, quando o relógio já entrava nos acréscimos. No entanto, o VAR interveio para estragar a festa em uma partida maravilhosamente aberta que poderia ter rendido muitos outros gols.

Então, agora que a poeira baixou após um fim de semana fantástico de ação europeia, o que aprendemos? O GOAL analisa os vencedores e perdedores das semifinais da Liga dos Campeões Feminina...

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final Second LegGetty Images Sport

    VENCEDORA: Alexia Putellas

    A disputa pela Bola de Ouro está ficando cada vez mais acirrada, e Alexia Putellas é considerada por muitos a principal favorita. Ela só reforçou ainda mais suas chances no fim de semana, marcando dois gols na vitória do Barça sobre o Bayern por 4 a 2, em uma partida emocionante, garantindo a classificação por 5 a 3 no placar agregado.

    Na primeira partida desta eliminatória, Putellas ficava muitas vezes muito recuada, recebendo a bola principalmente em áreas onde não conseguia realmente causar perigo a um time do Bayern bem organizado. Mas na segunda partida, quando o técnico do Barça, Pere Romeu, trocou Vicky López por Clara Serrajordi para ajustar o equilíbrio no meio-campo, Putellas conseguiu chegar a posições mais perigosas, dando quatro passes decisivos — mais do que qualquer outra jogadora em campo — e marcando dois gols cruciais.

    Seu primeiro gol foi maravilhosamente bem executado. Enquanto o caos se instalava na área do Bayern, a meio-campista envolveu a bola solta com seu pé direito, menos habilidoso, e a direcionou para o canto inferior, dando ao Barça uma vantagem de 2 a 1 naquele dia. Depois que Salma Paralluelo ampliou essa vantagem, Putellas estava à disposição para fazer 4 a 1 com uma finalização brilhantemente improvisada e acrobática que deu às catalãs um importante fôlego.

    Após dois anos marcados por lesões, que se seguiram às suas vitórias consecutivas na Bola de Ouro em 2021 e 2022, Putellas voltou na última temporada a um nível que alguns consideraram digno de uma terceira Bola de Ouro. Ela não a conquistou em 2025, terminando em quarto lugar na votação, mas com sua consistência de nível mundial se mantendo nesta campanha, ela pode muito bem conquistá-la em 2026.

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  • Jule Brand Lyon Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Jule Brand

    Quando Jule Brand chegou ao time principal do Hoffenheim aos 17 anos, havia muita expectativa em relação ao nível que ela poderia atingir. Então, quando ela se transferiu para o Wolfsburg dois anos depois, parecia uma boa jogada. Apesar de ser a força dominante no futebol feminino alemão há muitos anos, o Die Wolfinnen tinha uma excelente reputação por desenvolver jovens talentos, e Brand poderia dar o salto para o próximo nível enquanto permanecia perto do conforto de sua casa na Alemanha.

    No entanto, a transferência não saiu como muitos imaginavam ou esperavam. Brand não decolou como previsto, com o diretor do Wolfsburg, Ralf Kellermann, chegando a criticar publicamente seu progresso em uma entrevista à revista Kicker durante a temporada 2023-24, o que certamente não ajudou. O fato de Brand ter respondido concordando com os comentários de Kellermann pareceu apenas destacar a falta de confiança com que ela estava jogando.

    Quando a jovem ponta deixou o Wolfsburg no verão passado, portanto, não foi nenhuma grande surpresa. Mas, apesar da falta de sucesso na Baixa Saxônia, ela não tinha falta de pretendentes. De fato, um dos maiores clubes do futebol feminino, o Lyon, oito vezes campeão europeu, entrou em cena para garantir sua contratação. Isso representou para Brand uma oportunidade fantástica de se recuperar e provar seu valor no mais alto nível — algo que ela certamente está fazendo.

    O gol da vitória de sábado contra o Arsenal, resultado de uma corrida fantástica e um finalização maravilhosa, além de um passe perfeito de Melchie Dumornay, foi seu maior momento até agora, mas não foi um caso isolado. Brand também marcou na partida de ida desta semifinal e agora soma seis participações diretas em gols em seis partidas como titular na Liga dos Campeões nesta temporada, além de 19 em todas as competições. Tem sido um caminho difícil às vezes para a ponta, que ainda tem apenas 23 anos, mas ela está mostrando agora exatamente por que sempre houve tanto entusiasmo em torno de seu talento.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    PERDEDORA: Mariona Caldentey

    Nesta mesma época do ano passado, Mariona Caldentey recebia todo o reconhecimento que há muito merecia. Ela passou dez anos se destacando no Barcelona, mas teve dificuldade em obter um reconhecimento mais amplo por isso, devido ao brilho das estrelas ao seu redor, que frequentemente roubavam as manchetes. Isso mudou, no entanto, quando ela deixou a Catalunha para se juntar ao Arsenal, onde se destacou como a jogadora-chave dos Gunners ao surpreender seu antigo time na final da Liga dos Campeões, conquistando um improvável título europeu.

    No fim das contas, a Bola de Ouro foi para sua companheira de seleção Aitana Bonmati, que ajudou o Barça a chegar àquela final e a Espanha a chegar à final da Euro 2025, mas a posição de Caldentey como vice-campeã na votação, embora um degrau abaixo do que alguns esperavam, foi um momento significativo que lhe deu esse reconhecimento generalizado. Seus prêmios de Jogadora do Ano na Inglaterra também foram extremamente merecidos.

    Durante sua segunda temporada no norte de Londres, as coisas não têm sido exatamente as mesmas. Caldentey ainda jogou muito bem pelo Arsenal este ano, mas o fez em uma função mais recuada no meio-campo, o que não lhe permitiu repetir os mesmos números em termos de gols e assistências — fatores que tendem a pesar muito quando se trata de prêmios como a Bola de Ouro.

    No entanto, o desempenho em grandes palcos é outro fator importante. Se Caldentey conseguisse fazer sua mágica nas fases finais da Liga dos Campeões, isso provavelmente contribuiria muito para destacar seu alto nível nessa função diferente. Infelizmente, um ano depois de marcar duas vezes na semifinal anterior contra o Lyon, as coisas não saíram como planejado, já que o OL conseguiu sua revanche. Caldentey fazia parte de um meio-campo que teve imensas dificuldades contra a excelência de Dumornay, o que levou a sua surpreendente substituição a 20 minutos do fim na França, apesar de o Arsenal precisar de um gol.

    Será que os Gunners deveriam tentar colocar Caldentey novamente em uma função mais avançada na próxima temporada, para maximizar suas qualidades excepcionais no terço final do campo? É uma pergunta que alguns farão, mesmo que sua parceria na base do meio-campo com Kim Little tenha sido, em geral, bem-sucedida. Isso é especialmente verdadeiro, já que o Arsenal não tem uma titular definida na posição de camisa 10, além do fato de que há incertezas em torno do futuro tanto de Beth Mead quanto de Caitlin Foord, já que Caldentey também se destacou anteriormente em uma função mais aberta, embora invertida.

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Melchie Dumornay

    Há quem defenda que Dumornay tem sido a melhor jogadora do mundo nesta temporada. Com frequência, a jogadora de 22 anos é a grande destaque sempre que entra em campo, fato do qual o Arsenal deve estar bem ciente após a exibição excepcional que ela teve contra as Gunners durante a fase de liga, em outubro passado.

    A equipe de Renee Slegers aproveitou a ausência de Dumornay na primeira partida desta semifinal — além da indisponibilidade de Selma Bacha e Tabitha Chawinga — para levar uma vantagem de 2 a 1 para o jogo de volta em Lyon. No entanto, embora houvesse certamente coisas que o Arsenal poderia ter feito melhor ao sucumbir à derrota na França, pouco havia que pudesse fazer para impedir que Dumornay, de volta ao time, comandasse o jogo mais uma vez.

    Foi ela quem sofreu o pênalti que abriu o placar para o Lyon, antes de seu passe perfeito por cima da defesa para Brand criar o gol da vitória no final da partida. Sem surpresa, o prêmio de Melhor Jogadora da Partida foi concedido à internacional haitiana, que disse à UEFA após o jogo que estava tomada por uma “imensa alegria” depois de se sentir “impotente” na primeira partida, enquanto assistia do banco de reservas. “Não há nada mais difícil do que não poder ajudar sua equipe”, disse ela.

    Dumornay certamente não foi a única a ficar encantada por poder jogar a segunda partida. Ela é uma grande fator de diferença para este time do Lyon — e suas contribuições decisivas para a chegada do OL à final da Liga dos Campeões podem contribuir muito para fortalecer suas chances de glória individual na cerimônia do Ballon d’Or no final deste ano. Com base na temporada até agora, é difícil argumentar que ela não seria uma vencedora merecedora.

  • Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26Getty Images

    VENCEDORA: Aitana Bonmati

    Para Bonmati, os últimos cinco meses devem ter sido terríveis. A jogadora de 28 anos sofreu uma fratura na perna durante uma convocação para a seleção nacional em novembro, o que a obrigou a passar pelo mais longo período afastada dos gramados de toda a sua carreira até o momento e a perder alguns jogos decisivos tanto pelo clube quanto pela seleção. Bonmati estava no auge de sua carreira quando esse revés ocorreu, tendo conquistado as três últimas edições da Bola de Ouro, o que deve ter tornado a lesão ainda mais frustrante.

    Inicialmente, parecia que a lesão poderia até mesmo encerrar sua temporada, dado o tempo de recuperação previsto. No entanto, no domingo, Bonmati fez seu tão esperado retorno aos gramados, jogando mais de 25 minutos saindo do banco na emocionante vitória do Barça sobre o Bayern na semifinal. Ela também mostrou estar em grande forma, chegando a um tranco de marcar um gol após partir em um contra-ataque promissor.

    Depois de ter ficado tanto tempo sem jogar futebol e de ter perdido tantos jogos importantes nos últimos cinco meses, a meio-campista está de volta no momento perfeito. Este mês, o Barça disputará as finais da Copa da Rainha e da Liga dos Campeões, com a possibilidade de conquistar o quadruplo ainda em jogo. No mês que vem, a Espanha enfrenta a Inglaterra em uma partida decisiva das eliminatórias para a Copa do Mundo. Bonmati estará de volta para tudo isso, o que representa um grande impulso para a jogadora, o clube e o país.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Pernille Harder

    Embora parecesse que o Bayern de Munique deu passos à frente na Liga dos Campeões nesta temporada, esta foi mais uma campanha que passou sem que Pernille Harder conseguisse colocar as mãos no único troféu que continua a escapar-lhe.

    Harder tem sido uma das melhores jogadoras do mundo na última década, representando grandes clubes nesse período, desde o ex-campeão europeu Wolfsburg até o Chelsea, finalista de 2021, e agora o Bayern. De fato, ela conquistou um título nacional em cada uma das últimas 11 temporadas.

    No entanto, de alguma forma, ela ainda não conquistou a medalha de campeã da Liga dos Campeões. Ela disputou três finais nesse período, perdendo duas vezes para o Lyon e uma para o Barcelona, as duas equipes que conquistaram nove dos últimos dez títulos europeus.

    Tem sido uma temporada totalmente positiva para o Bayern, que chegou às semifinais do continente pela primeira vez em cinco anos, e para Harder, que tem sido uma das jogadoras mais impressionantes do planeta durante toda a temporada. Mas com seu 34º aniversário se aproximando ainda este ano, quantas chances mais ela terá de levantar esse troféu?

    Dado o impressionante progresso do Bayern e o fato de Harder ainda jogar em nível de classe mundial, muitos esperam que esse momento de glória ainda possa chegar para uma jogadora que também teve o azar de não ter um Ballon d'Or em seu nome, tendo sido a favorita para o prêmio de 2020 que nunca foi entregue.

  • Jose Barcala Bayern Munich 2025-26Getty Images

    VENCEDOR: José Barcala

    Em outubro, depois que o Bayern de Munique sofreu uma goleada de 7 a 1 contra o Barcelona na fase de grupos da Liga dos Campeões, se soubessem que os dois times se enfrentariam novamente nas semifinais, poucos teriam dado chances ao Bayern. O fato de os campeões alemães terem conseguido tornar a disputa tão acirrada, portanto, foi um verdadeiro mérito dos jogadores, da comissão técnica e do técnico José Barcala.

    O Bayern tem apresentado um desempenho abaixo do esperado na Europa nos últimos anos. Esta foi apenas a segunda participação do clube em uma semifinal europeia, depois de desperdiçar a vantagem conquistada na primeira partida e perder para o Chelsea em 2021, com três eliminações nas quartas de final e uma surpreendente eliminação na fase de grupos desde então. Apesar de ter tirado o domínio nacional do Wolfsburg, isso simplesmente não se traduziu no cenário europeu para o Bayern, com o Wolfsburg conseguindo até chegar a uma final da Liga dos Campeões em 2023, apesar de aquela temporada ter dado início a uma sequência de quatro títulos consecutivos da Bundesliga para o clube da Baviera.

    É difícil não sentir que o Bayern deu passos importantes nesta temporada. Nesta semifinal, o time enfrentou de igual para igual o tricampeão em duas partidas muito diferentes. Na primeira partida, manteve o jogo equilibrado e se manteve bem na disputa graças a um empate em 1 a 1, marcado pela disciplina defensiva e uma resiliência impressionante após o cartão vermelho recebido por Franziska Kett. Na segunda partida, o time se arriscou um pouco mais e poderia ter marcado muitos outros gols, não fossem as traves, algumas defesas espetaculares de Cata Coll e uma intervenção polêmica do VAR.

    De certa forma, já passamos por isso antes. Na temporada 2022-23, o Bayern venceu o Barça por 3 a 1 em um confronto de fase de grupos de abrir os olhos, mas isso acabaria não valendo nada em mais uma eliminação nas quartas de final. Será que este ano é diferente? Parece que sim.

    Haverá pressão sobre o Bayern para confirmar isso na próxima temporada, mas Barcala mostrou coisas boas nesta eliminatória que sugerem que ele pode ser o técnico capaz de ajudar este grande clube a finalmente se afirmar no continente no futebol feminino.