Alexia Putellas e Melchie Dumornay reforçam as esperanças de conquistar a Bola de Ouro - mas os sonhos europeus de Mariona Caldentey e do Arsenal chegaram ao fim: vencedores e perdedores das semifinais da Liga dos Campeões Feminina

Antes de voltarmos nossa atenção para essa partida, que marcará o quarto confronto entre o Barça e o Lyon em uma final europeia, vale a pena refletir sobre as semifinais, já que ambas tiveram tudo para entrar para a história como clássicos modernos.
O primeiro a garantir vaga na final foi o Lyon, que conseguiu se vingar do Arsenal após ter perdido para os Gunners na mesma fase da competição na temporada passada. Depois de liderar por 2 a 1 na partida de ida do ano passado, o OL estava perdendo por esse mesmo placar desta vez, mas conseguiu uma recuperação brilhante para garantir uma vitória dramática por 3 a 1 na partida de volta, com o gol de Jule Brand aos 86 minutos eliminando o atual campeão no sábado.
Seria uma tarefa difícil para o Barça e o Bayern de Munique, que empataram em 1 a 1 na Allianz Arena na primeira partida, seguirem o exemplo — mas os dois, de alguma forma, proporcionaram uma segunda partida talvez ainda mais emocionante no domingo. Jogando em um Camp Nou lotado, o Barça abriu uma vantagem de 4 a 1, mas sofreu um gol de Pernille Harder e, em seguida, aparentemente outro, o que deixou o placar em 5 a 4 no total, quando o relógio já entrava nos acréscimos. No entanto, o VAR interveio para estragar a festa em uma partida maravilhosamente aberta que poderia ter rendido muitos outros gols.
Então, agora que a poeira baixou após um fim de semana fantástico de ação europeia, o que aprendemos? O GOAL analisa os vencedores e perdedores das semifinais da Liga dos Campeões Feminina...