Alexia Putellas e Melchie Dumornay reforçam as esperanças de conquistar a Bola de Ouro - mas os sonhos europeus de Mariona Caldentey e do Arsenal chegaram ao fim: vencedores e perdedores das semifinais da Liga dos Campeões Feminina

Nesta mesma época do ano passado, Mariona Caldentey recebia todo o reconhecimento que há muito merecia. Ela passou dez anos se destacando no Barcelona, mas teve dificuldade em obter um reconhecimento mais amplo por isso, devido ao brilho das estrelas ao seu redor, que frequentemente roubavam as manchetes. Isso mudou, no entanto, quando ela deixou a Catalunha para se juntar ao Arsenal, onde se destacou como a jogadora-chave dos Gunners ao surpreender seu antigo time na final da Liga dos Campeões, conquistando um improvável título europeu.

No fim das contas, a Bola de Ouro foi para sua companheira de seleção Aitana Bonmati, que ajudou o Barça a chegar àquela final e a Espanha a chegar à final da Euro 2025, mas a posição de Caldentey como vice-campeã na votação, embora um degrau abaixo do que alguns esperavam, foi um momento significativo que lhe deu esse reconhecimento generalizado. Seus prêmios de Jogadora do Ano na Inglaterra também foram extremamente merecidos.

Durante sua segunda temporada no norte de Londres, as coisas não têm sido exatamente as mesmas. Caldentey ainda jogou muito bem pelo Arsenal este ano, mas o fez em uma função mais recuada no meio-campo, o que não lhe permitiu repetir os mesmos números em termos de gols e assistências — fatores que tendem a pesar muito quando se trata de prêmios como a Bola de Ouro.

No entanto, o desempenho em grandes palcos é outro fator importante. Se Caldentey conseguisse fazer sua mágica nas fases finais da Liga dos Campeões, isso provavelmente contribuiria muito para destacar seu alto nível nessa função diferente. Infelizmente, um ano depois de marcar duas vezes na semifinal anterior contra o Lyon, as coisas não saíram como planejado, já que o OL conseguiu sua revanche. Caldentey fazia parte de um meio-campo que teve imensas dificuldades contra a excelência de Dumornay, o que levou a sua surpreendente substituição a 20 minutos do fim na França, apesar de o Arsenal precisar de um gol.

Será que os Gunners deveriam tentar colocar Caldentey novamente em uma função mais avançada na próxima temporada, para maximizar suas qualidades excepcionais no terço final do campo? É uma pergunta que alguns farão, mesmo que sua parceria na base do meio-campo com Kim Little tenha sido, em geral, bem-sucedida. Isso é especialmente verdadeiro, já que o Arsenal não tem uma titular definida na posição de camisa 10, além do fato de que há incertezas em torno do futuro tanto de Beth Mead quanto de Caitlin Foord, já que Caldentey também se destacou anteriormente em uma função mais aberta, embora invertida.