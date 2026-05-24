Alexia Putellas é eleita a Jogadora da Temporada da Liga dos Campeões Feminina após levar o Barcelona à conquista do quarto título continental

A jogadora da seleção dos Estados Unidos do OL Lyonnes, Lily Yohannes, recebeu o prêmio de Revelação da Temporada, que reconhece a jovem jogadora de destaque da competição e não pode ser conquistado por ninguém com mais de 21 anos, após ter participado de três gols em 10 partidas da Liga dos Campeões.

Yohannes foi uma das jogadoras-chave na campanha do Lyon até a final, tendo tido uma excelente temporada de estreia com as campeãs francesas após sua transferência do Ajax no verão passado. No entanto, foi o Barça que acabou dominando a Seleção da Temporada.

Putellas integrou o time titular ao lado das companheiras Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León e da goleira Cata Coll. Por fim, o prêmio de Gol da Temporada foi concedido à jogadora emprestada pelo Chelsea, Julia Bartel, após seu voleio espetacular pelo Atlético de Madrid contra o Twente na fase de grupos.

Equipe da Temporada completa: Cata Coll; Emily Fox, Wendie Renard, Mapi León, Selma Bacha; Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Alexia Putellas; Pernille Harder, Ewa Pajor, Alessia Russo