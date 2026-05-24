Getty Images Sport
Traduzido por
Alexia Putellas é eleita a Jogadora da Temporada da Liga dos Campeões Feminina após levar o Barcelona à conquista do quarto título continental
Uma merecida honraria individual para o capitão
O Grupo de Observadores Técnicos da UEFA confirmou que Alexia Putellas é a Jogadora da Temporada da Liga dos Campeões Feminina 2025-26. O anúncio foi feito após a vitória esmagadora do Barcelona por 4 a 0 na final em Oslo, onde o gigante catalão superou o OL Lyonnes em uma partida de mão beijada, reafirmando mais uma vez seu domínio no futebol europeu.
Putellas foi o coração da equipe durante toda a competição, provando por que continua sendo uma das figuras mais influentes no futebol feminino.
- Getty Images
Números impressionantes por trás do sucesso
As estatísticas da campanha de Putellas destacam o quão essencial ela foi para o sucesso do Barcelona. Com 14 contribuições diretas para gols, ela registrou mais do que qualquer outra jogadora na Liga dos Campeões nesta temporada. Ao longo de 11 partidas, ela balançou as redes sete vezes e deu mais sete assistências para suas companheiras de equipe.
Além dos gols e assistências, sua eficiência técnica permaneceu inigualável no nível de elite. Putellas manteve uma precisão de passe de 86,73%, além de atingir uma velocidade máxima de 25,77 km/h. Foi essa combinação de distribuição de classe mundial e desempenho físico que permitiu ao Barcelona derrotar todos os adversários que enfrentou em seu caminho rumo ao troféu.
O domínio do Bonmati chegou ao fim
Este prêmio marca a segunda vez que Putellas é eleita a Jogadora da Temporada da Liga dos Campeões Feminina, tendo conquistado o título anteriormente na temporada 2021-22. Sua vitória põe fim a uma sequência de três anos da companheira de equipe Aitana Bonmati, que havia dominado os prêmios entre 2023 e 2025, ilustrando ainda mais a incrível riqueza de talentos do elenco do Barcelona.
- AFP
Yohannes também foi homenageado
A jogadora da seleção dos Estados Unidos do OL Lyonnes, Lily Yohannes, recebeu o prêmio de Revelação da Temporada, que reconhece a jovem jogadora de destaque da competição e não pode ser conquistado por ninguém com mais de 21 anos, após ter participado de três gols em 10 partidas da Liga dos Campeões.
Yohannes foi uma das jogadoras-chave na campanha do Lyon até a final, tendo tido uma excelente temporada de estreia com as campeãs francesas após sua transferência do Ajax no verão passado. No entanto, foi o Barça que acabou dominando a Seleção da Temporada.
Putellas integrou o time titular ao lado das companheiras Ewa Pajor, Patri Guijarro, Mapi León e da goleira Cata Coll. Por fim, o prêmio de Gol da Temporada foi concedido à jogadora emprestada pelo Chelsea, Julia Bartel, após seu voleio espetacular pelo Atlético de Madrid contra o Twente na fase de grupos.
Equipe da Temporada completa: Cata Coll; Emily Fox, Wendie Renard, Mapi León, Selma Bacha; Patri Guijarro, Melchie Dumornay, Alexia Putellas; Pernille Harder, Ewa Pajor, Alessia Russo