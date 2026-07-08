Alexia Putellas chegou! O London City Lionesses confirma a contratação de destaque da bicampeã do Ballon d'Or após sua saída do Barcelona

Para Putellas, a mudança para Londres representa um novo começo após ter conquistado tudo o que era possível na Catalunha. Espera-se que a meio-campista seja o ponto central de um elenco que está sendo montado para competir com os grandes nomes da WSL, trazendo uma vasta experiência e uma mentalidade vencedora — respaldada por 10 títulos de campeonato e quatro troféus da Liga dos Campeões Feminina, entre inúmeras outras conquistas — para uma equipe que recentemente garantiu o acesso à primeira divisão sob a ambiciosa liderança de Kang.

Em entrevista ao site oficial do London City Lionesses sobre a transferência, Putellas expressou seu entusiasmo com o projeto, afirmando: “Estou muito animada para iniciar este novo capítulo com o London City Lionesses. A ambição do clube e seu compromisso inabalável com o crescimento como um clube independente exclusivamente feminino ressoam profundamente em mim. Estou ansiosa para causar impacto em campo enquanto disputamos títulos. Fora de campo, com base na minha paixão pelo desenvolvimento de jovens talentos, estou igualmente animada para trabalhar com Michele na promoção do futebol feminino na Inglaterra e no cenário global.”