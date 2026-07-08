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Alexia Putellas chegou! O London City Lionesses confirma a contratação de destaque da bicampeã do Ballon d'Or após sua saída do Barcelona
Um momento histórico para as Lionesses
Em uma jogada que causou grande comoção no mundo do futebol, o London City Lionesses anunciou oficialmente a contratação de Putellas. A jogadora da seleção espanhola, amplamente considerada uma das maiores jogadoras que já pisaram em um campo, junta-se ao time da Superliga Feminina como jogadora sem contrato, após sua saída do Barcelona, onde se tornou um ícone global e vencedora de várias edições da Liga dos Campeões.
O acordo representa uma mudança radical para o clube londrino, que passou por uma transformação sob a gestão de Michele Kang. Ao contratar uma campeã da Copa do Mundo e duas vezes vencedora da Bola de Ouro, o London City não apenas contratou uma jogadora; adquiriu um símbolo de excelência de elite destinado a liderar sua jornada rumo ao domínio nacional e europeu dentro do ecossistema global da Kynisca.
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Putellas está pronta para o desafio inglês
Para Putellas, a mudança para Londres representa um novo começo após ter conquistado tudo o que era possível na Catalunha. Espera-se que a meio-campista seja o ponto central de um elenco que está sendo montado para competir com os grandes nomes da WSL, trazendo uma vasta experiência e uma mentalidade vencedora — respaldada por 10 títulos de campeonato e quatro troféus da Liga dos Campeões Feminina, entre inúmeras outras conquistas — para uma equipe que recentemente garantiu o acesso à primeira divisão sob a ambiciosa liderança de Kang.
Em entrevista ao site oficial do London City Lionesses sobre a transferência, Putellas expressou seu entusiasmo com o projeto, afirmando: “Estou muito animada para iniciar este novo capítulo com o London City Lionesses. A ambição do clube e seu compromisso inabalável com o crescimento como um clube independente exclusivamente feminino ressoam profundamente em mim. Estou ansiosa para causar impacto em campo enquanto disputamos títulos. Fora de campo, com base na minha paixão pelo desenvolvimento de jovens talentos, estou igualmente animada para trabalhar com Michele na promoção do futebol feminino na Inglaterra e no cenário global.”
A visão ousada de Michele Kang
A contratação de Putellas é o sinal mais claro até agora da intenção de Kang de romper com a hierarquia tradicional do futebol inglês. Desde que adquiriu o clube em dezembro de 2023, Kang tem investido pesadamente em infraestrutura, incluindo um novo centro de treinamento de última geração projetado especificamente para atletas femininas. Esse investimento rapidamente deu frutos, com o clube terminando em sexto lugar no campeonato durante sua temporada de estreia na WSL, em 2025–2026. Agora, a chegada de uma superestrela global como Putellas é vista como a peça final do quebra-cabeça para criar um ambiente verdadeiramente de nível mundial.
“Alexia Putellas representa o ápice do talento, da dedicação e da visão no futebol feminino”, disse Kang durante o anúncio. “Sua decisão de se juntar ao nosso clube independente, que prioriza as mulheres, é um forte endosso ao que estamos construindo no London City e na Kynisca. Isso é mais do que uma contratação, é uma declaração ousada sobre o futuro do esporte. Juntas, vamos competir nos níveis mais altos, ao mesmo tempo em que criamos novas oportunidades comerciais e caminhos de desenvolvimento para a próxima geração de atletas femininas.”
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Impacto na WSL e além
Espera-se que a presença de Putellas na Inglaterra tenha um efeito transformador em toda a Barclays Women’s Super League. Além das vantagens táticas que ela traz para o campo, prevê-se que seu apelo comercial e seu perfil global impulsionem números recordes de engajamento dos torcedores e de público nas partidas. O London City está se posicionando como um farol de inovação, utilizando a orientação de Putellas para inspirar sua academia e seus programas de desenvolvimento de jovens talentos.
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