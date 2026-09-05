Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
London City Lionesses v Atletico Madrid - Pre Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Alexia Putellas avisa rivais da WSL após estreia "encantada" pelo London City Lionesses afundar o Manchester United

Futebol feminino
A. Putellas
London City Lionesses
London City Lionesses x Manchester United Women
Manchester United Women
WSL

Alexia Putellas foi a capitã do London City Lionesses na dominante vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United na estreia da equipe na Women's Super League. A bicampeã da Bola de Ouro impressionou em sua estreia no futebol inglês e prometeu aos torcedores que seu time estrelado só vai melhorar.

  • Putellas começa com vitória

    Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro, começou sua aventura na Inglaterra em grande estilo, quando o London City Lionesses derrotou o United por 2 a 1 na abertura de sua temporada 2026-27 da Women's Super League. A meio-campista espanhola foi a capitã de sua nova equipe no Copperjax Community Stadium, para a alegria da proprietária presente, Michelle Kang.

    As donas da casa garantiram uma vitória muito mais confortável do que o placar sugere. Um gol contra de Julia Zigiotti Olme e um desvio de Danielle van de Donk no segundo tempo deixaram o London City Lionesses no controle total diante de um United lento, que só conseguiu sua primeira finalização no alvo aos 97 minutos para marcar um gol de consolação tardio com Simi Awujo.

    • Publicidade
  • London City Lionesses v Manchester United - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Há espaço para melhorar em uma liga física

    Apesar da atuação dominante da equipe, Putellas admitiu que ainda está se adaptando às fortes exigências do seu novo ambiente. A contratação do verão ficou satisfeita por garantir os três pontos, mas prometeu aos torcedores que o desempenho geral da equipe continuará evoluindo.

    "Estamos muito felizes", disse Putellas à BBC. "Tivemos um início forte, então [estamos] muito, muito felizes. Ainda estou aprendendo, é o primeiro jogo. É uma liga física. Sou o tipo de jogadora que pensa que a bola sempre se move mais rápido do que as pernas, então vamos tentar melhorar esse tipo de coisa.

    "É o primeiro jogo, claro que temos de evoluir mais. Vamos oferecer um futebol cada vez melhor ao nosso público. Muito feliz por começar com três pontos e seguimos em frente."

  • Estabelecendo altos padrões e criando química

    O técnico do London City, Eder Maestre, ficou entusiasmado com o entrosamento de sua equipe após dar quatro estreias. Enquanto a goleira estrela Mary Earps permaneceu no banco devido a problemas de condição física de pré-temporada, Elene Lete entrou sem sentir. Maestre elogiou Putellas não apenas por suas habilidades em campo, mas também pela liderança que ela traz ao vestiário.

    "Alexia sabe de todas as coisas que pode trazer para os outros, porque não é apenas aquilo que ela é capaz de fazer em campo, são todas as coisas que podem nos ajudar", explicou Maestre.

    "Ter esse tipo de jogadora no elenco é muito importante porque ela representa os altos padrões, e tê-la envolvida no projeto [é importante, por causa de] seu desempenho e da liderança que ela pode trazer em termos de nos ajudar a atingir o padrão [que queremos].

    "O maior impacto é a forma como jogamos como equipe, com todo mundo muito bem conectado. A química que estamos construindo em torno das jogadoras é a coisa mais importante hoje."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • London City Lionesses v Atletico Madrid - Pre Season FriendlyGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Putellas?

    Esta vitória garante um início de temporada convincente para o London City. Em seguida, a equipe enfrentará o West Ham na WSL no próximo fim de semana. Putellas tentará liderar suas companheiras para conquistar os três pontos na casa do West Ham.

WSL
West Ham United Women crest
West Ham United Women
WHU
London City Lionesses crest
London City Lionesses
LCL
WSL
Manchester United Women crest
Manchester United Women
MAN
Chelsea FC Women crest
Chelsea FC Women
CHE