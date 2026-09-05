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Alexia Putellas avisa rivais da WSL após estreia "encantada" pelo London City Lionesses afundar o Manchester United
Putellas começa com vitória
Putellas, duas vezes vencedora da Bola de Ouro, começou sua aventura na Inglaterra em grande estilo, quando o London City Lionesses derrotou o United por 2 a 1 na abertura de sua temporada 2026-27 da Women's Super League. A meio-campista espanhola foi a capitã de sua nova equipe no Copperjax Community Stadium, para a alegria da proprietária presente, Michelle Kang.
As donas da casa garantiram uma vitória muito mais confortável do que o placar sugere. Um gol contra de Julia Zigiotti Olme e um desvio de Danielle van de Donk no segundo tempo deixaram o London City Lionesses no controle total diante de um United lento, que só conseguiu sua primeira finalização no alvo aos 97 minutos para marcar um gol de consolação tardio com Simi Awujo.
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Há espaço para melhorar em uma liga física
Apesar da atuação dominante da equipe, Putellas admitiu que ainda está se adaptando às fortes exigências do seu novo ambiente. A contratação do verão ficou satisfeita por garantir os três pontos, mas prometeu aos torcedores que o desempenho geral da equipe continuará evoluindo.
"Estamos muito felizes", disse Putellas à BBC. "Tivemos um início forte, então [estamos] muito, muito felizes. Ainda estou aprendendo, é o primeiro jogo. É uma liga física. Sou o tipo de jogadora que pensa que a bola sempre se move mais rápido do que as pernas, então vamos tentar melhorar esse tipo de coisa.
"É o primeiro jogo, claro que temos de evoluir mais. Vamos oferecer um futebol cada vez melhor ao nosso público. Muito feliz por começar com três pontos e seguimos em frente."
Estabelecendo altos padrões e criando química
O técnico do London City, Eder Maestre, ficou entusiasmado com o entrosamento de sua equipe após dar quatro estreias. Enquanto a goleira estrela Mary Earps permaneceu no banco devido a problemas de condição física de pré-temporada, Elene Lete entrou sem sentir. Maestre elogiou Putellas não apenas por suas habilidades em campo, mas também pela liderança que ela traz ao vestiário.
"Alexia sabe de todas as coisas que pode trazer para os outros, porque não é apenas aquilo que ela é capaz de fazer em campo, são todas as coisas que podem nos ajudar", explicou Maestre.
"Ter esse tipo de jogadora no elenco é muito importante porque ela representa os altos padrões, e tê-la envolvida no projeto [é importante, por causa de] seu desempenho e da liderança que ela pode trazer em termos de nos ajudar a atingir o padrão [que queremos].
"O maior impacto é a forma como jogamos como equipe, com todo mundo muito bem conectado. A química que estamos construindo em torno das jogadoras é a coisa mais importante hoje."
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O que vem a seguir para Putellas?
Esta vitória garante um início de temporada convincente para o London City. Em seguida, a equipe enfrentará o West Ham na WSL no próximo fim de semana. Putellas tentará liderar suas companheiras para conquistar os três pontos na casa do West Ham.
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