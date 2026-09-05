Apesar da atuação dominante da equipe, Putellas admitiu que ainda está se adaptando às fortes exigências do seu novo ambiente. A contratação do verão ficou satisfeita por garantir os três pontos, mas prometeu aos torcedores que o desempenho geral da equipe continuará evoluindo.

"Estamos muito felizes", disse Putellas à BBC. "Tivemos um início forte, então [estamos] muito, muito felizes. Ainda estou aprendendo, é o primeiro jogo. É uma liga física. Sou o tipo de jogadora que pensa que a bola sempre se move mais rápido do que as pernas, então vamos tentar melhorar esse tipo de coisa.

"É o primeiro jogo, claro que temos de evoluir mais. Vamos oferecer um futebol cada vez melhor ao nosso público. Muito feliz por começar com três pontos e seguimos em frente."