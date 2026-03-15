Alexandra Popp, tricampeã da Liga dos Campeões e lenda da seleção alemã com 145 partidas disputadas, assina contrato com o Borussia Dortmund, da terceira divisão

Para Popp, a transferência representa um retorno às suas raízes na região do Ruhr. Após passar 14 anos no Wolfsburg, a experiente atacante explicou que a decisão foi motivada pela sua afinidade de longa data com os “Negros e Amarelos”. “Meu coração bate por este clube. Estou me aproximando lentamente do fim da minha carreira e preciso ouvir o meu corpo. Não queria perder a oportunidade de jogar com a camisa do BVB”, revelou Popp ao site oficial do clube.

Ela ainda falou mais sobre sua conexão com o clube: “Sempre fui aberta sobre ser torcedora do Dortmund. Tenho uma imagem clara na minha mente de mim mesma quando era menina, no Westfalenstadion, vestindo uma camisa do Dortmund e um boné, e agitando uma bandeira. Saber que agora poderei entrar oficialmente em campo com essa camisa me deixa orgulhosa.”