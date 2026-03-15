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Alexandra Popp, tricampeã da Liga dos Campeões e lenda da seleção alemã com 145 partidas disputadas, assina contrato com o Borussia Dortmund, da terceira divisão
Projeto ambicioso em Dortmund
Popp chega ao Dortmund com uma vasta experiência, tendo acumulado até o momento 145 partidas pela seleção (67 gols), 332 jogos na Bundesliga (158 gols) e 89 partidas na Liga dos Campeões (36 gols). Apesar de o BVB atuar atualmente nas divisões inferiores da pirâmide do futebol alemão, a tricampeã da Liga dos Campeões decidiu deixar o nível de elite para ajudar a liderar esse ambicioso projeto. Em Dortmund, ela se junta a um elenco que já conta com várias ex-jogadoras da Bundesliga, incluindo Friederike Kempe e Annika Enderle. A equipe é treinada por Markus Högner, e o BVB também conta com a experiência do Wolfsburg no nível da gestão: Ralf Kellermann está se transferindo para o Borussia Dortmund como diretor esportivo.
Realizando um sonho de infância
Para Popp, a transferência representa um retorno às suas raízes na região do Ruhr. Após passar 14 anos no Wolfsburg, a experiente atacante explicou que a decisão foi motivada pela sua afinidade de longa data com os “Negros e Amarelos”. “Meu coração bate por este clube. Estou me aproximando lentamente do fim da minha carreira e preciso ouvir o meu corpo. Não queria perder a oportunidade de jogar com a camisa do BVB”, revelou Popp ao site oficial do clube.
Ela ainda falou mais sobre sua conexão com o clube: “Sempre fui aberta sobre ser torcedora do Dortmund. Tenho uma imagem clara na minha mente de mim mesma quando era menina, no Westfalenstadion, vestindo uma camisa do Dortmund e um boné, e agitando uma bandeira. Saber que agora poderei entrar oficialmente em campo com essa camisa me deixa orgulhosa.”
Declaração de ambição
O Dortmund viu sua equipe feminina conquistar duas promoções consecutivas desde a sua fundação, e a chegada de uma jogadora com 145 partidas pela seleção nacional é um sinal claro de que a intenção é chegar à Bundesliga o mais rápido possível. A diretora executiva Svenja Schlenker observou: “A contratação de Alex é uma grande demonstração das nossas ambições. O fato de uma jogadora do calibre dela ter escolhido conscientemente o BVB nos deixa incrivelmente orgulhosos.”
“Alexandra Popp é uma das figuras mais influentes do futebol feminino, tanto nacional quanto internacionalmente. O sucesso que ela alcançou em um clube de ponta como o VfL Wolfsburg e na seleção alemã é verdadeiramente impressionante. Estamos muito felizes por termos conseguido inspirar Alex a se juntar a nós nesta jornada ambiciosa”, acrescentou o porta-voz da diretoria do BVB, Carsten Cramer.
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Construindo para o futuro
Popp espera desempenhar um papel significativo na profissionalização da infraestrutura do clube. Ela está ansiosa para ajudar a desenvolver o projeto desde o início, oferecendo sua liderança experiente enquanto o BVB constrói um centro de treinamento dedicado ao seu departamento feminino. “Todos sabem que o plano do Borussia Dortmund é chegar à primeira divisão o mais rápido possível. Quero ajudar a garantir que cheguemos à primeira divisão o mais rápido possível e nos consolidemos lá. Fora de campo, quero ajudar a definir como podemos continuar a nos profissionalizar, quais são os próximos passos em termos de infraestrutura e o que mais é necessário. Isso também é empolgante. Já passei por muitas coisas, e aqui eles ainda estão construindo tudo”, concluiu Popp.
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