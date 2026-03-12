Goal.com
Alexander Zverev vs. Arthur Fils, assistir tênis ao vivo hoje na TV aberta: quem transmite as quartas de final do Indian Wells Masters na TV e ao vivo?

Alexander Zverev enfrenta o francês Arthur Fils nas quartas de final do BNP Paribas Open em Indian Wells. Descubra aqui no SPOX como assistir ao jogo ao vivo na TV aberta e ao vivo pela internet.

Nas oitavas de final, Zverev venceu com facilidade o americano Frances Tiafoe por 6:3 e 6:4. Agora, ele enfrenta Arthur Fils nas quartas de final hoje, quinta-feira, 12 de março. 

A SPOX revela onde você pode assistir à partida ao vivo!

    Para acompanhar ao vivo o BNP Paribas Open em Indian Wells e as quartas de final de hoje, você precisa de uma assinatura do serviço de streaming TennisTV. Mas a Sky também detém os direitos de transmissão do torneio. Lá, as partidas são transmitidas diariamente no canal linear Sky Sport Tennis. Além disso, todos os jogos estão disponíveis para transmissão ao vivo nas plataformas SkyQ e WOW.

    • Encontro: Alexander Zverev x Arthur Fils
    • Competição: BNP Paribas Open Indian Wells
    • Fase: Quartas de final
    • Data: 12/03/2026
    • Hora: a ser definida
    • TV e transmissão ao vivo: TennisTV, Sky, SkyGo, WOW

  • Alexander Zverev x Arthur Fils, assista ao tênis hoje ao vivo na TV aberta: quem transmite as quartas de final do Indian Wells Masters na TV e ao vivo? - A programação

    • Qualificação: 2 a 3 de março de 2026
    • 1ª rodada: 4 a 5 de março de 2026
    • 2ª rodada: 6 a 7 de março de 2026
    • 3ª rodada: 8 a 9 de março de 2026
    • Oitavas de final: 10 a 11 de março de 2026
    • Quartas de final: 12 de março de 2026
    • Semifinais: 13 a 14 de março de 2026
    • Final feminina: 14 de março de 2026
    • Final masculina: 15 de março de 2026
