Alexander Zverev vs. Arthur Fils, assistir tênis ao vivo hoje na TV aberta: quem transmite as quartas de final do Indian Wells Masters na TV e ao vivo?

Nas oitavas de final, Zverev venceu com facilidade o americano Frances Tiafoe por 6:3 e 6:4. Agora, ele enfrenta Arthur Fils nas quartas de final hoje, quinta-feira, 12 de março.
A SPOX revela onde você pode assistir à partida ao vivo!
Para acompanhar ao vivo o BNP Paribas Open em Indian Wells e as quartas de final de hoje, você precisa de uma assinatura do serviço de streaming TennisTV. Mas a Sky também detém os direitos de transmissão do torneio. Lá, as partidas são transmitidas diariamente no canal linear Sky Sport Tennis. Além disso, todos os jogos estão disponíveis para transmissão ao vivo nas plataformas SkyQ e WOW.