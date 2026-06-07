Alexander Zverev conquistou seu primeiro título de Grand Slam no domingo, em uma final emocionante contra Flavio Cobolli no Aberto da França. Veja o que a imprensa internacional disse sobre a conquista histórica de Zverev.
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Alexander Zverev “vence seus demônios”! A imprensa internacional se curva diante dele após uma final épica e emocionante no Aberto da França
L'Equipe: "89 anos de espera por um alemão: após a eliminação de Jannik Sinner na segunda rodada, Zverev era considerado o claro favorito e correspondeu às expectativas durante as duas semanas inteiras."
Le Figaro: “Após uma final de tirar o fôlego, Alexander Zverev vence seus demônios e conquista seu primeiro título de Grand Slam.”
La Gazzetta dello Sport: “Um Cobolli em grande forma não foi suficiente, Roland Garros pertence a Zverev! Flavio o levou ao quinto set, mas depois desmoronou. Sascha encerrou a partida em lágrimas e, em seguida, abraçou Flavio Cobolli, um de seus amigos mais próximos no circuito. A Itália não consegue comemorar um novo vencedor de Grand Slam depois de Pietrangeli, Panatta e Sinner.”
Tuttosport: “O conto de fadas termina no quinto set: Roland Garros vai para o alemão. No set decisivo, Zverev dominou e venceu da mesma forma que havia começado.”
Alexander Zverev finalmente se livra de um "fardo pesado" de Boris Becker
AS: "Finalmente campeão! Dizem que nunca é tarde demais, desde que o resultado seja bom. Se existe um ditado semelhante na Alemanha ou na Rússia — país ao qual ele deve seu treinamento de tênis, graças aos pais e ao irmão mais velho —, então Alexander Zverev certamente pode aplicá-lo após uma das poucas conquistas que ainda faltavam em sua brilhante carreira: a vitória em um torneio de Grand Slam."
Marca: “Zverev domina em Paris e garante seu lugar entre os grandes nomes do tênis. Ele finalmente tirou um grande peso das costas. Até mesmo seu compatriota Boris Becker havia questionado sua capacidade de se destacar no grande palco.”
The Telegraph: “Alexander Zverev supera o nervosismo e finalmente conquista um título de Grand Slam. Tanto Zverev quanto Cobolli foram, por momentos, seus maiores inimigos, à medida que o número de erros não forçados aumentava, mas, no final, o favorito pôde comemorar, caindo de costas na quadra de saibro, entre lágrimas, com uma mistura de alegria e alívio.”