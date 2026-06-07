Alexander Zverev “vence seus demônios”! A imprensa internacional se curva diante dele após uma final épica e emocionante no Aberto da França

L'Equipe: "89 anos de espera por um alemão: após a eliminação de Jannik Sinner na segunda rodada, Zverev era considerado o claro favorito e correspondeu às expectativas durante as duas semanas inteiras."

Le Figaro: “Após uma final de tirar o fôlego, Alexander Zverev vence seus demônios e conquista seu primeiro título de Grand Slam.”

La Gazzetta dello Sport: “Um Cobolli em grande forma não foi suficiente, Roland Garros pertence a Zverev! Flavio o levou ao quinto set, mas depois desmoronou. Sascha encerrou a partida em lágrimas e, em seguida, abraçou Flavio Cobolli, um de seus amigos mais próximos no circuito. A Itália não consegue comemorar um novo vencedor de Grand Slam depois de Pietrangeli, Panatta e Sinner.”

Tuttosport: “O conto de fadas termina no quinto set: Roland Garros vai para o alemão. No set decisivo, Zverev dominou e venceu da mesma forma que havia começado.”