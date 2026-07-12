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Alexander Sorloth explica por que não passou a bola para Erling Haaland quando a Noruega teve uma chance de ouro de abrir uma vantagem de dois gols contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo
Uma oportunidade perdida de abrir uma vantagem de dois gols
A Noruega vencia por 1 a 0 nas quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra quando Martin Odegaard deu um passe brilhante para Sorloth aos 44 minutos. Por alguns breves segundos, Sorloth e Haaland ficaram em situação de dois contra um contra John Stones, com Declan Rice e Nico O’Reilly tentando desesperadamente voltar para a defesa. A maioria dos observadores esperava um simples passe lateral para Haaland, que poderia finalizar com facilidade, mas Sorloth diminuiu o ritmo e tentou passar por Stones sozinho.
O chute resultante foi bloqueado e defendido com segurança pelo goleiro inglês Jordan Pickford. A falha na finalização custou caro, já que Jude Bellingham empatou para a Inglaterra apenas três minutos depois. O ex-atacante da Inglaterra e comentarista da BBC Alan Shearer criticou a decisão, afirmando: “Mais uma vez, a Inglaterra teve sorte. Sorloth deveria ter passado a bola para Haaland com velocidade muito antes. Ele optou por não fazer isso e, então, não havia mais como avançar. Ele correu direto para a marcação.”
- Getty Images Sport
Sorloth explica seu processo de tomada de decisão
Em entrevista à imprensa após a vitória da Inglaterra por 2 a 1 na prorrogação, Sorloth foi sincero sobre o que passou pela sua cabeça naquele momento de alta pressão. “Dou um toque na bola e olho para cima, e então vejo que o Stones bloqueia aquele passe. Depois dou outro toque, e isso é uma pena. Fico esperando que ele se mova, em vez de ser eu a forçá-lo a se mover”, explicou Sorloth. O atacante do Atlético de Madrid insistiu que sua intenção principal era encontrar Haaland, mas sentiu que a janela de oportunidade havia se fechado.
Sorloth continuou dizendo: “A única coisa que eu quero naquela situação é passar para o Erling. Aí parece que aquele passe não está disponível, e então eu opto pelo chute.”
Solbakken lamenta a diferença mínima
A natureza esmagadora da derrota deixou a Noruega se perguntando o que poderia ter acontecido. “É difícil de engolir, e são essas coisas que a gente gostaria de ter feito melhor”, disse Sorloth aoVG. “Sei que novas oportunidades surgirão, mas é naturalmente difícil quando se trata do maior palco e estamos lutando para chegar à semifinal da Copa do Mundo.” O técnico da Noruega, Stale Solbakken, foi questionado se o calor e a umidade extremos no estádio contribuíram para o erro de julgamento.
“Certamente poderia, se você analisar. Alex corre a toda velocidade por 40 a 50 metros e, então, procura o momento exato em que deveria passar a bola para Erling. Ele não consegue encontrar esse momento, e então o tempo acaba”, disse Solbakken. No entanto, o técnico também destacou as margens mínimas envolvidas nesse nível. “Foi uma grande oportunidade de chegar a 2 a 0, e, mais uma vez, são as margens. Acho que é um pouco difícil culpar o calor por isso.”
- Getty Images Sport
Uma Copa do Mundo histórica para a Noruega, apesar da derrota
Apesar da amargura da derrota para a Inglaterra — que agora enfrentará a Argentina nas semifinais —, a Noruega alcançou seu melhor resultado de todos os tempos na história da Copa do Mundo ao chegar às quartas de final. Esse marco é particularmente impressionante, considerando que foi a primeira participação da seleção nacional no torneio desde 1998. Anteriormente, as maiores conquistas da Noruega na Copa do Mundo foram chegar às oitavas de final nas edições de 1938 e 1998.
No âmbito individual, Haaland encerrou sua participação no torneio com um impressionante total de sete gols, ficando logo atrás dos atuais artilheiros, Lionel Messi e Kylian Mbappé, que lideram com oito gols cada. Em contrapartida, Sorloth não conseguiu causar nenhum impacto ofensivo durante o torneio, registrando zero gols e zero assistências, apesar de ter disputado cinco partidas.
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