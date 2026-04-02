Alexander Isak volta aos treinos com um visual novo e marcante, enquanto o jogador de 125 milhões de libras se prepara para o retorno após lesão

O técnico do Liverpool, Slot, expressou sua satisfação ao ver o jogador de 26 anos de volta ao time, observando que o momento do seu retorno foi perfeito, tanto para os Reds quanto para as ambições do jogador de representar a Suécia na Copa do Mundo.

“Acho que o Alex está em uma situação muito boa, porque a Suécia se classificou para a Copa do Mundo ontem à noite e, além disso, ele vai treinar com o grupo novamente pela primeira vez amanhã”, disse Slot aoLiverpoolfc.com. “Se você trabalhou tão duro por três, quatro meses ou algo assim e depois volta aos treinos da equipe, isso é muito bom para todos. Então, o Alex está, nesse sentido, em uma boa situação.”