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Alexander Isak volta aos treinos com um visual novo e marcante, enquanto o jogador de 125 milhões de libras se prepara para o retorno após lesão
O longo caminho para a recuperação chega ao fim
O ex-atacante do Newcastle United está afastado dos gramados desde dezembro, após passar por uma cirurgia devido a uma fratura na fíbula sofrida na partida contra o Tottenham. Após meses de reabilitação longe dos holofotes, o atacante foi visto de volta aos gramados com seus companheiros de equipe nesta semana. Seu retorno chega em um momento crucial para o clube, que volta a jogar após a pausa para os jogos internacionais. Exibindo uma nova barba durante os treinos, Isak parece pronto para voltar à ação no restante da temporada.
O Slots está animado com o retorno de Isak
O técnico do Liverpool, Slot, expressou sua satisfação ao ver o jogador de 26 anos de volta ao time, observando que o momento do seu retorno foi perfeito, tanto para os Reds quanto para as ambições do jogador de representar a Suécia na Copa do Mundo.
“Acho que o Alex está em uma situação muito boa, porque a Suécia se classificou para a Copa do Mundo ontem à noite e, além disso, ele vai treinar com o grupo novamente pela primeira vez amanhã”, disse Slot aoLiverpoolfc.com. “Se você trabalhou tão duro por três, quatro meses ou algo assim e depois volta aos treinos da equipe, isso é muito bom para todos. Então, o Alex está, nesse sentido, em uma boa situação.”
Grandes expectativas quanto ao impacto do ataque
Embora a equipe médica provavelmente vá administrar seu tempo de jogo com cautela, Slot está plenamente ciente da vantagem ofensiva que Isak traz ao atual ataque da equipe.
“É claro que é apenas seu primeiro treino com a equipe, após três ou quatro meses fora, mas é bom tê-lo de volta porque todos sabemos quem contratamos e contratamos um atacante incrível”, acrescentou. “Portanto, tê-lo de volta em uma equipe que costuma criar muitas chances – e talvez não imediatamente desde o primeiro momento em que ele puder começar –, mas tê-lo de volta nos últimos dois meses é, eu acho, muito útil para nós.”
- Getty Images Sport
E agora?
O retorno de Isak coincidiu com os preparativos da equipe para as quartas de final da FA Cup, contra o Manchester City, neste sábado. A partida representa um grande desafio na busca do Liverpool por títulos, e ter Isak de volta ao time dá um impulso moral muito oportuno. Embora não se espere que ele seja titular logo de cara, ele poderá acumular alguns minutos de jogo antes de os Reds enfrentarem o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões na próxima semana.